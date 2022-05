Gründerstory Next Mobility Labs: Mainzer Companybuilder für Gründer

Name: Next Mobility Labs Startup aus: Mainz Gegründet: 2019 Webseite: www.nextmobilitylabs.com

Das ist Next Mobility Labs

We are shaping the next generation of mobility.

Der Pitch

Mobilität ist ein essentialer Bestandteil unseres Alltags. Jedoch führt die Art und Weise, wie wir Mobilität bisher gestalten, zu massiven negativen Konsequenzen für unsere Umwelt u.a. durch CO2 Emissionen, Zerstörung von Landschaften und übermäßige Nutzung von Rohstoffen. Außerdem bieten sich weitere Optimierungs- und Entwicklungspotentiale im Mobilitätsbereich. Hier sehen wir beispielweise neue, kundenzentrierte Geschäftsmodelle, die die Zukunft der Mobilität nicht nur nachhaltig, sondern auch convenient, seamless und interaktiv machen.

Mit dem Next Mobility Labs wollen wir uns mit Gründer:innen zusammenschließen, um Startups in diesem Themenkomplex zu gründen und erfolgreich zu machen. Dazu bringen wir als Mitgründer nicht nur finanzielle Ressourcen, sondern vor allem langjähige Erfahrung im Startup Bereich und der Mobilitätsbranche, sowie ein stetig wachsendes Industrienetzwerk mit ein. Dieses Industrienetzwerk, was besonders durch unser Advisory Board u.a. mit Klaus Entenmann (Ex Daimler Financial Services CEO) oder Dr. Peter Mertens (Ex Audi CTO) geprägt wird, ist speziell für Mobilitätsstartups im B2B Bereich relevant, da besonders in der Zusammenarbeit mit den großen Automobilherstellern persönliche Kontakte entscheidend sind.

Das ist unsere Zielgruppe und das ist unser Markt …

Wir richten uns an potenzielle Gründer:innen, die ggf. bereits eine Startup Idee haben oder diese mit uns entwickeln wollen, sowie Early-Stage Startups, die unsere Untersetzung beim Skalieren ihrer Idee benötigen.

Das sind unsere USPs …

Neben uns als Company Builder im Bereich der Mobilität, gibt es natürlich noch andere Player im Startup Ökosystem, die Startups auf ihrem Weg unterstützen wollen. Bekannte Konzepte neben dem Company Builder Ansatz sind beispielsweise Acceleratoren oder Inkubatoren, welche Startups in ausgewählten Bereichen und über einen kürzeren Zeitraum begleiten. Unser Ansatz grenzt sich davon ab, da wir Startups von der Gründung bis hin zum Exit als institutioneller Co-Founder unterstützen und das in allen unternehmerischen Belangen.

So kam uns die Idee …

Die beiden Gründer Armin und Felix haben vor der Gründung des Next Mobility Labs bereits unterschiedliche Startups aufgebaut. Armin unter anderem die Digitalagentur mediaman mit ca. 90 Mitarbeitern vor gut 25 Jahren und Felix 2009 ein Startup für Solarenergie in Melbourne. Felix und Armin lernten sich dann innerhalb der Agentur kennen und schmiedeten dann den Plan einen Company Builder für Geschäftsmodelle innerhalb der Mobilität aufzubauen. Da mediaman bereits viele Jahre für namhafte Hersteller aus dem OEM Umfeld gearbeitet hat, war der Fokus recht schnell definiert.

Die Geschichte hinter dem Namen unseres Startups …

Der Name hat sich in mehreren Workshops mehr und mehr gefestigt. Zunächst hatten wir intern weitere Arbeitstitel im Rennen, konnten uns letztendlich aber durch eine globale Markenrecherche für Next Mobility Labs entscheiden und diese Marke auch international eintragen und schützen.

Stichwort Lean Startup: So haben wir unsere Idee vorab getestet …

Unser Company Builder Next Mobility Labs wurde aus der Digitalagentur mediaman, die Armin mitgegründet hat, heraus aufgebaut und ausgegründet. Dadurch gab es zu Beginn entsprechend Spielraum sich auszutesten und das Unternehmen Schritt für Schritt aus einem sicheren Raum heraus aufzubauen. Außerdem konnten wir auf die Ressourcen und das Netzwerk von mediaman zugreifen, was uns den Start erleichtert hat.

Die Mentalität auszuprobieren und zu schauen was funktioniert oder auch nicht haben wir uns beibehalten, denn wir wollen reaktionsfähig bleiben und auf die verschiedenen Bedürfnisse unserer Portfolio Startups zielgerichtet eingehen.

So haben wir uns finanziert …

Die Anschubfinanzierung kam von dem Muttergesellschafter der Agentur, assorted minds. Außerdem haben wir nach und nach einige industrieerfahrende Angel-Investoren mit an Bord geholt, um den Aufbau unseres Company Builders und unser Portfolio Startups zu finanzieren.

Waren bestimmte Gründer-Programm relevant …

In unserem Advisory Board sitzen namenhafte Angel-Investoren. Derzeit sind u.a investiert:

Dr. Peter Mertens (u.a. Ex Audi CTO)

Klaus Entenmann (u.a. Ex Daimler Financial Services CEO)

Christian Potthoff-Sewing (Gründer & Geschäftsführer des Automobilzulieferers Poppe + Potthoff GmbH)

Für uns sind unsere Investoren essenziell für unseren Erfolg, da sie nicht nur finanzielle Mittel mitbringen, sondern auch langjährige Erfahrung in der Automotive- / Mobilitätsbranche und im Startup Bereich.

Das sind unsere bisher erreichten Meilensteine …

Seit unserer Gründung im Jahr 2019 entwickeln wir uns stetig weiter, etablieren Prozesse und Tools, professionalisieren unsere Unterstützungsangebote, erweitern unser Netzwerk in der Region, zur Industrie, zu Investoren und zu Universitäten / Hochschulen. Außerdem bauen wir unser Startup Portfolio stetig weiter aus.

Besonders hervorheben möchten wir hier an dieser Stelle auch noch einmal den Erfolg, den wir bisher mit unserem mitgegründeten Portfolio Startup Circunomics erzielt haben. Circunomics ist die erste IoT-Plattform für eine zirkuläre Batteriewirtschaft. Diese bietet einen End-to-End-Marktplatz, einschließlich der vollständigen Integration von Datenmanagement, Zertifizierung und Ausschreibungen für Second-life, Recycling oder Remanufacturing. Mit dieser Lösung bietet Circunomics die Antwort auf die Frage, was mit den Batterien aus Elektroautos passiert, nachdem diese zurücklaufen. Für die Idee und die bisherigen Erfolge wurde Circunomics u.a. mit dem dritten Preis beim Spark Award 2021 (Handelsblatt und McKinsey) sowie dem ersten Preis des KFW Award Gründen 2021 ausgezeichnet.

Das ist unsere Vision …

Unser Ziel ist es bis Ende 2025 15 Startups im Bereich der nächsten Generation der Mobilität in unserem Portfolio aufzubauen.

Das waren die bisher erfolgreichsten Marketing- & PR-Maßnahmen für uns …

Besonders gut funktioniert für uns das Marketing und Networking über unsere privaten und Company LinkedIn Profile. In der Corona-Zeit war dies die beste Möglichkeit unser Netzwerk zielgerichtet weiter auszubauen, um Reichweite zu gewinnen und auf uns Aufmerksam zu machen.

Diese Fehler würden wir beim nächsten Mal vermeiden …

„Fehler“ klingt sehr drastisch, aber wir würden in Zukunft sicherlich noch mehr Zeit damit verbringen die Persönlichkeit der Gründer:innen genauer zu evaluieren. Es ist nicht nur eine Floskel, dass der oder die Gründer:in der maßgebliche Faktor für den zukünftigen Erfolg ist. Zudem müssen wir das Erwartungsmanagement zwischen Gründer:innen und dem Company Builder klarer definieren und vereinbaren.

Wir nutzen die Plattform Hubspot zum Strukturieren und Nachverfolgen der Sales Leads und CRM-Aktivitäten von uns als Company Builder und unserer Startups. Zudem setzen wir für alle Startups das HR-Tool personio ein. Hiermit können wir unsere Gründer sehr strukturiert vom Recruiting bis zur Lohnabrechnung und dem Performance Management unterstützen.

