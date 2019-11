Gründerstory Naventik: Satellitennavigation für automatisiertes Fahren

5 / 5 ( 1 )

Im Rahmen der fortschreitenden Entwicklungen von Fahrerassistenzsystemen und autonomen Fahrzeugen ergibt sich in den kommenden Jahren ein großer Bedarf an hochpräzisen Lokalisierungslösungen. Dafür entwickeln wir mit PATHFINDER eine softwarebasierte Technologie zur satellitennavigationsgestützten Lokalisierung (GNSS) von Fahrzeugen. Wir haben eine massenmarkttaugliche Lösung geschaffen, die im Echtzeit-Austausch mit anderen Sensorsystemen ein funktional sicheres Niveau gewährleistet.

Name: Naventik Startup aus: Chemnitz Gegründet: 2009 Webseite: www.naventik.de

Das ist Naventik :

Enabling satelite navigation for automated driving.

Der Pitch

Satellitennavigation ist eine Lokalisierungstechnologie, die bislang insbesondere für die Navigation menschlicher Fahrer genutzt wird. Für hochautomatisierte und autonome Fahrzeuge spielt die Technologie bisher eine untergeordnete Rolle, da die Verfügbarkeit und Genauigkeit besonders in städtischen Umgebungen nicht gegeben ist. Des Weiteren liefern die bisher verfügbaren Empfänger für Satellitennavigation noch keine Daten über die Integrität.

Die bislang verwendeten Technologien für Prototypen von Fahrerassistenzsystemen sind sehr kostenintensiv, sodass sie für den Massenmarkt nicht geeignet sind.

Wir bieten mit dem PATHFINDER GNSS Software Receiver die Möglichkeit, Satellitennavigationsdaten in Sensordatenfusionssystemen optimiert zu nutzen. Der softwarebasierte GNSS Receiver von NAVENTIK wird direkt in das Steuergerät (derzeit z.B. Nvidia Drive PX 2) integriert. So ist es möglich, mit unserer Technologie alle möglichen Positionskandidaten auf Basis der Satelliten-Rohdaten bereitzustellen und gleichzeitig statistische Daten zur Wahrscheinlichkeit der Positionskandidaten in Echtzeit zu generieren.

Das ist unsere Zielgruppe und das ist unser Markt …

Unsere Zielgruppe bilden vor allem die OEMs sowie Tier 1 in der Automobilbranche und im öffentlichen Verkehr.

Das sind unsere Konkurrenten, das sind unsere USPs …

NAVENTIK PATHFINDER ist der erste nach automobilen Standards entwickelte Software GNSS Receiver zur direkten Integration auf das Steuergerät im Automobil. Er ist für den Massenmarkt geeignet und ermöglicht eine spurgenaue Lokalisierung von Fahrzeugen auch unter schweren Bedingungen. Somit erfüllt PATHFINDER die höchsten Anforderungen an Genauigkeit, Robustheit und durch die zusätzlichen Integritätsdaten können Kunden von einem Sicherheitsgewinn profitieren.

So kam uns die Idee …

NAVENTIK entstand durch eine Ausgründung aus der Technischen Universität Chemnitz. Robin Streiter und Sven Bauer haben bereits als wissenschaftliche Mitarbeiter an der TU Chemnitz am Lehrstuhl für Schaltungs- und Systemdesign im Bereich der Satellitennavigation geforscht.

Nachdem Michael Jüttner als Testentwicklungsingenieur Branchenerfahrungen gesammelt hatte, arbeitete auch er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl. Peter Kalinowski begann seine Karriere bei einer namhaften Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und wurde anschließend Leiter des Konzerncontrollings bei einem seiner damaligen wichtigsten Kunden. Heute ist er unser CFO.

So haben wir uns finanziert …

Das Unternehmen wurde rechtlich im Januar 2017 gegründet. Bis zum März 2018 war das Gründerteam durch einen EXIST Forschungstransfer weiter an der Hochschule beheimatet, per April 2018 erfolgte der Wechsel der Gründer in die NAVENTIK GmbH und die Einstellung erster Mitarbeiter.

Das Unternehmen hat eine Pre Seed Finanzierung in Höhe von 830 Tausend Euro durch das BMWI und eine Seed Finanzierung in Höhe von 2,0 Millionen Euro durch den TGFS und GPS Ventures im Januar 2018 erhalten.

Namhafte Investoren …

Im Jahr 2017 wurden wir als einziges deutsches Startup für die Teilnahme am Accelerator Programm der DB Digital Ventures und Plug&Play ausgewählt.

Im selben Jahr wurden wir mit dem Hauptpreis beim “Gründerwettbewerb – Digitale Innovation” und dem Gesamtpreis und Clusterpreis Automotive IQ Innovationspreis geehrt.

Das sind unsere bisherigen Meilensteine …

Seit Beginn des Jahres 2018 sind wir aktiv in der Weiterentwicklung und Vermarktung der Technologie für den Serieneinsatz in ADAS Level 3.

Derzeit wird die Technologie durch die Integration im Rahmen von Pilotprojekten vermarktet. Dabei forschen wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden an Lösungen für spezielle Probleme in der Fahrzeugautomatisierung und in industriellen Anwendungen.

Die NAVENTIK GmbH hat derzeit 15 Mitarbeiter und ist auf Wachstumskurs.

Das ist unsere Vision …

Wir wollen der führende Anbieter für softwarebasierte GNSS Receivertechnologie auf dem automobilen Steuergerät werden. Durch das zunehmende Aufkommen von GPU basierten Steuergeräten mit genug Rechenleistung für die komplexen Algorithmen in Fahrerassistenzsystemen steigt der Bedarf nach kostengünstiger, zentralisierter Sensorik.

PATFHINDER hat das Potential, durch die Skalierbarkeit mittels Softwareumsetzung eine marktgängige Lösung anzubieten und die Hardware Receivertechnologie abzulösen. Wir sehen uns als Anbieter einer integrierten Technologie im zukünftigen Sensorstack von ADAS und autonomen Fahrzeugen.

Die Serienproduktion soll ab 2025 möglich sein. Dafür ist eine Qualifizierung des gesamten Sicherheitslebenszyklus für GNSS-Systeme erforderlich.

Das waren die bisher erfolgreichsten Marketing- & PR-Maßnahmen für uns …

Als eines der wichtigsten Maßnahmen haben sich für uns der Besuch von nationalen wie internationalen Messen und Konferenzen erwiesen. Sie bieten sich für das Knüpfen sowie für das Aufrechterhalten von persönlichen Kontakten an.

Webseiten, Apps oder Tools, die wir nutzen …

Für das Projektmanagement nutzen wir die Cloud-Software JIRA. Sie erleichtert uns die Zusammenarbeit sowie die Koordination von Projekten im Team.

Für die Lohnbuchhaltung sowie das Gehalt nutzen wir SAGE. Diese Cloud-Software hat uns durch ihre nutzerfreundliche Bedienung überzeugt.

Eure Tipps für andere Gründer …

Das wichtigste ist, dran zu bleiben, auch wenn es manchmal schwer erscheint.

Überblick Unternehmensdaten Naventik:

Name: NAVENTIK GmbH Logo:

Gründungsdatum:

Januar 2017 Gesellschaftsform (heute/angestrebt): GmbH

Gründer: Michael Jüttner, Peter Kalinowski, Robin Streiter, Sven Bauer Hier findet ihr uns: Am Walkgraben 13, 09119 Chemnitz Website: www.naventik.de Social Media: Facebook

LinkedIN