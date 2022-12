Smart Writing System: Der Klassiker Moleskine wird digital

Das legendäre Notizbuch hat sich dank eines magischen Papiers in das leistungsstärkste Moleskine Notizbuch aller Zeiten verwandelt. Denn jeder Strich des Smart Pen wird nicht nur auf dem Papier festgehalten. Sondern es wird auch zeitgleich auf digitalen Geräten, vom Smartphone bis zum Tablet, übertragen. Damit speichert ihr eure analogen Notizen direkt in eure digitalen Cloud. Wie das funktioniert, zeigen wir euch in diesem Test.

Digitale Notizen sind im Trend. Viele nutzen das iPad als Notizbuch, extra für diesen Zweck entworfenen Geräte gibt es schon bei einer Reihe von Herstellern. Das reMarkable ist das wohl am weitesten entwickelte Tool – was euch dabei erwartet, könnt ihr in unserem Test lesen.

Doch nicht jedem liegt die rein digitale Variante: Kaum etwas kann das Schreiben auf Papier wirklich ersetzen und mit einem Notizbuch hat man auch immer noch die haptische Erfahrung eines Buches. Und trotzdem wünscht man sich die Digitalisierung dieser Notizen. Der Traditionshersteller Moleskine – berühmt für seine klassischen Notizbücher und Kalender im zeitlosen Design – schließt mit seinem Smart Writing System diese Lücke.

So funktioniert das Moleskine Smart Writing System

Im Prinzip ist das Smart Writing System eine ganz einfache Sache: Mit dem speziellen Stift schreibt ihr in euer Notizbuch und alles, was ihr da schreibt oder zeichnet, wird an das verknüpfte Smartphone oder Tablet übertragen. Und zwar in Echtzeit, wenn die Verbindung steht.

Solltet ihr das Gerät gerade nicht in der Nähe haben – gar nicht schlimm. Der Smart Pen sichert die Daten auf seinem 16 MB internen Speicher und überträgt sie auch später noch in die App.

Moleskine ist ein Pionier darin, den instinktiven Akt des Schreibens, den Stift zu Papier zu bringen, in das digitale Zeitalter zu führen. Die Einführung des Smart Writing Systems war schon im Jahr 2016. Möglich ist das Prinzip dank eines besonderes Papiers. Die Moleskine Smart Notebooks sind mit Ncoded-Technologie ausgestattet: ein verborgenes Raster, das in das Papier eingebettet ist und es dem Moleskine Smart Pen ermöglicht, einzelne Seiten zu erkennen und zu wissen, an welcher Stelle ihr euch im Notizbuch befinden.

Als Vorreiter bei dieser Technologie konnte Moleskine sich intensiv mit den Bedürfnissen seiner Community befassen und hat darauf hin das technisches Erlebnis deutlich verbessern:

schnellere Aufladung des Smart Pen (circa 90 min),

verbesserte Akkuleistung des Lithium-Polymer-Akku 3,7 V/180 mA und

höhere Drucksensitivität für präzisere Strichführung

Außerdem sorgt der angenehm griffige Stift, der flüssig über die Seite gleitet, mit seiner weichen Oberfläche und seinem geringen Gewicht für ein verbessertes Gesamterlebnis beim Schreiben.

Damit verspricht der Hersteller maximal 125 Tage im Standby-Modus, 8 Stunden kontinuierliches Schreiben im Standard-Modus und 11 Stunden kontinuierliches Schreiben im Eco-Modus.

Außerdem hat Moleskine das Feedback auch bei den Features der dazugehörigen Notes App einfließen lassen.

Die Moleskine Notes App

Die dazugehörige App, Moleskine Notes, wurde ebenfalls aktualisiert und arbeitet benutzerfreundlich und intuitiv. Sie verfügt über verbesserte Transkriptions- und Suchfunktionen, ein einfaches, leicht verständliches Tutorial sowie die Einführung einer Funktion für die Cloud-Synchronisierung, mit der Nutzer ihre Notizen auf mehreren Geräten sehen können.

Darüber hinaus lassen sich angefertigte Notizen oder Zeichnungen in Schriftart und Farben ändern, bearbeiten und speichern, wodurch ein doppelter Zugriff und eine doppelte Archivierung aller Ergebnisse möglich ist – sowohl auf dem Papier als auch in der digitalen Welt.

Funktionen der Moleskine Notes App in der Übersicht

handschriftliche Notizen und Skizzen vom Smart Notebook digitalisieren

Notizen und Zeichnungen mit leistungsstarken Bearbeitungstools bearbeiten

handschriftliche Notizen in eine digitale Schriftart transkribieren

Zeichnungen in verschiedene, auch Vektorformate exportieren (JPEG/PNG), PDF, Vektordateien (SVG), Text, Word und PowerPoint

beruflichen oder persönlichen Ereignisse mithilfe eines Smart Diary/Planner planen

alle Notizen und Ereignisse durchsuchen

Notizen oder Skizzen mit Dritten teilen oder in den Cloud-Speicher hochladen

Aus Handschrift wird Digital-Text

Die Moleskine Notes App kann eure Notizen aus den Seiten des Smart Notebook transkribieren und damit eure Handschrift auf digitale Schrift umgewandelt. Fehler in der Texterkennung könnt ihr mit der Tastatur korrigieren. Allerdings werdet ihr das auch benötigen – wie bei den meisten Geräten dieser Art ist die Handschrifterkennung die Schwäche des Systems. Auch saubere Handschriften werden schlecht erkannt und viele Fehler generiert. Und noch nutzt keiner der Hersteller eine Handschrifterkennung, die sich an seinen Nutzer anpasst und die persönliche Handschrift „lesen und interpretieren“ lernt.

Skizzieren und Zeichnen mit dem Moleskine Smart Writing System

Tatsächlich könnt ihr mit dem Smart Writing Set auch gut eure Zeichnungen und Skizzen digitalisieren. Gemalt und gescribbelt wird auf Papier – mit dem Smart Pen wird eure Kreation sogar in Echtzeit als exakte digitale Version in der Notes-App angezeigt.

Ein besonders sympathisches Feature ist die Speicherung eures Zeichenprozesses. Dh ihr könnt euch einen Zeitraffer eures Zeichnungsprozesses anschauen und den auch speichern und teilen.

Mit dem Smart Pen schreiben: Minen im Stift

Der Moleskine Smart Pen verwendet eine standardmäßige D1-Mini-Mine, die in verschiedenen Formaten und Farben erhältlich ist. Im Starter-Set bekommt ihr bereits zwei Minen, eine befindet sich bereits im Smart Pen, die andere ist die Ersatzmine. Und es gibt eine ganze Reihe von Herstellern von Minen, die ihr nutzen könnt, von Zebra über Staedtler bis Rotring. Da die verwendete Ncoded-Technologie Kohlenstofftinte nutzt, müssen alle Federstriche kohlenstofffrei sein, damit die Erkennungsgenauigkeit nicht beeinträchtigt wird.

Terminplaner mit der Smart Writing Technik Terminplaner mit der Smart Writing Technik

Aktuell bietet das Smart-Portfolio von Moleskine bereits zwei Smart Planner, im festen Einband, schwarz und als Wochenkalender für 12 Monate und in zwei Größen.

Wenn ihr das erste Mal in euren Smart Planner schreibt, werdet ihr von der App eingeladen, den analogen Kalender mit einem digitalen Kalender auf eurem Gerät zu verbinden. Habt ihr diesem Sync zugestimmt, überträgt der Smart Planner alle Einträge nicht nur in die Moleskine App sondern in euren digital verknüpften Kalender.

Moleskine hat bereits weitere Smart Notebooks mit Ncoded-Papier angekündigt. Insofern wird es spannend zu beobachten, wie sich dieses Universum aus analoger und digitaler Schreibwelt noch entwickeln wird.

Lieferumfang des Moleskine Smart Writing Systems

Das bekommt ihr im Starterpaket des Moleskine Smart Writing Systems:

ein Smart Notebook (groß) mit speziellem Ncoded-Papier, abgerundete Ecken, Gummiband zum Verschließen und passendes Lesezeichenband, elfenbeinweißes säurefreies Papier, 100 g/m² liniert. „In case of loss“-Hinweis auf dem Deckblatt, erweiterbare Innentasche hinten, liegt flach, öffnet sich um 180°

(groß) mit speziellem Ncoded-Papier, abgerundete Ecken, Gummiband zum Verschließen und passendes Lesezeichenband, elfenbeinweißes säurefreies Papier, 100 g/m² liniert. „In case of loss“-Hinweis auf dem Deckblatt, erweiterbare Innentasche hinten, liegt flach, öffnet sich um 180° Smart Pen

1 Tinten-Ersatzmine

Magnetladegerät

Benutzeranleitung

Das Set gibt es ab 249 Euro direkt bei Moleskine oder auch etwas günstiger bei Amazon.

Weihnachtsangebot 2022

Und weil das Set ein wirklich schönes Weihnachtsgeschenk ist, bietet Moleskine jetzt auch ein besonderes Schnäppchen: Beim Kauf eines Smart Writing Set erhalten ihr gratis einen Smart Planner (also Wochen-Notizkalender) und ein Smart Notebook. Mehr dazu bei Moleskine.