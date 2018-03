Gründerstory smuuv: Fahranfänger gamifizieren und zu sicheren Fahrer machen

In Deutschland gibt es jedes Jahr rund 2,5 Millionen Autounfälle, in mehr als 60% sind Fahranfänger involviert. Das Startup smuuv will dieses Problem angehen.

Mit Sicherheit sparen – smuuv unterstützt Fahranfänger dabei sicherer zu fahren und dabei Geld zu sparen. Das dreiköpfige, internationale Gründerteam könnte verschiedener nicht sein. Magnus ist ein erfahrener Business Angel mit tiefer Branchenkenntnis und starkem lokalen Netzwerk in der Startup Branche. Der gebürtige Österreicher hat schon mehrere Startups begleitet. Stanislav stammt aus der Ukraine und ist Software Engineer. Unter anderem hat er an einem Vorreiterprojekt in der Drohnentechnologie gearbeitet und überzeugt durch sein praktische Art und sein „can-do“ Mentalität. Felix komplettiert das Trio. Er bringt als Deutscher Stabilität und Gelassenheit mit ins Team. Durch seinen Hintergrund in Finance und Consulting übernimmt er primär Management und Business Aufgaben und leitet mit Stas zusammen das operative Geschäft.

Das ist smuuv:

Mit Sicherheit sparen – smuuv unterstützt Fahranfänger dabei, sicherer zu fahren und dabei Geld zu sparen.

Der Pitch

Fahranfänger haben oft zwei große Probleme: Erstens, sie haben geringe finanzielle Ressourcen, weshalb sie möglichst wenig Geld für das Auto ausgeben können. Zweitens sind sie relativ unerfahren und unsicher im Fahren. In Deutschland gibt es jedes Jahr rund 2,5 Millionen Autounfälle, in mehr als 60% sind Fahranfänger involviert. Mit smuuv wollen wir dieses Problem angehen. Wir denken, dass Fahranfänger besondere Unterstützung verdienen.

Das ist unsere Zielgruppe, ihr Problem, und das ist unser Markt …

Wir bieten Fahranfängern folgende Services an:

1. Fahrassistenz

Mithilfe von smuuv ermöglichen wir Fahranfängern sicherer zu fahren, ihren Fahrstil zu entwickeln und gleichzeitig noch Geld zu sparen. Mithilfe eines kleinen Adapters, der in das Auto eingesteckt wird, wird dein Auto zum Smartcar. Dies ermöglicht uns, deinen Fahrstil zu analysieren, dich mit Realtime Feedback zu unterstützen und dir gleichzeitig noch hilfreiche Tipps zu geben, wie du spritsparend und sicher fährst. Ein Algorithmus kalkuliert dabei einen „Driving Score“ der objektiv bestimmt, wie gut du dich im Straßenverkehr schlägst. Damit kannst du deinen Freunden endlichen beweisen, dass du der bessere Fahrer bist!

2. Spar-Angebote

Mit smuuv bieten wir rund um das Auto zahlreiche Angebote an, mit denen Nutzer bis zu 20% ihrer Ausgaben senken können. Partnerunternehmen sind dabei Versicherungen, Tankstellen, KFZ-Werkstätte und Waschanlagen.

3. Zusätzliche Sicherheitsfeatures

Wir heben die Sicherheitsstandards im Auto an: Vor jeder Fahrt wird eine automatischer Fahrzeug-Check ausgeführt, der wesentliche Komponenten auf ihre Fahrtauglichkeit überprüft. Desweiteren wird im Falle eines Unfalls ein automatischer E-Call ausgeführt, der im Falle eines Unfalls direkt eine Notfallnachricht an eine von den Usern vorher festgelegte Person sendet.

Das sind unsere Konkurrenten ….

Unsere engste Konkurrenz ist TankTaler und PACE. Tanktaler fokussiert sich darauf, verschiedene Features wie Fahrtenbuch, GPS Tracking und mobiles Bezahlen. PACE hingegen fokussiert sich auf ganz ähnliche Features Features wie Performance Messung, Fahrtenbuch, und GPS Tracking.

Diese USPs unterscheidet uns von unseren Konkurrenten …

Unser USP ist unser Algorithmus, der zur Fahranalyse genutzt wird. Keiner unserer Mitbewerber nutzt etwas ähnliches, um Aussagen darüber geben zu können, wie gut ein User fährt.

Gleichzeitig schaffen wir damit eine Vergleichbarkeit zwischen anderen Fahrern – somit kann der User in einer gamifizierten Art und Weise seinen Score mit seinen Freunden vergleichen und somit ermitteln, wer der bessere Fahrer ist.

Gleichzeitig wird smuuv günstiger sein als seine Wettbewerber. (Der PACE Adapter kostet 119 €, der Preis für einen smuuv Adapter startet in der Indiegogo Kampagne mit 69 €.)

Als dritten Punkt schafft smuuv ein hochwertiges und friktionsloses User Experience, welches in einer schönen und hochwertigen App umgesetzt wird – speziell ausgerichtet auf „digital natives“.

So kam uns die Idee …

Als sich Magnus und Stas kennengelernt haben, dauerte es nicht lange, bis sie beide festgestellt haben, dass es eine Sache gibt, die sie verbindet. Beide hatten damals ein Familienmitglied, welches vor kurzem die Führerscheinprüfung erfolgreich abgeschlossen hat. Obwohl dies bei beiden “beim ersten Versuch” geklappt hatte, äußerten sie unabhängig voneinander ein gewisses Unwohlsein, wenn es nun darum ging, alleine und ohne Unterstützung durch einen geschulten Fahrlehrer zu fahren.

Daher begannen Magnus und Stas Ideen auszutauschen, wie sie generell das Fahren sicherer und kostengünstiger gestalten können und damit in erster Linie junge Fahrer, wie ihre Familienangehörigen, zu unterstützen.

Durch Stas tiefes technisches Verständnis und Magnus Top-Level-Management Erfahrungen in mehr als vier verschiedenen Unternehmen sowie seine enge Verbindung zur Automobilindustrie war von Anfang an eine solide Grundlage zur Findung einer neuen Lösung gegeben. Dennoch waren sie weiterhin auf der Suche nach Unterstützung für den Business-Part.

Anfang 2017 lernten sich Stas und Felix auf einer Messe kennen. Von Anfang an sah Felix großes Potential in der Idee und blieb daher in Kontakt mit Stas. Nach einigen Wochen Bedenkzeit beschlossen die drei, von nun an gemeinsam weiterzuarbeiten. Durch sein Studium und seine Tätigkeit als Banker und Unternehmensberater hat Felix ein gutes Verständnis von Unternehmensprozessen und übernimmt die operative Führung im Tagesgeschäft des Unternehmens.

So haben wir uns finanziert…

Wir haben uns bislang komplett mit Eigenmitteln finanziert.

Das sind unsere wichtigsten erreichten Meilensteine und Erfolge …

Wir stehen jetzt vor dem Launch unserer Indiegogo Kampagne, die voraussichtlich Ende 2. Quartal 2018 starten wird. Außerdem stehen wir kurz vor Fertigstellung unseres Algorithmus und haben eine Show-App entwickelt, die uns bei unseren Marketing Maßnahmen unterstützt.

Das ist unsere Vision… und das die nächsten wichtigen Meilensteine …

Unsere nächsten Ziele ist das Fertigstellen des Algorithmus und ein erfolgreiches Durchführen der Indiegogo Kampagne.

Von allen unseren Marketing- & PR-Maßnahmen, war am effektivsten …

Neben Facebook Marketing – bei dem wir vermehrt auf Memes setzen – ist ein gutes Offline Marketing unerlässlich.

Wir versuchen auf möglichst vielen lokalen Startup Veranstaltungen präsent zu sein und Feedback produktiv umzusetzen.

Zusätzlich versuchen wir möglichst viel Vielfalt in Form von Interviews, lustigen Sprüchen, Informationen, und Videos zu generieren.

Das würdet ihr nicht wieder tun, bzw. welchen Fehler würdet ihr beim nächsten Mal vermeiden …

Wir waren kurz davor, die angesprochene Indiegogo Kampagne ziemlich unvorbereitet zu starten. Durch bestimmtes intervenieren von einem Partner aus Österreich, der uns im Bereich Social Media Marketing unterstützt, konnten wir einen großen Fehler abwenden. Jetzt sind wir sehr gespannt, wie erfolgreich wir unsere Crowdfunding Kampagne gestalten können.

Webseiten, Apps oder Tools, die wir nutzen und empfehlen …

Trello

Mailjet

Googledrive

Überblick Unternehmensdaten smuuv

Name: smuuv UG Logo: Gründungsdatum: Mai 2017 Gesellschaftsform (heute/angestrebt): UG haftungsbeschränkt Gründer: Stanislav Shults, Felix Wollenhaupt, Magnus Höfer Hier findet ihr uns: Tannenwaldallee 22L, 61348, Bad Homburg Website: www.smuuv.de Social Meda: