Gründerstory Neozoon®: Da geht euch ein Licht auf

Das ist Neozoon®

Der Pitch

Das ist unsere Zielgruppe und das ist unser Markt …

Das sind unsere Konkurrenten, das sind unsere USPs …

So kam uns die Idee … So kam uns die Idee …

Die Geschichte hinter dem Namen unseres Startups …

Stichwort Lean Startup: So haben wir unsere Idee vorab getestet … Stichwort Lean Startup: So haben wir unsere Idee vorab getestet …

So haben wir uns finanziert …

Namhafte Investoren …

Das sind unsere bisher erreichten Meilensteine …

Das ist unsere Vision …

Das waren die bisher erfolgreichsten Marketing- & PR-Maßnahmen für uns … Das waren die bisher erfolgreichsten Marketing- & PR-Maßnahmen für uns …

Diese Fehler würden wir beim nächsten Mal vermeiden …

Eure Ratschläge und Lesetipps für Gründer …

Name: Neozoon® by Heintschel Marken GmbH Logo: Gründungsdatum: Oktober 2019 Gesellschaftsform (heute/angestrebt): GmbH Gründer: Lukas Heintschel, Tim Pfeilschifter, Kilian Klepper Hier findet ihr uns: Ziegelgasse 23, 85354 Freising Website: neozoon.xyz Social Media: Facebook Instagram LinkedIn

Neozoon® Die weltweit erste Saugnapf-Leuchte!Neozoon ist eine akkubetriebene, mobile Leuchte. Sie kann dank ihres großen Saugnapfes an nahezu jeder Oberfläche innerhalb von Sekunden montiert werden! Sogar an Fenstern! Drücke Neozoon einfach gegen eine halbwegs glatte Fläche und schon hat sie sich festgesaugt. Durch den integrierten, wiederaufladbaren Akku lässt sie sich überall mit hinnehmen, egal wo du gerade Licht brauchst! Nimm Neozoon auf eine lange Zugfahrt mit, beleuchte deinen Camper oder schaffe einfach ein gemütliche Atmosphäre daheim. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten!Du kannst Neozoon zum Beispiel an Wänden, Türen, Regalen, Decken oder Blumentöpfen ansaugen, besonders toll wirkt sie aber an Spiegeln und Glasscheiben, wo sie scheinbar im Nichts zu schweben scheint. Neozoon wird im Hinblick auf Qualität und Umweltschutz in Deutschland hergestellt und ist nachhaltig nach dem Cradle-to-Cradle Prinzip konstruiert und gestaltet, dadurch lässt sich Neozoon zu 100% recyceln und ist auch noch leicht zu reparieren! Entdecke die Unabhängigkeit und den kreativen Freiraum den dir eine Akku betrieben Saugnapf-Leuchte bietet! Geh zusammen mit Neozoon auf eine Entdeckungsreise! Neozoon ist ab dem Frühjahr 2021 auf Kickstarter erhältlich.Wir wollen im Moment drei verschiedene Zielgruppen ansprechen: Einmal, die mögen uns wegen unserem schönen Produkt, der hochwertigen Verarbeitung und dem kreativen, neuen Ansatz an mobile Leuchten. Dann haben wir noch die, die finden in erster Linie cool, dass es sowas bisher noch nie gegeben hat und schätzen die innovative Gestaltung. Als drittes haben wir dann noch die, die sind ständig unterwegs und brauchen Produkte, die mit ihnen mithalten können und genauso mobil und flexibel sind. Alle zusammen finden natürlich auch super das wir in Deutschland herstellen und das unsere Produkt so konstruiert ist, das man es zu 100% wieder recyceln kann.Lampen sind super! Aber das montieren ist echt immer nervig… und Akku Leuchten sind alle quasi Laternen, kann man auf den Boden stellen oder an einen Haken hängen, das wars dann aber auch schon. Willst du auch nicht mehr Bohren und Kleben müssen? Willst du eine Leuchte die so vielseitig und mobil ist wie du? Hier kommt Neozoon!Hi, ich bin Lukas von Neozoon. Ein Job in einer Designagentur oder in der Industrie kam für mich nach dem Studium nicht in Frage. Ich wollte kompromisslose, innovative und nachhaltige Gestaltung machen. So hab ich beschlossen, mein eigenes Produkt rauszubringen, das war im Oktober 2019. Deutlich schwerer als gedacht, allein die Probleme bei der Entwicklung einerKonstruktion und derhaben das Projekt mehrmals fast scheitern lassen. Und dann kam Corona und hat uns auch beinahe zerlegt. Mittlerweile sind zum Glück ein paar Mitstreiter dazugekommen und wir treiben das Projekt gemeinsam voran. Eine Crowdfunding Kampagne im Frühjahr wird unsere nächste große Herausforderung. Damit wollen wir unsere Anlaufkosten Stämmen und richtig durchzustarten.Der Name “Neozoon” kommt übrigens aus der Biologie und beschreibt eine Tierart, die in ein ihr bisher unbekanntes Territorium vorstößt, sich dieses erschließt und dort heimisch wird. Ziemlich genau wie unsere Leuchte oder?Ja klar, testen ist essenziell für unseren Prozess. Allein von dem Saugnapf haben wir über 12 verschiedene Formvarianten gegossen bis wir die ideale gefunden hatten. Außerdem haben wir gleich zu Beginn mit qualitativen Umfragen angefangen, das hat unsere Positionierung immer weiter geschärft.Wir planen für das nächste Frühjahr eine Crowdfunding Kampagne, um unsere Anlaufkosten zu finanzieren und die erste Charge Leuchten herzustellen.Im Moment werden wir von der Hochschule München und dem Strascheg Center for Entrepreneurship unterstützt. Da werden wir wirklich super unterstützt, sich für das Programm zu bewerben, können wir jedem Startup empfehlen!Im Moment bereiten wir uns auf unsere Kickstarter Kampagne im Frühjahr vor, geben unserem Produkt den letzten Schliff. Ein Erfolg für mich persönlich war auf jeden Fall, dass ich meine beiden Mitstreiter gefunden habe und natürlich außerdem, dass wir in das Förderprogramm der Hochschule München und des Strascheg Center for Entrepreneurship aufgenommen wurden.Der nächste ist unserer Crowdfunding Kampagne, langfristig planen wir aber nicht nur bei einem Produkt zu bleiben. Wir wollen eine Dachmarke einführen, unter der verschiedene Produkte im Bereich Möbel, Consumer Electronics und Design zu finden sind. Alle nachhaltig gestaltet und hergestellt und mit einem kreativen Twist. Wir wollen Produkte machen, die zum Spielen und Entdecken anregen, die interaktiv sind und inspirieren, die den Menschen einen kleinen “Ohh” Moment verschaffen.Wir haben erst vor circa 2 Wochen wirklich ernsthaft mit Marketing begonnen….aber bisher sind wir sehr mit unseren Instagram Adds zufrieden und dem Newsletter.Beim nächsten Mal würden wir, denke ich, viel schneller rausgehen und unsere Idee, auch unfertige Entwürfe, Designs und Prototypen den Leuten zeigen! Das Feedback, das wir bekommen haben, ist so wertvoll.Für Design arbeiten auf jeden fall die Adobe Creative Suite, da ist alles drin was man braucht. Für CAD nutzen wir Fusion360, die haben auch tolle Angebote für Startups. Ansonsten nutzen wir einen Google Drive zu Austausch von Dokumenten.Für unsere Crowdfunding Vorbereitung fanden wir das Buch LaunchBoom recht hilfreich, ansonsten sind die regelmäßigen Netzwerk Veranstaltungen des SCE auch super, um Leute aus dem Startup Bereich kennenzulernen.