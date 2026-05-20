Lohnt sich: Bei den StartUp Days Lübeck steht die norddeutsche Gründerszene im Fokus

Zwei Tage voller Impulse rund um das norddeutsche StartUp-Ökosystem: Die StartUp Days Lübeck fahren am 3. und 4. Juni ein großes Programm.

Am 3. und 4. Juni 2026 treffen sich Gründer:innen, StartUps, Unternehmen und Innovationsakteure aus ganz Norddeutschland erneut im Technikzentrum Lübeck (TZL), wenn die StartUp Days Lübeck bereits zum fünften Mal stattfinden. Die Teilnehmenden erwartet ein zweitägiges Konferenz- und Networking-Event rund um innovative Geschäftsmodelle, Entrepreneurship und die Zukunft des norddeutschen Startup-Ökosystems.

Die StartUp Days Lübeck haben sich in den vergangenen Jahren mit über 400 Teilnehmenden zu einer zentralen Plattform für Austausch, Inspiration und Vernetzung in Schleswig-Holstein entwickelt. Auch 2026 bietet das Event ein vielseitiges Programm mit über 40 namhaften Vortragenden, 14 Stunden Vorträgen, Panels und Workshops sowie zahlreichen Möglichkeiten zum Networking mit Gründer:innen, Investor:innen, Unternehmen und Institutionen aus dem Innovationsumfeld.

Praxisnahe Impulse für Gründer:innen und StartUps

Im Fokus des ersten Veranstaltungstags „Learn It! & Pitch It!“ stehen praxisorientierte Inhalte rund um zentrale Gründungsthemen wie Finanzierung, Marketing, PR, Teamkultur, Geschäftsmodell, Wachstum und Skalierung. Gründer:innen erhalten wertvolle Einblicke in Erfolgsgeschichten aus der Startup-Praxis sowie konkrete Handlungsempfehlungen von Expert:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen.

Pitch Awards 2026: Bühne frei für innovative Geschäftsideen

Ein besonderes Highlight der StartUp Days sind erneut die Pitch Awards am 3. Juni 2026. Ausgewählte Start-ups erhalten die Möglichkeit, ihr Unternehmen live auf der großen Bühne vor Publikum, Investor:innen und einer Fachjury zu präsentieren. Neben wertvoller Sichtbarkeit winkt ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 2000 Euro, gesponsert von der IHK zu Lübeck.

Ecosystem Day 2026: Das norddeutsche Startup-Ökosystem im Fokus

Während der erste Veranstaltungstag insbesondere die Bedürfnisse und Herausforderungen von Gründer:innen und StartUps adressiert, richtet sich der Fokus am zweiten Tag auf das norddeutsche Innovations- und Startup-Ökosystem. Unter dem Titel „Connect It!“ widmen sich die StartUp Days 2026 am 4. Juni dem sogenannten „Ecosystem Day“.

Gemeinsam mit Vertreter:innen der de:hub Initiative sowie Innovationsverantwortlichen aus Bremen, Hamburg, Berlin und Schleswig-Holstein diskutieren Expert:innen über neue Kooperationsansätze zwischen Start-ups, kleinen und mittelständischen Unternehmen, etablierten Corporates und Innovationshubs.

Im Mittelpunkt stehen dabei die Chancen, Herausforderungen und Erfolgsfaktoren strategischer Zusammenarbeit innerhalb regionaler Innovationsnetzwerke. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Thema Venture Clienting und der Frage, wie dieser Ansatz gezielt für Wirtschaftsförderung, Innovationsentwicklung und die Stärkung regionaler Standorte genutzt werden kann.