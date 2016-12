Cleantech-Gründer: Jetzt beim Accelerator-Programm von Climate-KIC bewerben

Nach den Klimaverhandlungen in Paris und Marokko Worte in Taten umsetzen und klimaschonende Innovationen erfolgreich auf den Markt bringen – das ist das Ziel von Climate-KIC. Das größte Förderprogramm für klimafreundliche Innovationen Europas unterstützt bereits seit 2010 Cleantech Startups erfolgreich beim Markteintritt. Gefördert wurden europaweit bisher mehr als 500 Startups aus den Bereichen Mobilität, Energie, Gebäude, Rohstoff- und Wasserwirtschaft, Digitalisierung und vielen mehr.

Im Dezember 2016 startet die neue Bewerbungsphase. Gründer mit technologisch vielversprechenden Geschäftsideen, die eine hohe Klimarelevanz und hohes Marktpotential aufweisen, können sich bis zum 6. Februar 2017 für das Intensiv-Programm bewerben. Neben einer finanziellen Unterstützung von bis zu 95.000 Euro stehen ihnen Büroräume und umfangreiche Mentoring- und Coaching-Angebote sowie Zugang zu einem pan-europäischen Netzwerk an Unternehmen und Investoren zur Verfügung.

Drei-Phasen-Förderprogramm bringt Cleantech-Startups an den Markt

Entwicklung des Geschäftsmodells, Kundenakquise und Markteintritt sind die Schwerpunkte der drei Accelerator-Phasen, die jeweils auf sechs Monate ausgelegt sind. Die halbjährlich stattfindenden Ausschreibungen richten sich an Teams aus Hochschulen mit dem Ziel der Ausgründung sowie an Gründer und Jungunternehmer aus unterschiedlichsten Bereichen.

„Klimaschutz findet nicht einfach so statt, sondern braucht kreative Köpfe, die klimafreundliche Innovationen entwickeln. Im Accelerator-Programm unterstützen wir europaweit jährlich über 150 Gründerteams. Neben der Anschubfinanzierung profitieren die Teilnehmer von unserem einzigartigen Netzwerk der besten Klima-Innovatoren Europas, dem Erfahrungsaustausch der Startups untereinander und den gezielten Trainings,“ betont Cassi Welling, Managerin des Berliner Climate-KIC Accelerators. In Deutschland ist Climate-KIC neben Berlin auch an Standorten in Hamburg und Frankfurt mit Partnereinrichtungen präsent.

Weitere Informationen zum Programm und die Möglichkeit zur Bewerbung findet ihr hier.