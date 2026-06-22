Falls du etwas Ablenkung vom Fußball brauchst, findest du passende Veranstaltungen – zum Netzwerken, zum Erfahrungsaustausch, zur Geschäftsanbahnung, zur Inspiration. Gründen geht immer.

Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 22. bis 28. Juni 2026

Generation N: Nachfolge-Sprechtag Hessen

Frankfurt am Main / Online, 23. Juni 2026

Die Anlaufstelle Unternehmensnachfolge in Hessen bietet sowohl nachfolgesuchenden Unternehmen als auch an einer Betriebsübernahme Interessierten aus allen Branchen individuelle und kompetente Erstinformation rund um die Unternehmensübergabe.

Weitermachen

Online-Seminar: Wie komme ich als Gründerin an Geld?

Online, 23. Juni 2026

Kostenfreie Beratung zum Thema Finanzierung mit Fokus auf Female Founders.

Ohne Moos geht nix los

Entrepreneurship Education Kongress 2026 | Hannover

Hannover, 23. Juni 2026

Der Kongress verbindet spannende Impulse und Diskussionen mit praxisnahen Austauschformaten.

Zukunftskompetenzen

TUM Entrepreneurship Day | München 2026

München, 25. Juni 2026

Abwechslungsreiches Ganztagesfestival auf dem Campus der TUM im Herzen Münchens, das inspirieren, informieren und verbinden soll.

Alles für alle

Online-Seminar: Gründerwissen „Kaufmännisches Know-How“

Online, 25. Juni 2026

Ohne geht es einfach nicht: Kaufmännisches Wissen ist für den Erfolg eines Unternehmens, einer Gründung oder einer Selbstständigkeit ganz entscheidend. Im Online-Seminar führen dich Experten in die Grundlagen betriebswirtschaftlicher Zusammenhänge ein.

Alles eingerechnet

Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2026

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungsstipendium NRW | Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

Mehr Infos

KfW Award Gründen 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 1. Juli 2026

Der KfW Award Gründen 2026 sucht junge Erfolgsbeispiele mit innovativen und kreativen Ideen.

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Frankfurter Gründerpreis 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 12. Juli 2026

Der neu aufgelegte Frankfurter Gründerpreis vergibt in den Kategorien „Local Founder“, „Innovation Founder“ und „Impact Founder“ jeweils 15.000 Euro Preisgeld,

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oekom media impact hub – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. Juli 2026

Das oekom hub bietet gemeinwohlorientierten Medienakteuren kostenlose Unterstützung in Form von Räumlichkeiten, Wissen und Netzwerk in 6-9 monatigen Programmen.

Mehr Infos

Senkrechtstarter Award 2026 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 19. Juli 2026

Der Senkrechtstarter Award ist ein branchenoffener Startup-Wettbewerb der Wirtschaftsförderung Bochum mit Preisgeldern in Höhe von 80.000 €.

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Existenzgründerpreis der Lübecker Wirtschaft 2026 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. Juli 2026

Der Existenzgründerpreis der Lübecker Wirtschaft fördert jährlich den Unternehmergeist in der Region und würdigt herausragende Gründungsideen sowie erfolgreiche Unternehmensentwicklungen.

Mehr Infos

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.