Gründerstory melon: Community für verganes Essen und Share Economy

Name: melon Startup aus: München Gegründet: Februar 2020 Webseite: meloncommunity.com

Das ist melon

Als Gastgeber bzw. Anbieter des veganen Essen kompensierst man seinen Einkauf, stärkt die vegane Community und schützt die Umwelt. Als Gast bzw. Nutzer von melon erhält man einen Zugang zu veganem Essen, der meist noch erschwert ist und lernt nebenbei Menschen kennen.

Nur für sich alleine kochen lohnt sich nicht. Restaurants sind meist teuer und auf Dauer langweilig. Mit melon kannst du schnell und einfach hausgemachtes veganes Essen in deiner Umgebung zu einem fairen Preis finden. Buche ein Platz in der Küche von deinem Gastgeber oder, falls das Essen nur zum Mitnehmen angeboten wird: Don’t forget your Tupperware. Falls du gerne kochst, deinen Einkauf kompensieren möchtest oder einen Beitrag in deiner veganen Community leisten möchtest, koche einfach etwas mehr und biete dein Essen Leuten in der Umgebung an. Customers sind gleichzeitig User, da beide als Gast oder Gastgeber agieren können. Das Anbieten der Speisen für Privatpersonen und auch Gastronomen ist kostenlos. Gäste zahlen eine Servicepauschale von 1€ und 12% des Preises bei der Buchung eines Angebotes.

Das sind unsere USPs …

Die Sharing Economy ist ein noch relativ neues Phänomen. Daher braucht es Leader, die diesen Markt in unseren Alltag integrieren. Das niederländisch Startup Nibblr bietet ebenfalls einen Marktplatz, um Essen mit Nachbar:innen zu teilen. Grundlegend verschieden sind dabei die Werte, die unseren Startups zugrunde liegen. melon ist ein purpose-driven Startup, unterstützt durch seine Buchungen nachhaltige Projekte, fokussiert sich auf bewusste Ernährung und ist dabei 100% vegan. Damit arbeiten wir mit einer Zielgruppe, die eine unglaubliche Dynamik und ein ausgeprägtes Sendungsbewusstsein mit sich bringt. Und damit sind wir nicht nur ein Marktplatz, sondern eine starke Community, in der sich Menschen vernetzen, um sich weiterzuentwickeln und um Gleichgesinnte zu finden.

So kam uns die Idee …

Ich bin Cornelia Weinzierl (23), Gründerin von melon. Momentan studiere ich parallel zu melon an der TU München Technology & Management mit Schwerpunkt „Computer Engineering“.

melon ist das englische Wort für Melone. melon, genauso wie die Frucht, ist für uns der Inbegriff für gute Zeiten, Spaß, Sonne und das Zusammenkommen in gemütlicher Stimmung. Eine Melone wird außerdem meistens geteilt. Da melon eine Community ist, bei der das Teilen von veganem Essen im Mittelpunkt steht, greift unser Name auch diesen Gedanken wieder auf.

Stichwort Lean Startup: So haben wir unsere Idee vorab getestet …

Nach vielen Interviews zu unserem Konzept und Feedback zu unserem Protoypen haben wir Februar 2020 die erste Zeile des Codes von melon geschrieben. Ab September letzten Jahres gab es eine Beta-Version, viele Interviews, Tests, iterative Development Cycles, um zu sehen, ob wirklich Interesse an dem Konzept besteht. Die Antwort war ein einstimmiges Ja. So haben wir im Februar 2021 unsere erste offizielle Version gelauncht und Anfang September kam dann unsere melon App für das Betriebssystem Android.

So haben wir uns finanziert …

Der Münchner Immobilienentwickler Stefan Höglmaier mit seinem Bauunternehmen Euroboden ist einer der Investoren.

Das sind unsere bisher erreichten Meilensteine …

Wir sind eine junge, dynamische Community aus 5000+ Mitgliedern, mit Angeboten u.a. in München, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, Würzburg, Regensburg, aber auch ländlicheren Regionen wie Marburg oder Villingen-Schwenningen. Unser größter Erfolg ist, dass wir melon bisher aktiv nur in München und Stuttgart vermarktet haben, und sich jetzt bereits abzeichnet, was ein Tech Startup so spannend macht: Seine Skalierbarkeit und Eigendynamik.

Gerade stehen wir vor dem Launch unseres melon Blogs auf dem z.B. Gastgeber:innen die Möglichkeit haben sich vorzustellen. Zudem freuen wir uns, im Januar 2022 unsere melon App auch im App Store zu launchen. Ab 2022 streben wir außerdem weitere Expansionen über Deutschland hinaus an. Dazu zählen u.a. Österreich, Niederlande und Dänemark. Unser Ziel für 2030 ist schließlich: 1 Mio. Menschen durch pflanzliches Essen miteinander verbinden.

Das waren die bisher erfolgreichsten Marketing- & PR-Maßnahmen für uns …

Unsere Opening Week im September 2020. Dort haben wir eine Woche lang jeden Abend unser Büro geöffnet und jeweils ein anderer melon Host hat vor Ort seine Gerichte angeboten. Von veganen Mini-Burgern über Limetten-Tonka-Cheesecake bis hin zum bayerischen Brunch mit Obazda und Weißwurst, war für jeden Geschmack etwas dabei. Das war eine tolle Chance und wunderschöne Erfahrung, um sich mit melon Mitgliedern auszutauschen, zu vernetzen und Feedback zu bekommen.

Diese Fehler würden wir beim nächsten Mal vermeiden …

melon gab es bereits zu Beginn als voll funktionsfähige App – einer Web App. Die Technologie an sich überzeugt durch seine Flexibilität und Performance und ist Betriebssystem-unabhängig. Einmal heruntergeladen, gibt es für Nutzer:innen keinen Unterschied zu einer App, die aus dem Google Play Store oder App Store heruntergeladen wurde. Allerdings sind Web Apps dadurch, dass man sie aus dem Browser herunterlädt, vielen nicht bekannt. Deshalb haben wir Anfang September eine melon App gelauncht, die über den Google Play Store heruntergeladen werden kann und somit für Mitglieder noch leichter zugänglich sein wird. Das Learning, das wir daraus ziehen konnten, ist, Technologie und Nutzerverhalten besser auszubalancieren.

Wir nutzen Github für die Entwicklung unseres Codes. Es gibt kein besseres Tool, um eine effektive agile Entwicklung möglich zu machen. Figma ist unser Design Tool. Gerade bei der gemeinsamen Arbeit mit dem Projektmanagement, den Designern und Entwicklern, ist Figma besonders stark darin, Design Cycles kooperativ und transparent zu gestalten.

Eure Tipps für Gründer …

Das Buch Impact von Sir Ronald Cohen bietet einen interessanten Ansatz, inwiefern Unternehmen und Nachhaltigkeit miteinander verschränkt sein sollten.

