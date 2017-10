Talent­cu­be – eine inno­va­ti­ve, App-basier­te Bewer­bungs­lö­sung, mit der sich Job­su­chen­de in weni­ger als 10 Minu­ten auf jeden belie­bi­gen Job bewer­ben kön­nen – in der Gründerstory.

Name: Talent­cu­be UG Start­up aus: Mün­chen Gegrün­det: 2015 Web­sei­te: www​.talent​cu​be​.de

Das ist Talentcube:

Talent­cu­be – Euro­pas füh­ren­de Lösung für mobi­le Video-Bewerbung

Der Pitch

Talent­cu­be ist eine inno­va­ti­ve, App-basier­te Bewer­bungs­lö­sung, mit der sich Job­su­chen­de in weni­ger als 10 Minu­ten auf jeden belie­bi­gen Job bewer­ben kön­nen – ganz ein­fach per Smartphone.

Arbeit­ge­ber erhal­ten von jedem Kan­di­da­ten eine voll­um­fäng­li­che Bewer­bung mit einem über­sicht­li­chen Lebens­lauf und allen rele­van­ten Doku­men­ten. Das Beson­de­re: Der Bewer­ber ergänzt dazu sein Talent­cu­be-Pro­fil durch drei indi­vi­du­el­le Vide­os, mit denen die Recrui­ter jeden Kan­di­da­ten sofort per­sön­lich ken­nen­ler­nen. Das bedeu­tet für sie eine deut­li­che Zeit- und Kos­ten­ein­spa­rung, da sie direkt zu der Bewer­bung einen authen­ti­schen und unver­fälsch­ten Ein­druck des Bewer­bers bekom­men, der ihnen sonst beim Prü­fen des Lebens­laufs und Anschrei­bens ver­wehrt geblie­ben wäre. So wird die Aus­wahl der zum Bewer­bungs­ge­spräch ein­ge­la­de­nen Kan­di­da­ten noch prä­zi­ser und passgenauer!

Das sind unse­re Kunden…

Vom Groß­un­ter­neh­men bis zum Wachs­tums­un­ter­neh­men ist bei unse­ren Kun­den alles dabei: AOK, HP, Pro­car, Phar­ma K, Alli­anz, Bosch, …

Das unter­schei­det uns von unse­ren Konkurrenten …

Talent­cu­be kann von Unter­neh­men ganz fle­xi­bel im Bewer­bungs­pro­zess ein­ge­setzt wer­den und ist völ­lig platt­form­un­ab­hän­gig. Das heißt man kann Talent­cu­be auf exter­nen Job­por­ta­len, der eige­nen Kar­rie­re­sei­te aber auch auf Mes­sen ein­set­zen. Es ist als zusätz­li­ches Tool im Bewer­bungs­pro­zess mög­lich, kann aber auch genutzt wer­den, um in der “zwei­ten Run­de” vor Ein­la­dung zum Gespräch schon einen per­sön­li­chen Ein­druck von den Kan­di­da­ten zu erhalten.

Für Bewer­ber bie­ten wir die Mög­lich­keit, dass sie sich initia­tiv per Video auf jeden belie­bi­gen Job bewer­ben kön­nen. Dies ist beson­ders für die­je­ni­gen inter­es­sant, die auf­grund eines unge­wöhn­li­chen Lebens­laufs im “klas­si­schen Aus­wahl­ver­fah­ren” nicht zum Bewer­bungs­ge­spräch ein­ge­la­den wer­den wür­den, jedoch durch Per­sön­lich­keit, Aus­strah­lung und Wis­sen sehr wohl punk­ten und sich als geeig­ne­te Kan­di­da­ten empfehlen!

So kam uns die Idee …

Wir drei ken­nen uns aus dem gemein­sa­men Wirt­schafts­in­for­ma­tik-Stu­di­um. Gegen Ende des Stu­di­ums fin­gen wir an, uns mit dem The­ma Job­su­che zu beschäf­ti­gen und haben fest­ge­stellt, dass bewer­ben der­zeit noch sehr umständ­lich und zeit­auf­wän­dig ist. Es gab zudem kei­ne adäqua­te Bewer­bungs­mög­lich­keit per Smart­pho­ne. So haben wir uns hin­ge­setzt und das Talent­cu­be-Kon­zept ausgearbeitet.

So wur­de aus der Idee ein Unternehmen …

Nach­dem die Idee gereift war, haben wir in Gesprä­chen mit Unter­neh­men und Bewer­bern das Kon­zept und Geschäfts­mo­dell auf dem Markt vali­diert und Bestä­ti­gung gefun­den. Die Mehr­heit fand den Pro­zess zu auf­wän­dig und unper­sön­lich: Von Lebens­läu­fen und Anschrei­ben ist kaum Rück­schluss auf die Per­son dahin­ter mög­lich: Mit unse­rem Weg wird die Bewer­bung direk­ter und persönlich!

Jede Fir­ma braucht einen Namen – unse­ren fan­den wir so …

Das Talent im Namen reprä­sen­tiert natür­lich den Bewer­ber. Cube als Wür­fel steht für die vie­len unter­schied­li­chen Sei­ten, die ein Bewer­ber hat und die wir sicht­bar machen möchten.

Das ist unse­re Visi­on und nächs­ten Meilensteine …

2015 wur­den wir in das Exist-Grün­dersti­pen­di­um auf­ge­nom­men, ein Jahr spä­ter erfolg­te die Ein­la­dung dem LMU Entre­pre­neurship-Cen­ter bei­zu­tre­ten. Anfang die­sen Jah­res konn­ten wir dann unse­re ers­ten Mit­ar­bei­ter ein­stel­len. Der bis­her größ­te Mei­len­stein war, dass wir auf der Mes­se Zukunft Per­so­nal mit dem HR Inno­va­ti­on Award aus­ge­zeich­net wurden!

Das ist unse­re Visi­on… und das die nächs­ten wich­ti­gen Meilensteine …

Wir möch­ten den kom­plet­ten Bewer­bungs­pro­zess zwi­schen Job­su­chen­den und Unter­neh­men neu gestal­ten. Unse­re Visi­on ist, dass eine Smart­pho­ne-Bewer­bung zum Stan­dard wird! Außer­dem stel­len wir die Persönlichkeit des Bewer­bers in den Mit­tel­punkt: Wir hof­fen, dass Recrui­ter dadurch offen für Bewer­ber wer­den, die viel­leicht nicht den „per­fek­ten“ Lebens­lauf vor­wei­sen, aber hoch moti­viert, schlau und kom­pe­tent sind und daher trotz­dem ein guter Kan­di­dat für die Posi­ti­on wären. Die nächs­ten wich­ti­gen Schrit­te sind die wei­te­re Expan­si­on und Wachs­tum: Wir möch­ten, dass uns bis Ende 2017 mehr als hun­dert Unter­neh­men ein­set­zen – in Deutsch­land, aber auch der Schweiz und Öster­reich. Der­zeit sind es die Hälfte.

Wie groß war das Team beim Start? Und jetzt?

Beim Start waren wir nur zu dritt, inzwi­schen sind wir ein Team von 12 Leuten!

Von allen unse­re Mar­ke­ting- & PR-Aktio­nen waren die besten/wichtigsten …

Wir haben eine tol­le Bewer­bungs­ak­ti­on direkt auf der Job­mes­se „Ein­stieg“ in Karls­ru­he gemacht, bei der sich Kan­di­da­ten bei aus­stel­len­den Unter­neh­men bewer­ben konn­ten. Das ist super ange­nom­men worden!

Kun­den­ser­vice: So bau­en wir an unse­rer Kundenzufriedenheit …

Wir ste­hen immer in sehr engem Kon­takt mit unse­ren Kun­den, um zu erfah­ren, was noch opti­miert wer­den kann und wel­che neu­en Funk­tio­na­li­tä­ten wich­tig wären. Mit den Nut­zern der App, also den Bewer­bern, füh­ren wir regel­mä­ßi­ge Tests und Umfra­gen durch.

Kri­sen? Wir haben sie gemeis­tert durch …

Wir ergän­zen uns im Drei­er­team sehr gut, daher haben wir immer gemein­sam zusam­men­ge­ses­sen und Lösun­gen aus schwie­ri­gen Zei­ten aus­ge­ar­bei­tet. Das schweißt zusammen!

So sieht unser Büro heu­te aus. So wün­schen wir uns das zukünftig …

Heu­te haben wir drei Büro­räu­me und ein Bespre­chungs­zim­mer, sowie eine Küche. In Zukunft wün­schen wir uns einen offe­nen Loft-Style mit viel Platz zum Aus­tausch! Eine Dusche wäre außer­dem toll, so dass man mor­gens oder mit­tags Sport machen kann. Uns ist wich­tig, dass sich unser Team wohl­fühlt und der Aus­gleich von der Arbeit nicht zu kurz kommt!

Hel­den & Vorbilder …

Richard Bran­son begeg­nen und fra­gen, wie man es schafft eine sol­che Viel­falt an unter­schied­li­chen Unter­neh­men aufzubauen.

Work-Life-Balan­ce: So hal­ten wir uns fit und motiviert …

Regel­mä­ßig Sport und gemein­sa­me Team-Events

3 Inter­net­sei­ten, ohne die wir nicht Leben & Arbei­ten können …

Über­blick Unter­neh­mens­da­ten Talentcube

Name: Talent­cu­be UG (haf­tungs­be­schränkt) Grün­dungs­da­tum: August 2015 Gesell­schafts­form (heute/angestrebt): UG (haf­tungs­be­schränkt) Grün­der: Sebas­ti­an Nie­wöh­ner (Ent­wick­lung & Design), Sebas­ti­an Hust (Ver­trieb), Hen­drik Sei­ler (Ent­wick­lung & Marketing)

Hen­drik Sei­ler (Geschäfts­füh­rer)

Sebas­ti­an Nie­wöh­ner (Geschäfts­füh­rer)

Armin Sankt­jo­han­ser (Ver­trieb)

Micha­el Domes (Ver­trieb)

Alex­an­dra Then (Mar­ke­ting)

Simon Jan­zen (Ver­trieb)

Wil­ly Dina­ta (Ent­wick­lung)

Hei­ke Schie­beck (PR / Content-Manager)

Mat­thi­as Schul­ze-König (Pro­dukt / Marketing)

Lukas Schnurr (Sales / Custo­mer Success)

Web­site: www​.talent​cu​be​.de Fir­men­sitz: Mün­chen * Arcis­stra­ße 32 / Ess­lin­gen * Unte­rer Metzgerbach