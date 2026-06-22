Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 22. bis 28. Juni 2026
Falls du etwas Ablenkung vom Fußball brauchst, findest du passende Veranstaltungen – zum Netzwerken, zum Erfahrungsaustausch, zur Geschäftsanbahnung, zur Inspiration. Gründen geht immer.
Generation N: Nachfolge-Sprechtag Hessen
Frankfurt am Main / Online, 23. Juni 2026
Die Anlaufstelle Unternehmensnachfolge in Hessen bietet sowohl nachfolgesuchenden Unternehmen als auch an einer Betriebsübernahme Interessierten aus allen Branchen individuelle und kompetente Erstinformation rund um die Unternehmensübergabe.
Weitermachen
Online-Seminar: Wie komme ich als Gründerin an Geld?
Online, 23. Juni 2026
Kostenfreie Beratung zum Thema Finanzierung mit Fokus auf Female Founders.
Ohne Moos geht nix los
Entrepreneurship Education Kongress 2026 | Hannover
Hannover, 23. Juni 2026
Der Kongress verbindet spannende Impulse und Diskussionen mit praxisnahen Austauschformaten.
Zukunftskompetenzen
TUM Entrepreneurship Day | München 2026
München, 25. Juni 2026
Abwechslungsreiches Ganztagesfestival auf dem Campus der TUM im Herzen Münchens, das inspirieren, informieren und verbinden soll.
Alles für alle
Online-Seminar: Gründerwissen „Kaufmännisches Know-How“
Online, 25. Juni 2026
Ohne geht es einfach nicht: Kaufmännisches Wissen ist für den Erfolg eines Unternehmens, einer Gründung oder einer Selbstständigkeit ganz entscheidend. Im Online-Seminar führen dich Experten in die Grundlagen betriebswirtschaftlicher Zusammenhänge ein.
Alles eingerechnet
Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.
Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2026
Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …
Gründungsstipendium NRW | Bewerbung
Bewerbungen sind laufend möglich
Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.
Mehr Infos
KfW Award Gründen 2026 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 1. Juli 2026
Der KfW Award Gründen 2026 sucht junge Erfolgsbeispiele mit innovativen und kreativen Ideen.
Mehr Infos
Frankfurter Gründerpreis 2026 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 12. Juli 2026
Der neu aufgelegte Frankfurter Gründerpreis vergibt in den Kategorien „Local Founder“, „Innovation Founder“ und „Impact Founder“ jeweils 15.000 Euro Preisgeld,
Mehr Infos
oekom media impact hub – Bewerbung
Bewerbungsschluss: 15. Juli 2026
Das oekom hub bietet gemeinwohlorientierten Medienakteuren kostenlose Unterstützung in Form von Räumlichkeiten, Wissen und Netzwerk in 6-9 monatigen Programmen.
Mehr Infos
Senkrechtstarter Award 2026 – Bewerbung
Bewerbungsschluss: 19. Juli 2026
Der Senkrechtstarter Award ist ein branchenoffener Startup-Wettbewerb der Wirtschaftsförderung Bochum mit Preisgeldern in Höhe von 80.000 €.
Mehr Infos
Existenzgründerpreis der Lübecker Wirtschaft 2026 – Bewerbung
Bewerbungsschluss: 31. Juli 2026
Der Existenzgründerpreis der Lübecker Wirtschaft fördert jährlich den Unternehmergeist in der Region und würdigt herausragende Gründungsideen sowie erfolgreiche Unternehmensentwicklungen.
Mehr Infos
Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.