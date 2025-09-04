Wecker, Kamera, Navi und Autoschlüssel – was das Smartphone heute alles ersetzt

Das Smartphone übernimmt eine steigende Zahl an Alltagsaufgaben – und wird immer häufiger sogar als Autoschlüssel verwendet.

Wecker aus, Timer für den Morgen-Tee an, noch schnell ein Foto vom Sonnenaufgang knipsen – das Smartphone ist für die meisten Menschen längst nicht mehr nur ein Kommunikations-Tool, sondern wird für eine steigende Zahl von Alltags-Aufgaben genutzt. So haben bereits drei Viertel (74 Prozent) der Nutzerinnen und Nutzer eines Smartphones ihren Wecker vollständig oder größtenteils durch das Smartphone ersetzt. 65 Prozent sagen dies über den Fotoapparat und 56 Prozent über die Videokamera. 43 Prozent haben ihr Festnetztelefon durch das Smartphone vollständig oder weitestgehend ersetzt. Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Befragung unter 1.004 Personen in Deutschland ab 16 Jahren, darunter 827 Nutzerinnen und Nutzer eines Smartphones.

„Das Smartphone ist praktisch zur digitalen Kommandozentrale des Lebens vieler Menschen geworden. Es macht den Alltag effizienter und durch die Sprachsteuerung auch oftmals intuitiver“, sagt Janine Jahreiß, Expertin für Mobilfunk beim Bitkom.

Ihr Navigationsgerät haben 40 Prozent durch das Smartphone ersetzt, 38 Prozent den Küchentimer und 32 Prozent die Taschenlampe. Auf Papiertickets verzichtet ein Viertel (25 Prozent) der Smartphone-Nutzerinnen und -Nutzer weitestgehend. 23 Prozent hören Radio über ihr Smartphone, 22 nutzen das Gerät als Spielekonsole.

Zum Einsatz kommt das Smartphone bei 17 Prozent auch im Online-Banking, beispielsweise zur Verifikation bzw. für Überweisungen statt eines Tan-Geräts. 11 Prozent verzichten wegen ihres Smartphones auf einen Scanner. Noch nicht sehr verbreitet ist dagegen, mit dem Smartphone das Auto aufzuschließen – nur jeder und jede Zwanzigste (5 Prozent) tut dies bereits.