Gründen in Mannheim: Gründerzentren, Hubs und Anlaufstellen | Übersicht 2019

Das rund 300.000 Einwohner zählende “Monnem” ist nicht nur die drittgrößte Stadt Baden-Württembergs sondern auch klar das wirtschaftliche Zentrum der gesamten Rhein-Neckar-Region.

Mannheim hat dabei schon eine echte Tradition für weltbewegende Erfindungen: das erste Zweirad, die Draisine stammt von hier aber auch das erste Automobil wurde von Carl Benz hier gebaut, der Erfinder des ersten deutschen Elektroautos, Andreas Flocken, arbeitete ebenfalls am Anfang seiner Karriere in der Stadt. Daneben stammen auch der Leitungsschutzschalter, die bis heute gültigen genormten Wetteraufzeichnungen (“Mannheimer Stunden”), das erste Raketenflugzeug der Welt und der berühmte Lanz Bulldog (für alle landwirtschaftlich Interessierten) aus Mannheim. Das ist eine beeindruckende Bilanz für eine so vergleichsweise kleine Stadt.

Die Gründeratmosphäre und das Flair sprühender Ideen hat sich Mannheim bis heute bewahrt – wer gründen will, fühlt sich hier richtig wohl und findet wirklich alles, was er braucht. Inklusive einer Menge Unterstützung.

Wir haben euch in diesem Leitfaden einmal alle wichtigen Anlaufstellen, Beratungszentren, Gründer-Hubs und dazu alle für Gründer wichtigen Adressen in Mannheim einmal übersichtlich aufgelistet.

Wichtige Gründerzentren – Eure Ansprechpartner für alle Startup-Phasen

Gründerzentren, Startup-Hubs und Inkubatoren sind eine hervorragende erste Anlaufstelle für Gründer. Dort kann die Geschäftsidee bis zur Umsetzungsreife gedeihen, es steht gezielte fachliche Beratung in allen relevanten Bereichen zur Verfügung und man knüpft die ersten, wertvollen Kontakte.

1. mg:gmbh – Für Günder in Mannheim

Die mg:gmbh (mannheimer gründungszentren gmbh) betreut als Tochterunternehmen der Stadt Mannheim eine ganze Anzahl von unterschiedlichen Gründerzentren an verschiedenen Standorten in Mannheim. Dabei besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem Verbund “Start im Quadrat”, der Wirtschafts- und Strukturförderung der Stadt, den in Mannheim ansässigen Hochschulen und dem Verein MAFINEX, einem Zusammenschluss wichtiger Vertreter von Industrie, Handel, Handwerk und Banken. Keine andere Gründungsförderung im Bundesland ist ähnlich umfassend und vernetzt wie die mg:gmbh. Existenzgründern werden in verschiedenen Zentren auch Büro-Räumlichkeiten angeboten, etwa im Kreativwirtschaftszentrum C-Hub.

Kontakt: info@startup-mannheim.de, 0621 – 33 99 21 02 oder in den einzelnen Gründerzentren

Website: https://www.startup-mannheim.de

2. CUBEX 41 Gründerzentrum für Medizintechnologie

Medizintechnologie ist ein Schwerpunkt der Wirtschaftsförderung der Stadt, darum gibt es dafür auch ein eigenes Gründerzentrum. Neben fachlicher Beratung – auch zur Idee selbst – kann man hier sehr viel Infrastruktur nutzen, etwa den Interventionsraum der Zukunft oder andere Einrichtungen des M²OLIE Forschungscampus. Daneben werden für die Gründer auch Räume angeboten.

Kontakt: Katharina Klotzbach, 0621 150 297 50

oder: klotzbach@cubex41.de

Adresse: Theodor-Kutzer-Ufer 1 – 3, 68167 Mannheim

Website: https://cubex41.de/

3. TEXTILEREI – Für Design-Gründer

Die Textilerei richtet sich an Gründer in den Bereichen Mode und Design und bietet ein hervorragendes Umfeld, um die Gründungsidee von der ersten Vision bis zur endgültigen Marktreife und über die ersten Gründungsjahre zu unterstützen.

Das Angebot reicht hier von Beratung und Weiterbildung bis hin zur Unterstützung bei der eigenen Qualifizierung, Seminare und Workshops vermitteln wertvolles Wissen. Zusätzlich kann man auf einen hochwertigen Maschinenpark aus Industriemaschinen zurückgreifen. Unterstützung gibt es auch bei Marketing und PR sowie im Bereich der Verkaufsförderung.

Kontakt: 0621 862428 55, Hr. Hoffmeister oder info@textilerei.de

Adresse: C4, 6 – 68159 Mannheim

Website: www.textilerei.de

4. GIG7 Das Zentrum für Existenzgründerinnen

Chancengleichheit und Gleichberechtigung sollten in allen Bereichen gelten – auch in der Unternehmensgründung. Aus diesem Grund gibt es in Mannheim das GIG7, ein Gründerzentrum speziell und ausschließlich für Existenzgründerinnen.

Geboten wird dabei nicht nur ein sehr umfassendes und maßgeschneidertes Portfolio an Beratungsleistungen aus allen Bereichen der Existenzgründung, sondern auch spezielle Schwerpunkt-Beratungen für Frauen – etwa zur Vereinbarkeit von Selbständigkeit und Beruf.

Kontakt: 0621 40 16 55 01 oder info@gig7.de

Adresse: G7, 22 – 68159 Mannheim

Website: https://gig7.de/

5. ALTES VOLKSBAD – Selbst Startup und Gründerzentrum

Das Alte Volksbad ist ein Startup für die Kultur- und Kreativszene. Gründer im Bereich Design, Fotografie und Film oder aus dem Medienbereich finden in diesem in der Neckarstadt-West gelegenen Gründungszentrum alles was sie brauchen.

Als Gründer kann man im Kreativzentrum alle Leistungen der mg:gmbh in Anspruch nehmen.

Kontakt: 0621 98 18 23 91, Julia Ulbrecht

Adresse: Mittelstraße 42, 68169 Mannheim

Website: https://altes-volksbad.com/

6. MAFINEX TECHNOLOGIEZENTRUM – Büros, Fertigungsräume und Beratung

Das Gründerzentrum der MAFINEX im Mannheimer Stadtteil Lindenhof richtet sich vor allem an technologieorienterte Gründungen. Das Zentrum bietet neben Büroflächen auch Fertigungsräume für Gründer sowie eine umfassende Beratung in allen wichtigen Bereichen von der Idee bis hin zu Businessplänen, Förderungen und Finanzierung und der profunden Unterstützung von der Etablierung und Expansion bis hin zur Marketing- und Vertriebsunterstützung. Durch ein sehr großes Netz aus Partner in den Bereichen Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft können wertvolle und lohnende Kontakte vermittelt werden.

Kontakt: 0621 33 99 20, office@mafinex.de

Adresse: Julius-Hatry-Straße 1, 68163 Mannheim

Website: www.mafinex.de

7. Musikpark Gründrezentrum für Musikwirtschaft

Direkt im Szeneviertel Jungbusch gelegen findet ihr den Musikpark Mannheim. Die Unternehmen, die hier angesiedelt sind, bilden die gesamte Verwertungskette der Musikwirtschaft ab, also zum Beispiel auch Merchandising, Booking und Promotion. Der Musikpark gilt als erstes und einziges musikwirtschaftliche Gründerzentrum Deutschlands.

Kontakt: 0621 / 39 74 69 42 info@musikpark-mannheim.de

Adresse: Hafenstraße 49, 68159 Mannheim

Website: https://musikpark-mannheim.de/

8. C-HUB Zentrum für kreative Gründer

Nur eine Bushaltestelle vom Musikpark entfernt, findet ihr das Kreativwirtschaftszentrum C-HUB mit flexiblen Büros, Coworking Space sowie Konferenz- und Workshopräume. Angesiedelt sind hier Filmproduktionsfirmen, Architekten und Werbeagenturen aus allen Branchen und Teilmärkten der Kultur- und Kreativwirtschaft.

Kontakt: C-HUB Community Management,

hoffmeister@startup-mannheim.de

0621 150 281 36

Adresse: Hafenstraße 25 – 27, 68159 Mannheim

Website: www.c-hub.de

Weitere wichtige Adressen für Gründer in Mannheim

Gründen bedeutet viele administrative Aufgaben. Hier lest ihr, warum ihr diese braucht und wie das genau funktioniert: Gewerbeanmeldung – so meldet man ein Gewerbe richtig an (inklusive Gewerbeanmeldung Formular). Für bestimmte Berufe ist auch der Eintrag in der Handwerksrolle nötig: Wann und wie das geht erfahrt ihr hier… Basics: So tragt ihr euren Handwerksbetrieb in die Handwerksrolle ein.

Gewerbeamt Mannheim – Anmeldung eures Gewerbes

Das Gewerbeamt in Mannheim gehört in der Stadtorganisation zum “Fachbereich Sicherheit und Ordnung” (Ordnungsamt). Auf der Gewerbemeldestelle kann man Gewerbe an- und abmelden, sowie Gewerberegisterauskünfte beantragen und falls nötig auch ein Gewerbe ummelden. Auch erlaubnispflichtige oder überwachungspflichtige Gewerbe können hier angemeldet werden. Lediglich für das Maklergewerbe, das Bauträgergewerbe sowie das Baubetreuergewerbe ist seit Anfang März 2019 vollständig die IHK Rhein Neckar zuständig.

Eine einfache Gewerberegisterauskunft kann man in Mannheim auch hier komplett online beantragen.

Alternativ können Gewerbeanmeldungen auch bei der Handwerkskammer Mannheim, beim Fachbereich Wirtschafts- und Strukturförderung der Stadt Mannheim und beim sogenannten “Einheitlichen Ansprechpartner der Stadt Mannheim” erfolgen.

Kontakt: 0621 293-2525 oder gewerbe@mannheim.de

Adresse: Karl-Ludwig-Str. 28 – 30, 68165 Mannheim

Website: https://www.mannheim.de/de/wirtschaft-entwickeln/unternehmensservice/gewerbean-ab-und-ummeldungen

Finanzamt Mannheim – Anmeldung

In Mannheim gibt es zwei Finanzämter: das Finanzamt Mannheim-Stadt und das Finanzamt Mannheim-Neckarstadt. Beide Finanzämter befinden sich jedoch im gleichen Gebäude.

Welches Finanzamt jeweils zuständig ist, hängt vom jeweiligen Wohnsitz bzw. Firmenstandort ab. Das Finanzamt ist dabei nicht nur die zuständige Steuerbehörde, sondern auch ein (sehr kompetenter) Ansprechpartner für alle steuerrechtlichen Fragen.

Kontakt: 0621 – 292-0*, Mo – Do 9:00 – 15:30, Fr 9:00 – 12:00

für Mannheim-Neckarstadt die gleiche Telefonnummer und folgende telefonische Erreichbarkeit: Mo 7:30 – 15:30, Di 12:30 – 15:30, Mi 12:30 bis 17:30, Do und Fr 7:30 – 12:30

Email für Mannheim-Stadt: poststelle-38@finanzamt.bwl.de

Email für Mannheim-Neckarstadt: poststelle-37@finanzamt.bwl.de

Adresse: Finanzamt Mannheim-Stadt, L3, 10, 68161 Mannheim (für beide Finanzämter als Postanschrift)

Website: https://fa-mannheim-stadt.fv-bwl.de/pb/,Lde/Startseite/Ihr+Finanzamt

Agentur für Arbeit Mannheim

Auch die Agentur für Arbeit hat ihren Sitz im Mannheimer Stadtzentrum, genauer gesagt im Quadrat M3a.

Die Agentur für Arbeit ist dabei nicht nur ein Ansprechpartner für die Jobsuche: Gründungen aus der Arbeitslosigkeit heraus fallen ebenfalls in die Zuständigkeit der Arbeitsagentur, der Gründungszuschuss wird ebenso hier beantragt. Daneben erhalten auch nicht arbeitslose Gründer eine kompetente Existenzgründungsberatung.

Wichtig auch für Gründer: die Absicherung über die freiwillige Arbeitslosenversicherung, falls das Gründungsvorhaben scheitern sollte. Auch darüber kann man sich bei der Arbeitsagentur beraten lassen und einen Antrag stellen.

Kontakt: 0800 4 5555 00 Mo – Fr 8:00 bis 18:00 Uhr

Adresse: Agentur für Arbeit, M3a, 68156 Mannheim

Website: https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/mannheim/startseite

IHK Rhein Neckar

Das Start-Center der Industrie- und Handelskammer in Mannheim unterstützt kompetent beim Start in die Selbständigkeit und bei Unternehmensnachfolgen. Dabei gibt es neben einer allgemeinen Existenzgründungsberatung auch maßgeschneiderte Beratungsangebote. Die wichtigsten Informationen werden hier auch in Englisch, Französisch, Türkisch, Italienisch und Russisch bereitgestellt.

Angeboten werden im Rahmen der maßgeschneiderten Beratung eine Reihe von Basis-Infoveranstaltungen sowohl für Vollzeit-Gründungen als auch für nebenberufliche Gründungen, Existenzgründerseminare und auch individuelle und themenbezogene Einstiegsberatungen, die als regelmäßige kostenfreie Sprechstunden abgehalten werden. Für das Existenzgründerseminar werden aber eine Anmeldung und 110 EUR Teilnahmegebühr gefordert.

Darüber hinaus steht das Start-Center-Team für Fragen zur Verfügung, die meist sehr schnell und kompetent beantwortet werden.

Eine ausführliche Broschüre zur Herausforderungen bei der Selbständigkeit von der IHK Mannheim findet ihr hier: PDF als kostenfreier Download.

Kontakt: Infocenter, 0621 1709-0* oder ihk@rhein-neckar.ihk24.de

Adresse: L1 2, 68161 Mannheim

Website: https://www.rhein-neckar.ihk24.de/



Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald

Die Handwerkskammer in Mannheim berät bei allen Gründungs- und Übernahmefragen und auch bei gewerberechtlichen Fragestellungen. Darüber hinaus führt sie, wie alle anderen Kammern auch, die Handwerksrolle und entscheidet darüber, wer in einem Handwerksberuf gründen darf.

Daneben wird auch die Berufsausbildung in allen Handwerksberufen durch die Handwerkskammer geregelt. Sie ist zugleich Rechtsaufsicht aller Innungen und die regional tätige Interessensvertretung für alle Handwerker.

Mit der Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald steht ein breites Angebot an Kursen und Seminaren für alle Angehörigen der Handwerksberufe vom Azubi bis hin zur Meistervorbereitung zur Verfügung. Daneben gibt es auch eine breite Palette von Kursen und Seminaren zu Unternehmensführung, Betriebswirtschaft, Recht und Betriebssicherheit sowie zu den Themen Umwelt und Energie. Eine umfassende Zahl von technischen Fachlehrgängen rundet das Bildungsangebot ab.

Das gesamte Seminarangebot findet sich hier: Kostenloses PDF zum Download.

Kontakt: 0621 18002-0*

Adresse: B1, 1 – 2, 68159 Mannheim

Website: https://www.hwk-mannheim.de/