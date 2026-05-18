Ganz ehrlich: Ein bisschen mehr Intelligenz könnte der Menschheit gut tun. Aber ob sie künstlich sein muss? Das wird sich noch zeigen. Selber nachdenken hat immer noch am besten gegen Dummheit geholfen. Unbestritten ist, dass digitale Lösungen das Leben vereinfachen und vor der Angst die Neugier kommen sollte. Vielleicht wird’s ja doch noch was mit uns.

Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 18. bis 24. Mai 2026

ViennaUP 2026 – The Startup Festival

Wien (AT), 18. bis 22. Mai 2026

ViennaUP ist ein Festival für Unternehmertum und Innovation, das von der Wiener Startup-Community für die ganze Welt ins Leben gerufen wurde.

Kein Schmarrn

Meine Stimme als Fempreneur: „Lobbyarbeit – Mehr Sichtbarkeit, mehr Einfluss!“

Frankfurt am Main, 19. Mai 2026

In dem praxisnahen Workshop erfährst du, was jede Einzelne tun kann – und wie man gemeinsam mehr erreichen kann.

Strippen ziehen

Finance Basics für Gründer:innen: „Creative Industry Starter Kit“ Frankfurt

Frankfurt am Main, 20. Mai 2026

Der Workshop hilft dir, deine kreative Idee wirtschaftlich tragfähig zu machen.

Finanzen verstehen

Online-Workshop: Abmahnfalle Website! – Was rechtlich wichtig ist

Online, 21. Mai 2026

Da sich rechtliche Anforderungen an Websites stetig ändern, bleibst du mit diesem Workshop immer auf dem neuesten Stand:

Wachsam bleiben

Pitch Club Developer & IT Edition #244 – Dortmund

Dortmund, 21. Mai 2026

Unternehmen und Startups pitchen HR-Konzepte und offenen Jobs, dabei versuchen sie die Entwickler für sich zu gewinnen. Die Talente können die Jobs auf Herz und Nieren prüfen.

Entwickler gesucht

Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2026

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungsstipendium NRW | Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

Mehr Infos

Sächsischer Gründerinnenpreis 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 1. Juni 2026

Kreative und mutige Unternehmerinnen, die mit ihrer Vision und ihrem Engagement in der sächsischen Wirtschaft neue Maßstäbe setzen, sind aufgerufen, sich um den Sächsischen Gründerinnenpreis zu bewerben.

Mehr Infos

Smart City Challenge Leipzig 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 4. Juni 2026

WANTED: Digitale Innovationen für die Stadt von morgen! Die Smart City Challenge Leipzig 2026 sucht nach kreativen digitalen Lösungen für kommunale und zivilgesellschaftliche Fragestellungen.

Mehr Infos

Investmentforum Pitch-Day Sachsen-Anhalt 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 14. Juni 2026

Präsentiere deine Innovation, knüpfe Kontakte und bring dein Projekt einen entscheidenden Schritt voran: Der Bewerbungsaufruf richtet sich an Startups, die ihren Kapitalbedarf mithilfe von Risikokapitalunternehmen, Business Angels oder privaten Investoren decken wollen.

Mehr Infos

KfW Award Gründen 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 1. Juli 2026

Der KfW Award Gründen 2026 sucht junge Erfolgsbeispiele mit innovativen und kreativen Ideen.

Mehr Infos

Frankfurter Gründerpreis 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 12. Juli 2026

Der neu aufgelegte Frankfurter Gründerpreis vergibt in den Kategorien „Local Founder“, „Innovation Founder“ und „Impact Founder“ jeweils 15.000 Euro Preisgeld,

Mehr Infos

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.