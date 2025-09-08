Den Vorschlaghammer müsst ihr nicht gleich rausholen, wie es Wir sind Helden, einst forderten. Ihr könnt einfach am Tag des offenen Denkmals einfach so die Denkmäler eurer Gegend besuchen. Nicht zuletzt, um den Kopf frei zu kriegen für Inspirationen. Denn erstens erinnern viele Denkmäler an große Persönlichkeiten und herausragende Leistungen. Und zweitens ist es gar nicht so übel, mal zu denken – wenn kein Schreibtisch in der Nähe ist.

„Nicht der Krieg, der Frieden ist der Vater aller Dinge.“ (Willy Brandt) //

Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 8. bis 14. September 2025

Female Founders Coffee Club #Vol. 51 | Bremen

Bremen, 8. September 2025

Der Female Founders Coffee Club bietet dir die Möglichkeit, in den Austausch zu kommen und alle Fragen rund ums Gründen und den Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens offen anzusprechen.

Erfolgreich starten

„Startups For Tomorrow“-Festival 2025 | München

München, 9. September 2025

Das Festival bringt an einem Tag alle namhaften Unternehmen zusammen, die sich für ein besseres Morgen einsetzen.

Zeit für Veränderung

Online-Seminar: Gründerwissen „Websiteerstellung“

Online, 10. September 2025

Deine Homepage ist deine digitale Visitenkarte: Im Online-Seminar lernst du die Grundlagen für den Aufbau deiner Internetpräsenz, mit dem Ziel deine eigene Website zu erstellen.

Neuland erobern

Info-Event Jumpp Inspire Award 2025

Online, 10. September 2025

Der Jumpp Inspire Award bietet eine Bühne für alle Frauen, die sich für das Thema Gründung und Selbständigkeit interessieren. Hier gibt’s alle Infos dazu.

Alles für deine Idee

HMZ-Festival der Unternehmensnachfolge 2025

Wiesbaden, 11. September 2025

Beim HMZ-Festival der Unternehmensnachfolge erwarten dich jede Menge Inspiration, echtes Insiderwissen, starke Nachfolge-Stories und gute Vibes.

Weitermachen

Offener Gründungsstammtisch Bremen | September 2025

Bremen, 11. September 2025

Der Gründungsstammtisch Bremen ist offen für alle und bietet die Gelegenehit, mit anderen Gründer:innen ungezwungen ins Gespräch zu kommen.

Einfach schnacken

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2025

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungsstipendium NRW | Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

Mehr Infos

11. Berliner Unternehmerinnen-Wettbewerb 2025 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 12. September 2025

Das Land Berlin würdigt engagierte Berliner Unternehmerinnen, die den Wirtschaftsraum Berlin erfolgreich mitgestalten und die Vorbildfunktion für Frauen auf dem Weg in die Selbstständigkeit besitzen.

Mehr Infos

Jumpp Inspire Award 2025 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 28. September 2025

Der Jumpp Inspire Award bietet allen Frauen, die sich für das Thema Gründung und Selbständigkeit interessieren, die Möglichkeit, ihre Idee weiter zu formen und zu konkretisieren.

Mehr Infos

Leipziger Gründungsnacht 2025: Kategorie „Idee“ | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. September 2025

Regionaler Gründungswettbewerb mit Strahlkraft und attraktiven Preisen.

Mehr Infos

