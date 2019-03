10 Jahre! newTV Kongress feiert Jubiläum mit neuem Konzept

Zehn Jahre Business Innovation on Screen! Seit nunmehr einem Jahrzehnt begleitet der newTV Kongress Trends und Entwicklungen der Bewegtbild- Branche und zählt schon längst zu den wichtigsten Events auf diesem Gebiet. Pünktlich zum Jubiläum hat sich das beliebte Format einem optischen und programmatischen Facelift unterzogen.

Lineares Fernsehen wurde unlängst von Streaming-Diensten und den Video-Angeboten bekannter Social Media-Plattformen eingeholt. Bewegtbild-Berichterstattung findet immer häufiger live statt und neue Technologien wie AR und VR erhalten Einzug in die Bewegtbild- Ausstattung von Konzernen und heimischen Wohnzimmern. Was bedeutet das für den Bewegtbild-Konsum der Zukunft und für die Ausrichtung der Geschäftsmodelle in den Unternehmen? Dieser und weiterer Fragen gehen die Macher des newTV Kongress auf den Grund.

Mehr Innovationen, mehr Trends, mehr Diversität – das ist der Leitgedanke des neuen newTV Kongress. Ziel ist, die aktuellen Trendthemen der Szene zu thematisieren, Herausforderungen zu diskutieren und den Gästen aus dem In- und Ausland noch mehr Vielfalt zu bieten. Spannende Keynotes von internationalen Vorausdenkern und meinungsstarke Panels mit dem Who’s Who der Branche werden erstmalig ergänzt von exklusiven Masterclasses, hochkarätigen Best Cases und interaktiven Sessions. Zu den Top-Speakern gehören in diesem Jahr unter anderem der TrendWatching-Stratege Henry Mason und Youtube-Star Fynn Kliemann.

Im Fokus stehen technologische Innovationen, neue interaktive Content-Formate sowie die Bedeutung von User-Gewohnheiten und das Potential neuer Geschäftsmodelle. Auf zwei Bühnen werden Trendthemen und Cases rund um die Schwerpunkte Content, Distribution und Technologie vorgestellt. Erstmals findet der Event in den erste liebe studios im Oberhafen statt, einer etablierten Kreativ-Hochburg.

Neben inhaltlichen Highlights und spannenden Formaten bietet der newTV Kongress die Gelegenheit zum gezielten Austausch mit den wichtigsten Köpfen der Bewegtbild-Szene und Networking unter Experten. Die Organisation der Konferenz obliegt nextMedia.Hamburg und der newTV Focus Group. Der Kongress richtet sich nicht nur an Entscheidungsträger, Vermarkter, Werbetreibende und Produzenten der TV- und Digitalindustrie, sondern adressiert zudem Innovatoren, Startups und Markenunternehmen.