Gründerstory Just Spices: Eine Welt des guten und ausgefallenen Geschmacks

Die Liebe zum Detail. Ein klares und innovatives Produkt. Und ein stimmiges Marketingkonzept. Just Spices muss auf den ersten Blick alles richtig gemacht haben, was Entrepeneure immer wieder als Erfolgsfaktoren definieren. Schon der Name sagt alles: Hier geht es um Gewürze. Nur das. Dafür aber mit aller Sorgfalt und vielen Ideen. Klar – dieses Startups aus unserer Reihe von Gründerstories ist ganz nach unserem Geschmack.

4.67/5 (33)

Die Liebe zum Detail. Ein klares und innovatives Produkt. Und ein stimmiges Marketingkonzept. Just Spices muss auf den ersten Blick alles richtig gemacht haben, was Entrepeneure immer wieder als Erfolgsfaktoren definieren. Schon der Name sagt alles: Hier geht es um Gewürze. Nur das. Dafür aber mit aller Sorgfalt und vielen Ideen. Klar – dieses Startups aus unserer Reihe von Gründerstories ist ganz nach unserem Geschmack.

Name: Just Spices Startup aus: Düsseldorf Gegründet: 2012 Webseite: www.justspices.de

Gründerküche-Tipp

Jedes Startup wird früher oder später Mitarbeiter beschäftigen und dann Löhne abrechnen. Für die einfache und unkomplizierte Lohnbuchhaltung empfehlen wir ilohngehalt . Kostengünstig ist das auch: Ihr bezahlt nur 4 € pro tatsächlich durchgeführte Lohnabrechnung, d.h. keine Grundgebühren oder Mindestlaufzeiten.

Just Spices: Das ist unser Produkt

Mit unserer Gewürzmanufaktur Just Spices bringen wir mit einer großen Auswahl an Gewürzen, Gewürzmischungen und dem passenden Zubehör frischen Wind in die Küche – damit ist ein Geschmacksupgrade in Richtung Fünf Sterne Küche garantiert. Unser Sortiment umfasst mehr als 120 Reingewürze sowie über 50 Gewürzmischungen – egal ob Einsteiger, Hobbykoch oder Vollprofi, hier wird jeder fündig.

Das sind unser USPs

Das Besondere an unserem Angebot ist, dass sich Kunden auch individuelle Gewürzkompositionen in personalisierten Dosen zusammenzustellen können. Aus den über 120 Reingewürzen können eigene Mischungen im individuellen Design kreiert werden. Ob Hipster, Model, Rockabilly Girl, Frau Holle, Blumenmädchen oder Seemann – bei uns gibt es für jeden Geschmack sogar noch eine passende Illustration dazu. Diese Service ist besonders als Geschenk sehr originell – denn wer würde sich nicht über ein „Best Friends“-Gewürz oder etwas ähnlich Kreatives freuen? Der Fantasie sind hier wirklich keine Grenzen gesetzt.

Außerdem bieten wir alle Gewürze auch in praktischen „Mini“-Probiergrößen an – perfekt für alle Gewürze, die nur selten benötigt werden oder exotische Mischungen, die man erst einmal testen möchte. Gewürze sollen nicht mehr im Schrank verstauben, sondern in der passenden Größe zum Experimentieren in der Küche einladen. Durch unser hippes Design müssen sie auch nicht länger im Schrank versteckt werden – ganz im Gegenteil, man kann sie ganz offen präsentieren, weil sie echte Eyecatcher sind. Sie bieten sich ganz wunderbar als Küchendeko an und lassen die Herzen vieler Verpackungsliebhaber höher schlagen.

Das sind unsere Kunden …

Jeder, der sich für das Kochen begeistern kann. Dabei spielt es gar keine Rolle, ob man Kocheinsteiger ist und sich lediglich einen Basis-Gewürzschrank zusammenstellen möchte oder passionierter Hobbykoch, der seinem Essen das gewisse Etwas verpassen will. Auch Profis finden über justspices.de eine ausgefallene und exotische Auswahl an hochwertigen Gewürzen.

Wir arbeiten außerdem mit Unternehmen zusammen, für die wir Werbemittel herstellen. Auch die Gastronomie ist an individuellen Gewürzlinien interessiert. Zu den Just Spices Kunden gehören zum Beispiel Sterneköche wie Kolja Kleeberg.

So kam uns die Idee / So fing alles an …

Die Idee zum Online Gewürz-Shop kam uns bereits während unserer gemeinsamen Studienzeit in der Ruhrmetropole Dortmund. Mit Just Spices verfolgen wir ein klares Ziel: mehr Menschen sollen erkennen, dass Gewürze nicht nur den geschmacklichen Unterschied machen, sondern dass jedes auch noch seine ganz eigene, spannende Geschichte mitbringt. Aktuell gleicht der Gewürzkauf im Supermarkt leider eher noch dem Kauf von Socken – jeder braucht sie und nimmt sie immer wieder mal mit, wenn der Vorrat alle ist, aber eine wirklich aufregende und emotionale Geschichte ist das Ganze nicht. Dem wollen wir mit ausgefallenen Gewürzmischungen, dem Angebot des Selbermixens und einem coolen Design der Gewürzdosen, die allesamt Karikaturen von verschiedenen Charakteren tragen, ein Ende setzen. Am Schönsten wäre es natürlich, wenn der kulinarische Funke – den wir alle in uns tragen – und unsere Leidenschaft für neue Geschmackskompositionen auch auf andere überspringt.

So wurde aus der Idee ein Unternehmen …

Zu Beginn hatte keiner von uns ein vertieftes Wissen von Gewürzen, aber durch klassisches „learning by doing“ und „trial by error“ entwickelten wir unsere Vision immer weiter. Als uns klar wurde, dass diese Vision wirklich Potenzial hat und es einen echten Bedarf nach „Gewürzen mit Charakter“ gibt, wagten wir schließlich den Schritt und stürzten uns mit Vollgas in die Verwirklichung des Studententraums. Die Idee war auch ziemlich schnell bis zur Marktreife entwickelt. Auch Zulieferer mit hohen Qualitätsansprüchen waren schnell gefunden. Der kreative Part, also das Designen der aromadichten Dosen, ging schneller als gedacht. Abschließend wurde noch der Internetauftritt programmiert. Entstanden ist ein Online Gewürz-Shop, der seine User mit auf eine Gewürz-Reise rund um die Welt nimmt.

Gestartet ist diese Reise für Just Spices übrigens im kalten Keller von Florians Elternhaus. Denn hier begannen wir mit dem Abpacken der ersten Gewürze. Nach kurzer Zeit mussten jedoch richtige Büroräume und mehr Lagerraum her. Heute gibt es in unserem Düsseldorfer Office sogar eine streng geheime Versuchsküche und ein eigenes Fotostudio, in dem Food-Bilder für unsere Homepage entstehen.

Jede Firma braucht einen Namen – Just Spices fanden wir so …

Unseren Namen zu finden war ein langer, langer Prozess. Wir hatten viele verschiedene Namen in der Auswahl, wollten am Ende aber einen finden, der so einfach, international und pfiffig ist, wie nur möglich: Just Spices.

Das Startkapital haben wir erwirtschaftet/eingeworben …

… unser restliches Erspartes zusammengeworfen haben.

Das sind unsere wichtigsten erreichten Meilensteine / Erfolge …

Einer der führenden Gewürzanbieter online zu sein

Unsere eigene Produktion zu haben

Unser super Team

Das ist unsere Vision… und die nächsten wichtigen Meilensteine …

Langfristig träumen wir davon, unsere Gewürze und Gewürzmischungen in weiteren ausländischen Märkten anzubieten. Neben Deutschland liefert Just Spices nun auch nach Österreich und in die Schweiz. Seit kurzem gibt es außerdem einen UK Auftritt der Website (www.justspices.co.uk) und entsprechend ist auch die Bestellung und Lieferung dort möglich. Als kleine Meilensteine ist es für uns die schönste Bestätigung, wenn wir unsere Gewürzdosen bei Freunden und Bekannten in der Küche entdecken, oder sogar neue Leute kennenlernen, die nach der Begrüßung feststellen: „Just Spices – von euch habe ich doch Gewürze in meinem Küchenschrank stehen.“

Von allen Marketing- und PR-Aktionen, die wir durchgeführt haben, waren die besten, wichtigsten …

Eine außergewöhnliche Erfahrung waren definitiv die kulinarischen Kinoabende, bei denen wir gemeinsam mit Journalisten in München und Hamburg gekocht haben. Beim netten Miteinander mit Journalisten haben wir in den beiden Städten Highlight Clips unserer „Gewürzreise um die Welt“ gezeigt, auf die wir uns in diesem Sommer begeben haben, und kleine Anekdoten dazu zum Besten gegeben. Kulinarisch wurden die Journalisten mit Burgern à la Just Spices verwöhnt. Highlight des Abends war das Selbstmixen von Gewürzmischungen, je nach persönlicher Vorliebe. Der Abend ging bis tief in die Nacht – inklusive dem ein oder anderen Tequila. Rundum gelungene Abende, die uns besonders viel Spaß gemacht haben!

Diese Personen / Institutionen haben uns besonders geholfen …

Bobby Dekeyser und sein Buch „Unverkäuflich“ – ein unglaublich faszinierender Mensch und ein super Buch.



Deshalb sind wir Gründer / Unternehmer …

Weil wir unglaublich viel Spaß daran haben und schon immer etwas eigenes kreieren und schaffen wollten.

Das würden wir nicht wieder tun, bzw. diesen Fehler wurden wir beim nächsten Mal vermeiden …

Das Weihnachtsgeschäft unterschätzen.

Krisen? Wir haben sie gemeistert durch …

Krisen werden bei uns mit Humor genommen und irgendwie immer gemeistert. Wir lernen ja auch immer dazu und versuchen aus Fehlern zu lernen und es beim nächsten Mal besser zu machen.

So sieht unser Büro heute aus. So wünschen wir uns das zukünftig …

Wir lieben unsere Büro-Terrasse, wo an sonnigen Tagen gerne mal zusammen gegrillt und ein Bierchen getrunken wird. Herzstück des Büros ist definitiv unser Kicker, an dem nervenaufreibende Fights ausgetragen werden. Das Arbeitsklima ist dadurch sehr entspannt und das wollen wir auch so beibehalten, denn so funktioniert es – mit einer Mischung aus Spaß und Arbeit!

Bücher, Musik, Filme, Videospiele, Ausstellungen, Vorträge – das inspiriert uns …

Wir alle können nicht genug vom Reisen bekommen. Das ist für uns pure Inspiration. Auf unserer „Gewürzreise um die Welt“ im Sommer 2014 zum Beispiel haben wir wahnsinnig tolle Ideen in Sachen Rezepte und Gewürzmischungen gesammelt.

Neue Menschen aus unterschiedlichen Kulturen mit verschiedenen Lebensgeschichten kennenzulernen, inspiriert ungemein und macht einfach Spaß.

Helden & Vorbilder – Wen würdet ihr gerne als Werbefigur haben, wer würde eure Message gut verkörpern?

Elon Musk – unsere Fragen an ihn würden dieses Interview sprengen.

3 Internetseiten, ohne die wir nicht Leben & Arbeiten können …

3 Mobile Apps, ohne die wir nicht mehr Leben & Arbeiten können …

Evernote Wunderlist App Kalender

Name: Just Spices GmbH Logo: Gründungsdatum: Gestartet sind wir 2012. Gründungsphase: 3 Monate Gesellschaftsform (heute/angestrebt): Wir sind seit kurzem eine GmbH. Geschäftsführer: Just Spices wurde von Florian Falk, Ole Strohschnieder und Bela Seebach in Düsseldorf gegründet. Firmensitz: Unser Firmensitz ist im schönen Düsseldorf. Just Spices GmbH * Glockenstraße 16 * 40476 Düsseldorf Website: Unsere leckeren Gewürze, praktisches Zubehör, den „Mixer“ zum Selbstmischen, Videos unserer „Gewürzreise um die Welt“, das Just Spices Magazin und vieles mehr findet man auf www.justspices.de Social Media: