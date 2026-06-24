Der bundesweite Digitaltag am 26. Juni macht Digitalisierung in ganz Deutschland erlebbar. Das Fokusthema in diesem Jahr lautet „Digitale Sicherheit“.

Alles für die Sicherheit: So wird der Digitaltag 2026

Am Freitag ist es wieder so weit: Der bundesweite Digitaltag macht Digitalisierung in ganz Deutschland erlebbar. Am 26. Juni findet Deutschlands größter Aktionstag für digitale Teilhabe zum siebten Mal statt. Zahlreiche Aktionen laden dazu ein, digitale Technologien kennenzulernen, Berührungsängste abzubauen und digitale Kompetenzen zu stärken.

Der Digitaltag bringt Menschen zusammen, um Digitalisierung verständlich und erlebbar zu machen. Ob Workshops, Vorträge, Beratungsangebote oder Mitmachaktionen – die Veranstaltungen zeigen, wie vielfältig digitale Teilhabe gestaltet werden kann. Alle Angebote sind kostenlos und richten sich an Menschen mit ganz unterschiedlichen Vorkenntnissen.

Digitaltag 2026 rückt digitale Sicherheit in den Fokus

Der Digitaltag steht dieses Jahr unter dem Motto „Digitale Sicherheit: Verstehen. Vermitteln. Vertrauen.“ Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Menschen sich sicher im digitalen Raum bewegen, Informationen besser einordnen und digitale Angebote verantwortungsvoll nutzen können.

Gleichzeitig geht es darum, wie mit Herausforderungen und Risiken im digitalen Raum, wie Fake News, Betrugsversuchen oder Unsicherheiten im Umgang mit digitalen Anwendungen, verantwortungsvoll umgegangen werden kann. Passend dazu laden zahlreiche Aktionen und Angebote dazu ein, digitale Werkzeuge kennenzulernen und den sicheren Umgang mit digitalen Technologien im Alltag zu stärken.

Ausgewählte Aktionen zum Digitaltag 2026

Schlüssel zum Erfolg: Passwörter adé dank Passkeys und Co. | Stadtbibliothek Magdeburg

Die Stadtbibliothek Magdeburg zeigt in einem Workshop, wie Konten mit sicheren Passwörtern und moderner Passkey-Technologie geschützt werden können. Teilnehmende lernen außerdem, wie Passwort-Manager funktionieren und warum sich sichere Zugänge künftig einfacher verwalten lassen.

| Stadtbibliothek Magdeburg Die Stadtbibliothek Magdeburg zeigt in einem Workshop, wie Konten mit sicheren Passwörtern und moderner Passkey-Technologie geschützt werden können. Teilnehmende lernen außerdem, wie Passwort-Manager funktionieren und warum sich sichere Zugänge künftig einfacher verwalten lassen. Fakten statt Fake – Medienkompetenz in Zeiten von KI und Social Media | Volkshochschule und Musikschule Bingen am Rhein e.V.

Der interaktive Abendkurs beschäftigt sich mit Desinformation, manipulierten Inhalten und KI-generierten Beiträgen in sozialen Medien. Teilnehmende lernen, Fakten zu prüfen, vertrauenswürdige Quellen zu erkennen und sich vor Manipulation im Netz zu schützen.

| Volkshochschule und Musikschule Bingen am Rhein e.V. Der interaktive Abendkurs beschäftigt sich mit Desinformation, manipulierten Inhalten und KI-generierten Beiträgen in sozialen Medien. Teilnehmende lernen, Fakten zu prüfen, vertrauenswürdige Quellen zu erkennen und sich vor Manipulation im Netz zu schützen. „Ralf Wintergerst trifft Verena Bentele“ | Bitkom e. V.

In einem Podcast sprechen Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst und Verena Bentele über digitale Teilhabe, Barrierefreiheit und soziale Gerechtigkeit. Die Aktion beschäftigt sich mit der Frage, wie digitale Angebote inklusiver gestaltet und Zugänge für alle Menschen verbessert werden können.

| Bitkom e. V. In einem Podcast sprechen Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst und Verena Bentele über digitale Teilhabe, Barrierefreiheit und soziale Gerechtigkeit. Die Aktion beschäftigt sich mit der Frage, wie digitale Angebote inklusiver gestaltet und Zugänge für alle Menschen verbessert werden können. Digitale Barrierefreiheit – Dokumente, Websites und mehr | Evangelische Hochschule Bochum

Die Evangelische Hochschule Bochum beteiligt sich mit einem Beratungs- und Austauschformat zu digitaler Barrierefreiheit. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie digitale Inhalte so gestaltet werden können, dass sie für möglichst viele Menschen zugänglich sind – etwa durch barrierefreie Dokumente, verständliche Sprache oder die Kompatibilität mit Screenreadern.

| Evangelische Hochschule Bochum Die Evangelische Hochschule Bochum beteiligt sich mit einem Beratungs- und Austauschformat zu digitaler Barrierefreiheit. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie digitale Inhalte so gestaltet werden können, dass sie für möglichst viele Menschen zugänglich sind – etwa durch barrierefreie Dokumente, verständliche Sprache oder die Kompatibilität mit Screenreadern. Ausweisen per App? Chancen und Risiken der geplanten EUDI-Wallet |

Der Kurzvortrag beschäftigt sich mit der europäischen digitalen Identitätswallet (EUDI-Wallet), die künftig den Zugang zu Online-Diensten vereinfachen soll. Thematisiert werden dabei mögliche Anwendungsbereiche der digitalen Brieftasche sowie Fragen rund um Datenschutz, Datensicherheit und Risiken digitaler Identitäten.

Auf der Aktionslandkarte und in der Aktionsübersicht können Aktionen unter anderem nach Thema, Standort und Zielgruppe gefiltert werden.

Hinter dem Digitaltag steht die Initiative „Digital für alle“ – ein breites Bündnis von mehr als 25 Organisationen aus Zivilgesellschaft, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Wohlfahrt und öffentlicher Hand. Das gemeinsame Ziel der Initiative ist es, digitale Teilhabe in Deutschland zu fördern.