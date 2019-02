Gründerstory MilliTomm: Kindermode wirklich fair

MilliTomm ist eine stylische Kindermode-Marke und alle Produkte sind nach GOTS (Global Organic Textile Standard) produziert. Für die Stoffe wird Bio-Baumwolle verwendet und es wird ökologisch und fair in einem Familienbetrieb in Portugal produziert.

Designed in Germany, made in Portugal!

Wir möchten uns ganz klar abgrenzen von der schnell und billig produzierten Massenware und wollen erreichen, dass Eltern mit einem guten Gefühl die Bekleidung ihren Kindern anziehen können. Weiterhin möchten wir MilliTomm ganz klar als coole Marke positionieren, damit sich Kinder auch von Anfang an mit dieser Marke identifizieren können. Denn wer früh sich mit dem Bereich der Nachhaltigkeit identifiziert, wird im weiteren Leben einen schnelleren Zugang zu nachhaltigen Themen haben.

Name: MilliTomm GmbH Startup aus: Solingen Gegründet: 2018 Webseite: www.millitomm.de

Das ist Millitomm:

Bio, Fair, Cool.

I´m a MilliTomm!

Der Pitch

Die Probleme des Modemarktes kennt jeder und die Liste mit den negativen Schlagworten ist lang. Wir von MilliTomm bieten faire und ökologische Kinder-Mode und sind dabei eine junge und stylische Marke. Alle Produkte sind nach GOTS (Global Organic Textile Standard) zertifiziert.

Hier gibt es ganz strenge Vorgaben, welche Chemikalien verwendet werden dürfen und wie es mit Rückständen aussieht. Dies fängt mit dem Anbau auf dem Feld an und geht bis zu dem fertigen Endprodukt.

Durch die Verwendung von Bio-Baumwolle kann während des Anbaus schon eine ganze Menge Wasser gespart werden und natürlich dürfen keine giftigen Pestizide eingesetzt werden.

Zum Einsatz kommen hochwertige Stoffe aus Bio-Baumwolle, die in einem Familienbetrieb in Portugal gefertigt werden. Man muss sich in der Modeindustrie immer vor Augen halten, dass jedes Kleidungsstück von Hand genäht wurde. Aus diesem Grund möchten uns ganz klar abgrenzen von der schnell und billig produzierten Massenware und wollen erreichen, dass Eltern mit einem guten Gefühl die Bekleidung ihren Kindern anziehen können. Weiterhin möchten wir MilliTomm ganz klar als coole Marke positionieren, damit sich Kinder auch von Anfang an mit dieser Marke identifizieren können. Denn wer früh sich mit dem Bereich der Nachhaltigkeit identifiziert, wird im weiteren Leben einen schnelleren Zugang zu nachhaltigen Themen haben.

Das ist unsere Zielgruppe und das ist unser Markt …

Wir möchten alle Kinder in den Größen 92-134 und Ihre Familien mit unseren Produkten glücklich machen.

Dies macht unglaublich viel Spaß!

Das sind unsere Konkurrenten, das sind unsere USPs …

Weil wir einfach wir sind!

So kam uns die Idee …

Vor der Gründung war ich im Bankwesen tätig. Mit der Geburt des Kindes waren auf einmal andere Themen im Leben wichtig: Ernährung, Gesundheit …

Dies hat sich dann auch auf den Bereich der Mode übertragen.

Aber warum sollte ich von dem bisherigen Modegeschmack abweichen, nur weil man keine passenden nachhaltigen Marken findet. Dies war der Grund für die Gründung von MilliTomm.

Alles was man nicht finden kann, muss man eben selbst machen :-)

Die Geschichte hinter dem Namen unseres Startups …

Bis zur endgültigen Namensfindung der Marke sind schon etliche Stunden verwendet worden. Aber ich finde den Namen wirklich gelungen. Es war also gut investierte Zeit.

Stichwort Lean Startup: So haben wir unsere Idee vorab getestet …

Wir hatten ein ganzes Jahr Vorlaufzeit. Diese Zeit haben wir benötigt für die Lieferantenauswahl und die Kollektion-Erstellung. Und diese haben wir natürlich auch an echten Kindern getestet und die Reaktionen berücksichtigt. Schließlich machen wir Mode für Kinder!

Namhafte Investoren…

Nein, bisher werden wir nicht unterstützt.

Das sind unsere bisher erreichten Meilensteine …

Aktuell arbeiten wir weiter mit Hochdruck an dem Rollout unserer Marketingkampagne und Platzierungen im Handel. Darüberhinaus waren unsere größten Erfolge, dass der ‚Cheers: Weinaufstrich‘ von Kunden so gut angenommen wurde und diese Idee genauso spitze fanden wie wir.

MilliTomm ist mit dem neuen Online Shop gestartet.

Den einen, besonderen Erfolg gibt es nicht. Es ist vielmehr eine Vielzahl an Erfolgen und tollen Momenten. Denn mit der Gründung eines Startups werde die bekannten Wege verlassen und von dem Moment an fängt eine spannende Zeit an.

Das ist unsere Vision …

MilliTomm ist als Marke gefestigt und alle Kinder stehen total auf die Klamotten von MilliTomm!

Das waren die bisher erfolgreichsten Marketing- & PR-Maßnahmen für uns …

Zur Verbreitung einer Marke sind alle PR Maßnahmen sinnvoll, die es gibt. Da gibt es nicht die eine pauschale Lösung.

Unsere Tipps für Gründer …

Glaubt einfach an Euch selber!

