Alles für die Zukunft – Businessplan-Wettbewerb sucht Ideen im laufenden Betrieb

Erneut haben sich zahlreiche grüne Gründer*innen und Start-ups der Zukunftsbranchen Klima, Umwelt, Energieeffizienz und Ressourcenschonung (KUER) für den KUER.NRW Businessplan Wettbewerb angemeldet. Die Ideen sind ebenso vielfältig wie kreativ – aber immer mit dem gleichen Ziel: dem Klimawandel entgegenzuwirken und mit innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen einen Beitrag zur ökologischen und gesellschaftlichen Transformation der Wirtschaft in Richtung einer Green Economy zu leisten.

Die Geschäftsideen reichen von Prozessinnovationen für die Kultivierung von Mikroalgen, Produkte, die dem Waldsterben entgegenwirken möchten, digitale Lösungen für das Sammeln und Auswerten von Wetterdaten zwecks Bewässerungsempfehlungen für Grünflachen und Bäume, Ideen für eine grünere und nachhaltigere Textilindustrie, Lösungen für eine umweltfreundliche City-Logistik sowie für die Aufbereitung von Gülle zu hochwertigem oder auch Ideen für nachhaltigen Tourismus und Hotellerie.

Die Teams, die in den unterschiedlichen Regionen NRWs angesiedelt sind, arbeiten in den kommenden fünf Monaten gemeinsam mit Ihrem persönlichen Mentor und zahlreichen Spezialisten an der Ausarbeitung Ihres Businessplans, der auch vor Investoren Bestand hat. Zur Seite stehen den Teams zudem ein engagiertes Branchennetzwerk, in Qualifizierungsseminaren wird theoretisches Wissen mit Praxisbezug vermittelt.

Interessierte Teams können sich noch bis spätestens Ende von Wettbewerbsphase 1 (31. August 2021) anmelden.