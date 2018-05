Gründerstory shopstars: Steigende Conversion für Shops

Als Conversion Berater und durch unser erstes Startup overheat wurde der Gedanke vieler Shops lauter, nicht nur ein erklärungsbedürftiges Tool zu haben, sondern etwas einsetzen zu können, was die Conversion ganz klar steigert. Im Rahmen einer Zusammenarbeit mit einigen Online Shops aus dem Sportartikel Bereich & einigen Konzernen haben wir dann ein paar Widgets erstellt und ausgespielt, die als so genannter Trigger direkt in einem der Cases 40% mehr Bestellungen und 23% mehr Umsatz generiert haben. Das war der Start für das so genannte SpinOff shopstars.

Das ist shopstars:

shopstars liefert smarte Widgets die den Verkauf und die Conversion von Produkten steigert.

Der Pitch

Ein Shopbesitzer braucht eine direkte Lösung, um die Conversion zu steigern. Am besten möglichst ohne Programmieraufwand, schnell und einfach im Einsatz; verständlich & verfügbar muss es sein. Außerdem ist es immer gut, nicht immer wieder, bei einem Shopsystem Update auch das Plugin updaten zu müssen!

Genau diese Sachen entfallen! Jetzt vervielfachen wir das x 12.

Genau da kommt shopstars ins Spiel. Es liefert 12 Trigger (Widgets) die mittelbar und unmittelbar auf die Conversion des Shops (Leads, Sales, Social Media) einfluss nehmen und eben solche die die Wahrnehmung des Users steuern.

Das ist unsere Zielgruppe, ihr Problem, und das ist unser Markt …

Ganz klar: Online Shops (weltweit)

Das sind unsere Konkurrenten – und das unsere USPs …

shopstars ist einfach im Einsatz und in bis zu 5 Minuten installiert, liefert einen Builder zur Gestaltung der Widgets, bietet zahlreiche Plugins für bekannte Shopsysteme – kann aber auch einfach als Snippet DSGVO konform eingesetzt werden.

Neben den klassischen Paketen und einem kostenlosen Startpaket kann shopstars auch ein performance Paket anbieten. So werden wir – eins unserer USP’s – prozentual je nach Success Rate vergütet.

Desweiteren arbeitet David Odenthal als Conversion Berater sehr nah mit einigen namhaften Unternehmen an der Conversion und kann so diverse neue Use Cases als Widgets in das System einfließen lassen. 12 Widgets sind also NUR der Anfang!

So kam uns die Idee …

Das steckt hinter unserem Namen …

Die Geschichte ist sehr einfach: Wir dachten daran, dass bei der Konversionsteigerung es immer nach oben geht. Als Shopbesitzer ist dein oberstes Ziel die Conversion zu steigern. So greifst Du mit diesen Widgets sozusagen zu den „Sternen“.

Stichwort Lean Startup: So haben wir unsere Idee vorab getestet …

Unsere Idee wurde durch die zahlreichen Kontakte die wir über overheat eingesammelt haben getestet. Insgesamt haben 10 Shops aus verschiedensten Bereichen (Mode, Sport, PKW, Bücher, Lifestyle) mitgemacht.

So haben wir uns finanziert…

keine bisher – aber wir suchen

Gibt es namhafte Investoren…

nein

Das ist unsere Vision… und das die nächsten wichtigen Meilensteine …

Milestones – dadurch das es nicht so viele Lösungen in diesem Segment aus DE gibt: Platzhirsch.

Von allen unseren Marketing- & PR-Maßnahmen, war am effektivsten …

Word-to-Mouth / Influencer Marketing / Personal Marketing / selbst Erfahrungen im Bereich Conversion zu haben

Das würdet ihr nicht wieder tun, bzw. welchen Fehler würdet ihr beim nächsten Mal vermeiden …

Ich werde weitere Fehler machen. Aus jedem Fehler lernen wir, und werden besser. Welche Fehler es sein werden, weiß ich jetzt noch nicht.

Webseiten, Apps oder Tools, die wir nutzen und empfehlen …

Slack, ZOHO, ClickUp

Bücher, Leute, denen wir regelmäßig folgen …

Ja! Das Conversion Magazin, die Conversion Roadshow. Zudem empfehle ich Ben Harmanus, Robert Weller und einschlägige Blogs wie konversionskraft.

Überblick Unternehmensdaten Shopstars

Name: shopstars.org ★ widgets that sell – ein Produkt der overheat UG (haftungsbeschränkt) Logo: Gründungsdatum: 20. Februar 2018 Gesellschaftsform (heute/angestrebt): GmbH Gründer: David Odenthal, Daniel Schlicker Hier findet ihr uns: Stürzenberger Weg 30 * 51766 Engelskirchen Website: shopstars.org Social Meda: