KI könnte meinen Chef ersetzen, mich aber nicht

Vorgesetzte könnten auch durch eine KI ausgetauscht werden, findet jeder dritte Erwerbstätige in Deutschland. Ein Fünftel meint, im eigenen Unternehmen wurden Jobs bereits durch KI verdrängt.

Was der Chef kann, kann eine KI schon lange. Davon sind 3 von 10 Beschäftigten in Deutschland überzeugt. 29 Prozent halten ihre Vorgesetzten durch eine KI für ersetzbar. Dabei sagen aber nur 23 Prozent auch, dass die eigene Tätigkeit durch eine KI weitgehend ersetzbar sei. Und 22 Prozent meinen, dass in ihrem Unternehmen heute bereits Stellen nicht mehr nachbesetzt oder sogar abgebaut werden, weil eine KI entsprechende Aufgaben übernimmt. Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Befragung von 1.003 Personen ab 16 Jahren in Deutschland im Auftrag des Digitalverbands Bitkom, darunter 550 Erwerbstätige.

„Aufgrund der demografischen Entwicklung wird es in Deutschland in den kommenden Jahren mehr Arbeit als Arbeitskräfte geben. KI wird eine Antwort auf die sich abzeichnende Arbeitskräftelücke sein“, sagt Susanne Dehmel, Mitglied der Bitkom-Geschäftsleitung. „Unternehmen und Politik müssen die Gesellschaft auf die neue KI-gestützte Arbeitswelt vorbereiten, Menschen gezielt qualifizieren und transparent machen, welche Aufgaben sich verändern.“

38 Prozent können mit KI-Anwendungen des Unternehmens arbeiten

KI hat bereits Einzug in den Arbeitsalltag vieler Menschen gehalten. 38 Prozent der Erwerbstätigen erhalten durch ihren Arbeitgeber Zugriff auf KI-Anwendungen, und 27 Prozent nutzen diese auch aktiv. Weitere 11 Prozent haben zwar Zugang zu KI, machen davon aber bislang keinen Gebrauch. Auf der anderen Seite gibt es für 31 Prozent der Beschäftigten kein Angebot an KI-Werkzeugen. Weitere 26 Prozent der Erwerbstätigen gehen davon aus, dass ihr Arbeitgeber keine KI bereitstellt, sind sich bei dieser Einschätzung allerdings unsicher. 4 Prozent wollen oder können keine Angaben machen.