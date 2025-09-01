Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 1. bis 7. September 2025
Online-Seminar: Gründerwissen „Marketing“
Online, 2. September 2025
Ihr habt eine tolle Gründungsidee und könnt es kaum erwarten, loszulegen? Nur: Wie gewinnt ihr eigentlich Kunden? Mit Marketing natürlich: Das kostenlose Online-Seminar zeigt euch mit praktischen Tipps und gelungenen Beispielen, wie ihr Marketing sinnvoll und strukturiert einsetzt, um eure Produkte und Dienstleistungen an die Kunden zu bringen.
Pitch Club #33 | Frankfurt 2025
Frankfurt am Main, 3. September 2025
Ring frei! – Im Pitch Club müssen sich Startups vor knallharten Investoren beweisen. Ist anstrengend, aber lohnt sich – auch für das Publikum.
Online-Seminar: Gründerwissen „SEO – Search Engine Optimization“
Online, 3. September 2025
Du erfährst, wie du durch Suchmaschinenoptimierung (Search Engine Optimization) die Sichtbarkeit deines Unternehmens im Internet steigern kannst, um mehr Kunden anzusprechen.
Smart Start Lab für Fempreneurs
Frankfurt am Main, 5. September 2025
Bei diesem Angebot wirst du Schritt für Schritt begleitet – von der Entwicklung deiner Unternehmensstrategie bis hin zur Erstellung eines soliden Businessplans..
Future Forest Forum 2025 | Blankenburg
Blankenburg, 5. und 6. September 2025
Das Future Forest Forum: Waldregeneration, innovative Technologien und wegweisende Lösungen für eine regenerative Waldwirtschaft.
Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2025
Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …
Gründungsstipendium NRW – Bewerbung
Bewerbungen sind laufend möglich
Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.
Jumpp Inspire Award 2025
Bewerbungsschluss: 28. September 2025
Der Jumpp Inspire Award bietet allen Frauen, die sich für das Thema Gründung und Selbständigkeit interessieren, die Möglichkeit, ihre Idee weiter zu formen und zu konkretisieren.
Leipziger Gründungsnacht 2025: Kategorie „Idee“ | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 30. September 2025
Regionaler Gründungswettbewerb mit Strahlkraft und attraktiven Preisen.
