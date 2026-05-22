Resilienz im Energiesektor: Deutschland kann GreenTech, aber den Start-ups fehlt das Geld

Fast 700 Energie-Startups bringen den Standort bei Erzeugung, Netzen und Speicherung voran – mit Blick auf die aktuelle Energiekrise und den steigenden Energiebedarf durch den KI-Boom ist das zentral. Allerdings ist die Finanzierungslücke groß: Es fehlen rund 500 Mio. Euro pro Jahr.

Der GreenTech Monitor 2026 (PDF-Download) des Startup-Verbands zeigt: 2.903 junge GreenTech-Startups entwickeln in Deutschland nachhaltige Lösungen für Energie, Mobilität und Industrie. Damit adressieren sie genau die Themen, die im Kontext der Transformation unserer Wirtschaft sowie aktueller Krisen und Engpässe bei der Versorgung mit fossilen Energieträgern enorm an Relevanz gewinnen.

Energie im Fokus: Souveränität und Resilienz durch neue Technologien

Deutschland gibt jedes Jahr hohe zweistellige Milliardensummen für fossile Energieimporte aus und die aktuellen geopolitischen Spannungen zeigen erneut, wie schnell Wirtschaft und Gesellschaft durch explodierende Preise unter Druck geraten. Gleichzeitig hebt der KI-Ausbau den Strombedarf der Rechenzentren weltweit auf ein völlig neues Level – günstiger Strom und eine verlässliche Versorgung werden somit noch wichtiger.

Die gute Nachricht: 675 Energie-Startups sind in Deutschland aktiv und allein 2025 wurden 107 neu gegründet. 39 % der Energie-Startups arbeiten an Energiequellen und -trägern, weitere 35 % an Netzinfrastruktur und Speichern. Sie sind also genau dort tätig, wo Unabhängigkeit, Stabilität und Klimaschutz entstehen.

„Das Thema Energiesouveränität entscheidet, ob wir unsere Industrie halten, den Ausbau von IT-Infrastruktur stemmen und unabhängiger von globalen Schocks werden. Wir haben viele Gründerinnen und Gründer, die ihre Expertise einbringen und hier an nachhaltigen Lösungen arbeiten. Für unseren Wirtschaftsstandort ist es daher zentral, den GreenTech-Sektor weiter zu stärken und die Dynamik zu befeuern“, sagt Verena Pausder, Vorstandsvorsitzende des Startup-Verbands. „Dafür muss Gründen und Skalieren jetzt durch die neue Rechtsform EU Inc. einfacher und damit attraktiver werden. Wir brauchen dazu auch Fortschritte bei der angekündigten nationalen IP-Strategie, um unsere exzellente Forschung konsequent in die unternehmerische Praxis zu bringen.“

Finanzierungslücke: 500 Mio. Euro fehlen jedes Jahr

Damit aus Ideen Unternehmen entstehen, braucht es Kapital – und hier fällt Deutschland klar zurück. Zwischen 2021 und 2025 flossen in den USA rund 46 Mrd. Euro in Energie-Startups, in Deutschland waren es nur knapp 6 Mrd. Euro. Pro Kopf investieren die USA damit etwa doppelt so viel in diesen Zukunftssektor.

Das bedeutet, dass die Finanzierungsrunden im Schnitt kleiner ausfallen: Rund 500 Mio. Euro zusätzlich hätte es zwischen 2021 und 2025 pro Jahr gebraucht, damit deutsche Energie-Startups Finanzierungsrunden auf US-Niveau abschließen könnten. Im gesamten GreenTech-Sektor summiert sich die Lücke auf über eine Milliarde Euro jährlich – besonders bei großen Finanzierungen wird es eng.

2.903 aktive GreenTechs – aber weniger Neugründungen

Für den Report konnten 2.903 aktive GreenTech-Startups in Deutschland identifiziert werden. Fast ein Viertel der GreenTechs entfällt auf den Energiesektor, weitere 18 % lassen sich dem breiteren Feld der Umwelttechnologien zuordnen. Besonders stark sind die Ökosysteme in Berlin (549), München (222) und Hamburg (170).

Bis 2021 sind die Neugründungen auf den Höchststand von 545 pro Jahr gestiegen, seitdem beobachten wir jedoch einen Rückgang und aktuell im Jahr 2025 sind nur 312 neue GreenTech-Startups entstanden. Die politische Unsicherheit und das schwache Investitionsklima im Sektor hinterlassen ihre Spuren.

Gute Noten für den Standort Deutschland – ein USP, den es zu nutzen gilt

Trotz aller Herausforderungen bleibt der Standort attraktiv: 75 % der GreenTech-Gründer*innen bewerten Deutschland im europäischen Vergleich positiv – deutlich mehr als im allgemeinen Startup-Durchschnitt. Gerade im aktuellen politischen Umfeld kann Deutschland in diesem Sektor für Talente aus der ganzen Welt zum Anziehungspunkt werden.