Gründerstory Upfit: Abnehmen für wirklich Jeden

„Mit Upfit wollen wir gesunde Ernährung kostengünstig für eine breite Masse zugänglich machen, damit keiner bei dem Projekt “Abnehmen” auf der Strecke bleibt.“ Sagen die Gründer von Upfit, wer hinter dieser netten Idee steckt, erfahrt ihr in unserem neuen Portrait aus unserer Reihe von Gründerstories.

Name: Upfit UG Startup aus: Hamburg Gegründet: 2016 Webseite: upfit.de

Das ist Upfit:

Wir sind ein digitales Gesundheitsunternehmen, dass innovative E-Produkte und Services zur nachhaltigen Gewichtsreduktion für Endverbraucher produziert und vertreibt. Unser Ziel ist es Erkenntnisse der Ernährungs- und Sportwissenschaft in möglichst alltagstaugliche digitale Lösungen umzuformen und somit gesundes Abnehmen zu demokratisieren.

Der Pitch

Mit Upfit wollen wir gesunde Ernährung kostengünstig für eine breite Masse zugänglich machen, damit keiner bei dem Projekt “Abnehmen” auf der Strecke bleibt. Da viele Abnehmwillige nicht in das Schema von herkömmlichen Standard-Abnehmprogrammen passen, weil diese nicht auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, scheitern die Meisten häufig vorschnell an ihrem Vorhaben.

Daher können sich Abnehminteressierte mit unserem Konfigurator einen zu 100% individuellen Ernährungsplan selber erstellen. Durch die Berücksichtigung von individuellen Kundenwünschen können Pläne erstellt werden, die zum Alltag der Kunden passen. Dazu gehört die Ernährungsweise (z.B. vegetarisch, vegan, Paleo etc.), Allergien und Unverträglichkeiten (z.B. Lactose, Gluten, Histamin, Nüsse etc.), sowie die Möglichkeit Lebensmitteln auszuschließen. Desweiteren werden das Budget, Aktivitätsniveau und da niemand stundenlang seine Mahlzeiten zubereiten möchte, auch die gewünschte Kochzeit berücksichtigt.

Mit Hilfe der Angaben wird die optimale Aufnahme der Mikro- und Makronährstoffe errechnet. Danach erhält der Kunde einen auf ihn maßgeschneiderten Ernährungsplan, mit mindestens drei Gerichten täglich, sowie praktischen Wocheneinkaufslisten.

Das sind unsere Kunden…

Unsere Kunden sind Personen die ihr Gewicht reduzieren wollen. Kein Kalorien zählen. Kein

Punktesystem. Kein Hungern. Egal ob Frau oder Mann, alt oder jung, Fleischesser, Vegetarier

oder Veganer. Wieviel der Kunde abnehmen möchte und ob er Allergien oder Unverträglichkeiten hat, spielen dabei keine Rolle, denn jeder Plan wird an die individuellen Bedürfnisse und Ziele angepasst! Den Kunden bietet sich ein einzigartiges Angebot, welches bis zu 80% günstiger ist, als die Planerstellung als bei einem Ernährungsexperten.

Das sind unsere Konkurrenten…

Im Prinzip ist jedes Abnehmprogramm ein Konkurrent. Allerdings gibt es keinen Anbieter, der

das Abnehmprogramm auf die Bedürfnisse des Kunden maßschneidert – um einen individuellen

Ernährungs- und Trainingsplan zu erhalten müsste man erst zu einem Personal Trainer und

dann zu einem Ernährungsberater gehen.

Unser USPs / Das unterscheidet uns von unseren Konkurrenten …

All die Promi-Programme und Online-Fitnessgurus sind Pauschalprogramme, die dem

vermeintlichen Experten bei der Gewichtsreduktion geholfen haben. Bei keinen anderen Abnehm-Konzept wird so sehr auf persönliche Kundenbedürfnisse eingegangen wie bei Upfit. Die Individualität ist ganz klar unsere Stärke!

Außerdem ist, neben der Beachtung aller individuellen Wünsche, die Alltagstauglichkeit der

Pläne ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal. Der Grund ist die umfangreiche Datenbank, die

nicht nur Gerichte enthält die sehr lecker, sondern vor allem schnell und einfach ausführbar

sind. Die wöchentlichen Einkaufslisten vereinfachen außerdem die Planung unserer Kunden,

welche sich bei Fragen stets an die Upfit-Experten im Live-Chat auf unserer Seite wenden

können.

So kam uns die Idee …

Alle Gründer haben bei Upfit einen sportlichen Hintergrund. In den vergangenen Jahren haben wir

im näheren Umfeld gemerkt wie unbewusst viele Menschen sich ernähren und wieviele

unterschiedliche Probleme dadurch entstehen. Die eigentliche Idee entstand mit dem stark

wachsenden Anteil an Lebensmittelallergien und Intoleranzen sowie den damit einhergehenden

Einschränkungen und Problemen im Alltag der Menschen. Wir wollten dafür eine Lösung finden

und auch Menschen, die unsicher im Umgang mit Ernährung sind, eine kostengünstige Möglichkeit

geben sich gesund und nachhaltig zu ernähren.

Stichwort Lean Startup: So haben wir unsere Zielgruppe/unser Produkt erst einmal vorab getestet …

Wir haben das Produkt mit studierten Ernährungs-und Sportexperten entwickelt und nach einem monatelangen Testprozess eingeführt.

So wurde aus der Geschäftsidee ein echtes Unternehmen …

Die eigentliche Idee entstand mit dem stark wachsenden Anteil an Lebensmittelallergien und

Intoleranzen sowie den damit einhergehenden Einschränkungen und Problemen im Alltag der Menschen. Wir wollten dafür eine Lösung finden und auch Menschen, die unsicher im Umgang mit Ernährung sind, eine kostengünstige Möglichkeit geben sich gesund und nachhaltig zu ernähren.

Upfit.de ist zu 100% geboostrappt und somit mussten wir vor allem zum Start unsere relativ geringen finanziellen Mittel möglichst smart und effizient einsetzen. Nach knapp einem halben Jahr sprechen die Zahlen nun für sich und wir haben den Proof of Concept erbracht. Wir sind nun bereit den nächsten Schritt zu gehen und suchen aktuell nach strategischen Investoren, um

Upfit noch schneller zu skalieren.

Jede Firma braucht einen Namen – Upfit fanden wir …

Der Name sollte pregnant, einprägsam und zugleich aussagend sein. Upfit tut all dies.

Das ist unsere Vision und nächsten Meilensteine …

Körperliches Wohlbefinden reflektiert auf das ganze Leben. Unsere Vision ist es, einer breiten Masse Zugriff auf komplexe Ernährungsberatung zu bieten und dazu beizutragen, dass die Menschen sich bewusster ernähren und ein gesundes Leben führen.

Deshalb werden, neben unseren Ernährungsplänen, auch schon bald individuelle Trainingspläne für unsere Kunden verfügbar sein. So können wir unseren Kunden ein Rundum-Paket zu einem gesunden Lifestyle bieten. Außerdem möchten wir zeitnah auch in weitere Länder expandieren und neben Deutschland, Österreich und der Schweiz in die USA, nach England und weitere europäische Länder expandieren.

Von allen Marketing- & PR-Aktionen, die wir durchgeführt haben, waren die besten/wichtigsten …

Bislang fokussieren wir uns auf einen Online-Marketingmix aus SEO, SEM und Affiliate. Social Media spielt eine große Rolle, da viele Mythen und “Halbwahrheiten” kursieren. Zugleich will man motiviert bleiben. Da wir uns aber vor allem auf die Weiterentwicklung der digitalen Produkte und die Kundenbetreuung fokussieren wollen, helfen uns bei der Vermarktung die genannten Whitelabel-Partner und seit kurzem auch Markenbotschafter, wie z.B. Profi-Sportler.

Das würden wir nicht wieder tun, bzw. diesen Fehler würden wir beim nächsten Mal vermeiden …

Wir waren am Anfang sehr sensibel, wenn es um Kritik ging. Damit haben wir gelernt umzugehen, denn kritische Stimmen gehören einfach dazu und können sehr förderlich und hilfreich sein. Natürlich muss man sich teilweise abgrenzen, da es immer Leute geben wird, die mit dem eigenen Vorhaben, der Idee etc. nichts anfangen können oder wenig offen gegenüber Neuem sind. Auf der anderen Seite haben wir aus Kritik Anregungen für Verbesserungen der Seite schöpfen können.

Kundenservice: So bauen wir an unserer Kundenzufriedenheit …

Wir beschreiben unsere Leistungen und unser Produkt sehr genau auf unserer Webseite. Zudem haben wir ein sehr nutzernahes, einfaches Usabilitykonzept und geben Interessenten einen Einblick in einen Musterplan, um immer ehrlich und mit offenen Karten zu kommunizieren, was sie für ihr Geld erwarten können. Fragen beantwortet unser Team wir über jeden denkbaren Weg: über den Live-Chat auf der Website, auf Facebook, per Mail und natürlich telefonisch.

So sieht unser Büro heute aus. So wünschen wir uns das zukünftig …

Allen ist die familiäre Atmosphäre sehr wichtig und wir tun einiges dafür, sie zu erhalten. Vor allem wenn wir neue Teammitglieder in die Upfit Familie aufnehmen ist das jedes Mal sehr spannend.

Helden & Vorbilder …

Jeder der Spaß daran hätte unsere Nachricht hinaus zu tragen: gesundes Abnehmen ist kinderleicht in den Alltag integrierbar.

Work-Life-Balance: So halten wir uns fit und motiviert …

Das kann man sich fast denken: super leckeres Essen, gepaart mit einer ordentlichen Portion Fitness.

Überblick Unternehmensdaten Upfit: