Gründerstory HOWA: Nein zum Wirtshaussterben

Das ist HOWA: „Wir sagen NEIN zum Wirtshaussterben in den ländlichen Regionen! Aktuell betreiben wir 7 Wirtshäuser in Hessen und Unterfranken mit Firmensitz in Gersfeld (Landkreis Fulda). Fast all unsere Betriebe wurden aus geschlossenem Zustand neu von uns eröffnet und mit einer regionalen Konzeption betrieben. 2018 erwarten wir einen Nettoumsatz von rund 4 Mio. Euro inkl. des Cateringgeschäfts, welches wir derzeit massiv ausbauen.“ Mehr in unserer neuen Gründerstory.