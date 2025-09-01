Und jetzt zum Wetter: Jeder Sommer ist einmal vorbei, auch dieser. Er scheint zwar immer noch Kraft zu haben, aber so langsam solltest du die Badesachen wieder im Schrank verstauen und den einen oder anderen Blick in unseren Eventkalender werfen.

„Nicht der Krieg, der Frieden ist der Vater aller Dinge.“ (Willy Brandt) //

Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 1. bis 7. September 2025

Online-Seminar: Gründerwissen „Marketing“

Online, 2. September 2025

Ihr habt eine tolle Gründungsidee und könnt es kaum erwarten, loszulegen? Nur: Wie gewinnt ihr eigentlich Kunden? Mit Marketing natürlich: Das kostenlose Online-Seminar zeigt euch mit praktischen Tipps und gelungenen Beispielen, wie ihr Marketing sinnvoll und strukturiert einsetzt, um eure Produkte und Dienstleistungen an die Kunden zu bringen.

Kunden gewinnen

Pitch Club #33 | Frankfurt 2025

Frankfurt am Main, 3. September 2025

Ring frei! – Im Pitch Club müssen sich Startups vor knallharten Investoren beweisen. Ist anstrengend, aber lohnt sich – auch für das Publikum.

Immer feste druff

Online-Seminar: Gründerwissen „SEO – Search Engine Optimization“

Online, 3. September 2025

Du erfährst, wie du durch Suchmaschinenoptimierung (Search Engine Optimization) die Sichtbarkeit deines Unternehmens im Internet steigern kannst, um mehr Kunden anzusprechen.

Gefunden werden

Smart Start Lab für Fempreneurs

Frankfurt am Main, 5. September 2025

Bei diesem Angebot wirst du Schritt für Schritt begleitet – von der Entwicklung deiner Unternehmensstrategie bis hin zur Erstellung eines soliden Businessplans..

Die Basis schaffen

Future Forest Forum 2025 | Blankenburg

Blankenburg, 5. und 6. September 2025

Das Future Forest Forum: Waldregeneration, innovative Technologien und wegweisende Lösungen für eine regenerative Waldwirtschaft.

Den Wald retten

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2025

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungsstipendium NRW – Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

Jumpp Inspire Award 2025

Bewerbungsschluss: 28. September 2025

Der Jumpp Inspire Award bietet allen Frauen, die sich für das Thema Gründung und Selbständigkeit interessieren, die Möglichkeit, ihre Idee weiter zu formen und zu konkretisieren.

Leipziger Gründungsnacht 2025: Kategorie „Idee“ | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. September 2025

Regionaler Gründungswettbewerb mit Strahlkraft und attraktiven Preisen.

