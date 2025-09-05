Smart City Index 2025: Diese Städte steigen auf, diese Städte rutschen ab

Kräftige Bewegung in der Spitzengruppe der smartesten Städte Deutschlands: Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen), Hannover (Niedersachsen), Heidelberg (Baden-Württemberg) und Leipzig (Sachsen) rücken in diesem Jahr in die Top 10 des Smart City Index auf. Im Vorjahr lag Leipzig noch auf Platz 23, Heidelberg auf Platz 15, Düsseldorf auf Platz 17 und Hannover sogar nur auf Platz 41 Nicht mehr unter den Top 10 befinden sich in diesem Jahr Dresden (Sachsen, Vorjahr: Platz 5), Freiburg im Breisgau (Baden-Württemberg, Vorjahr: Platz 6), Lübeck (Schleswig-Holstein, Vorjahr: Platz 8) und Ulm (Baden-Württemberg, Vorjahr: Platz 10).

Der Smart City Index ist das Digital-Ranking aller 83 deutschen Großstädte mit mehr als 100.000 Einwohnern. Er wird in diesem Jahr zum siebten Mal vom Digitalverband Bitkom veröffentlicht. Grundlage des Rankings ist eine Analyse, für die in fünf Kategorien insgesamt 13.529 Datenpunkte erfasst, überprüft und qualifiziert wurden. Die folgenden Städte haben es unter die Top 10 geschafft (alphabetische Reihenfolge):

Bochum

Düsseldorf

Hamburg

Hannover

Heidelberg

Köln

Leipzig

München

Nürnberg

Stuttgart

Das vollständige Ranking sowie die genaue Platzierung der Top-10-Städte werden im Vorfeld der Smart Country Convention in einer Online-Pressekonferenz am 11. September 2025 vorgestellt.

„Unabhängig von den einzelnen Platzierungen zeigt der Smart City Index: Deutschlands Städte werden digitaler und smarter. Im Jahr 2021 lag der Durchschnitt des Indexwertes über alle Städte noch bei 52,4 Punkten, im Vorjahr waren es 67,6 Punkte und in diesem Jahr sind es bereits 70,8 Punkte“, sagt Bitkom-Präsident Dr. Wintergerst. Der Smart City Index habe sich als Vergleichsgrundlage etabliert, mit der die Städte ihre eigenen digitalen Aktivitäten einschätzen könnten.

Der Smart City Index analysiert und bewertet alle 83 deutschen Großstädte in fünf Kategorien: Verwaltung, IT und Kommunikation, Energie und Umwelt, Mobilität sowie Gesellschaft und Bildung. Für jede Stadt wurden 163 Parameter untersucht – von Online-Bürger-Services über Sharing-Angebote für Mobilität und intelligente Ampelanlagen bis hin zur Breitbandverfügbarkeit oder Digital-Schulungen für Lehrkräfte oder Verwaltungsbeschäftigte. In den fünf Kategorien wurden für jede Stadt Index-Werte errechnet, aus denen sich Gesamtwert und Gesamtrang ergeben.