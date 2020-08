Gründerstory SleevesUp! Spaces: Flexible Arbeitsplätze in Frankfurt/Main

5/5 (1)

Von der Ausgeh-App zum CoWorking: SleevesUp! Space bzw. The Office Frankfurt (als Vorgänger) ist aus räumlichen Überkapazitäten des Startups RANX entstanden, das kurzfristig Schreibtische untervermietet hat. RANX gibt es nicht mehr. SleevesUp! dafür allein in Frankfurt mit über 230 Arbeitsplätzen – Schreibtischarbeitsplätzen versteht sich.

Das ist SleevesUp! Spaces:

SleevesUp! – Das Büro für Menschen, die etwas bewegen wollen.

Der Pitch

Jeder der Bürofläche sucht sieht sich einem Dilemma ausgesetzt: Konventionelle Gewerbemietverträge beginnen bei Laufzeiten von 5 Jahren, Marktstandard sind 10 Jahre. Anschließend muss man sich als Mieter um alles rund um die Bürobewirtschaftung selbst kümmern. Gerade kleinere Unternehmen planen selten länger als 2 Jahre im Voraus.

Besonders jetzt in den besonders dynamischen Zeiten merkt man umso mehr, wie wichtig Flexibilität auch bei der Bürofläche ist, um diese schnell anpassen zu können. Gerade wenn ich ohnehin schon wenige Mitarbeiter und Ressourcen habe, möchte ich die Ressourcen sinnvoll nutzen, statt mich darum zu kümmern jeden Tag Kaffee und Druckerpapier nachzufüllen oder einen Techniker zu rufen wenn etwas nicht geht.

Eine ideale Lösung für dieses Problem sind flexible Serviced Offices. Es gibt andere prominente Anbieter in diesem Segment, die mit ihren – sehr teuren – Produkten vor allem Großkunden wie internationale Konzerne ansprechen. Für Kleinunternehmer, Gründer und Mittelständler auch außerhalb der Metropolen fehlte ein solches Angebot bislang. Das ändert SleevesUp! und bringt professionelle Flex Offices in jede deutsche Stadt – und hat sein Produkt perfekt auf die Bedürfnisse von Unternehmern zugeschnitten. Somit können wir hochprofessionelle Offices zu sehr günstigen Preisen auch denjenigen anbieten, die Ihre Kosten genau im Blick haben und keine Lust haben jeden Tag in die Metropolen hinein zu pendeln.

Das ist unsere Zielgruppe und das ist unser Markt …

Wir richten unser Angebot an Macher*innen mit unternehmerischem Mindest. Menschen also, die selbst viel Verantwortung tragen (z. B. für ein ganzes Unternehmen, für ein Produkt, für ein Team oder ein Budget), die täglich Entscheidungen treffen können und sich gerne mit Menschen mit diesem Spirit austauschen. Wir eröffnen dabei unsere Offices nicht nur in Top Lagen von Berlin, München oder Hamburg, sondern gehen gezielt dorthin, wo es noch wenig Angebot dieser Art gibt, in Städte wie Hannover, Gießen, Aachen oder Darmstadt.

Das sind unsere Konkurrenten, das sind unsere USPs …

Klassische Office Center oder Unternehmen, die auf den „Coworking Hype“ aufspringen gibt es natürlich viele. Einige sind bereits seit vielen Jahre im Markt. Wenn man genauer hinsieht, wollen aber die meisten ambitionierten Wettbewerber alle das gleiche: Große Spaces eröffnen, in den besten Lagen und möglichst großen Unternehmen unverhältnismäßig teure Büros verkaufen.

Wir machen das anders: Wir konzentrieren uns auf Kunden, die durchaus preissensitiv sind, also genau wissen, was sie wirklich brauchen und wofür sie bereit sind zu bezahlen. Zudem fokussieren wir uns darauf in Deutschland in die Fläche zu wachsen. Diese Strategie ist insgesamt vielleicht mühsamer als schnell mit viel VC Geld in London, Rio, Tokio überteuerte Standorte hochzuziehen.

Dafür sind wir auch deutlich nachhaltiger. Das verschafft uns einen riesen Vorsprung wenn andere merken, dass die Toplagen abgegrast sind.

So kam uns die Idee …

Unsere Idee hat sich beiläufig entwickelt, als wir mit einem anderen StartUp Bürofläche gemietet haben in die wir aufwachsen wollten. Das entwickelte sich dann anders. Wir hatten also Platz für Untermieter, weil wir etwas zu großzügig Fläche gemietet hatten. So entschieden wir den verbleibenden Platz unterzuvermieten. Schließlich lief das CoWorking so gut, dass die Idee für SleevesUp! geboren war.

Die Geschichte hinter dem Namen unseres Startups …

Zuerst sind wir als “The Office Frankfurt” gestartet. Das war der Name für unsere erste Fläche in Rödelheim. Völlig überraschend waren die Plätze dort sehr rasch ausgebucht.

Wir merkten also, dass wir Potenzial hatten. Für eine Expansion in andere Städte war uns dann klar, dass wir mit Frankfurt im Namen schnell an Grenzen stoßen, nämlich an die Stadtgrenzen Frankfurts. Außerdem wollen wir mit unserem Namen den Geist und die Haltung ausdrücken, die uns ausmacht. Dass man bei uns Büroflächen bekommt, erfährt man früh genug.

Unsere Haltung ist da klar: nicht viel labern, sondern Ärmel hochkrempeln und Dinge anpacken. Also machten wir kurzerhand das, was uns am besten beschreibt zum Namen: Ärmel hochkrempeln – SleevesUp!

Stichwort Lean Startup: So haben wir unsere Idee vorab getestet …

Wir hatten das große Glück, dass sich unsere Idee aus unserer Erfahrung entwickelte, überflüssige Bürofläche unterzuvermieten. Damit haben wir im vorherigen Startup 2014 / 2015 begonnen. Die Erfahrungen waren durchweg positiv. Also war uns schnell klar, dass der Markt da war. Selbst am Stadtrand von Frankfurt, weit weg von den glänzenden Bürotürmen, waren unsere Schreibtische begehrt und im Nu ausgebucht. Im Grunde war das unser Test.

So haben wir uns finanziert …

Bootstrapping und eine vernünftige Hausbank.

Namhafte Investoren …

An Accelerator-Programmen haben wir nicht teilgenommen.

Das sind unsere bisher erreichten Meilensteine …

Die letzten Jahre waren durchweg aufregend mit vielen kleinen Erfolgen, aber auch Rückschlägen. Der größte Erfolg war es sicher, dass wir es im Herbst 2019 geschafft haben gleichzeitig acht Standorte zu eröffnen und so mit einem Schlag in einem Jahr von 3 auf 11 Standorte zu wachsen. Die größte Herausforderung dauert mit Corona derzeit sicher noch an – doch wir sind überzeugt aus dieser Zeit mit einem Produkt gestärkt hervorzugehen, das mit seiner Flexiblität und Bedürfnisorientierung seinen Kunden mehr Vorteile bringen wird als je zuvor.

Das ist unsere Vision …

Stay tuned! ;-)

Das waren die bisher erfolgreichsten Marketing- & PR-Maßnahmen für uns …

Erst vor Kurzem haben wir eine ebenso simple, wie geniale Marketingmaßnahme gelauncht. Während der Corona-Zeit haben wir gemerkt, dass wir plötzlich vermehrt Anfragen von Studenten bekamen. Da die Universitäten geschlossenen hatten, suchten sie dringend einen Platz zum Lernen. Also haben wir kurzerhand einen besonderen Tarif für Studenten ins Leben gerufen und über die sozialen Medien beworben. Damit haben wir einen Nerv getroffen. Seither füllen sich unsere Spaces rasend mit fleißig büffelnden Studenten.

Diese Fehler würden wir beim nächsten Mal vermeiden …

Wir würden die Spaces nacheinander, statt zeitgleich eröffnen. Zwar war es im letzten Herbst wichtig schnell einen großen Schritt zu tun. Und wären wir noch einmal in der Situation, würden wir unter diesen Voraussetzung vermutlich nochmal genauso handeln. Für eine überregionale Wahrnehmung und Glaubwürdigkeit ist eine kritische Größe am Anfang schließlich wichtig.

In der Zukunft jedoch ist es wichtig deutlich kontrollierter zu wachsen. Am Ende ist schnelles Wachstum um jeden Preis aus unserer Sicht immer kontraproduktiv – Firmen laufen Gefahr zu implodieren. Diesen Fehler vermeiden wir.

Wir haben 2019 in kurzer Zeit die gesamte neue Office365 Suite bei uns implementiert, worüber wir sämtliche Prozesse und Abläufe bei der internen Organisation super integrieren und zu einem hohen Grad automatisieren können. Dank dieses Tools sind wir sehr effizient und schnell.

Ansonsten haben wir sehr gute Erfahrungen mit Hubspot als CRM Tool gemacht. Hiermit gelingt es recht einfach Kontakte zu verwalten und die Schnittstellen zu anderen Anwendungen sind hilfreich.

Eure Tipps für andere Gründer …

Hier in der Rhein-Main Region empfehlen wir gerne den Twitterkanal von Gründen & Wachsen. Wenn es etwas mehr Szene sein soll, lohnt sich ein Blick auf die Kanäle des Webmontag Frankfurts unter www.wmfra.de und hilfreiche Marketing-Tricks für Gründer und kleiner Unternehmen biete auch der Account von Tomas Herzberger.

Natürlich haben wir die Startup- und Gründerszenen an unseren Standorten im Blick. Es ist sehr lehrreich, was sich zum Beispiel in Hannover oder Aachen in dieser Angelegenheit tut.

