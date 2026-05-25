Keine Panik! Wenn die Welt dann doch zerstört wird, und so schlecht stehen die Chancen nicht, erkunde doch einfach die Galaxis. Du solltest allerdings ein Handtuch dabei haben. Denn das ist – nicht nur am „Towel Day“ – „so ziemlich das Nützlichste“, was du mitnehmen kannst. Ein guter Rat, den der selige Douglas Adams seiner Leserschaft mitgab. Von uns gibt’s den wöchentlichen Rat, in den Terminhighlights nach passenden Veranstaltungen zu suchen.

Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 25. bis 31. Mai 2026

Online-Gründungsseminar „Start up Now!“

Online, 27. Mai 2026

Auf der kostenfreien Veranstaltung werden deine individuellen Fragen zur Existenzgründung beantwortet.

Das Wichtigste zuerst

Online-Seminar: Gründerwissen „Businessplan“

Online, 27. Mai 2026

Im Online-Seminar wird sich dein Berater deiner Unternehmensplanung widmen und dich beim Erstellen des Businessplans unterstützen.

Fertig machen

Gründergrillen Stuttgart | Mai 2026

Stuttgart, 27. Mai 2026

Gut verpflegt, bestens vernetzt, und pitchen kannst du auch noch.

Es geht nicht nur um die Wurst

Online-Seminar: Gründerwissen „Buchführung“

Online, 28. Mai 2026

Buchführung – das klingt nach viel Aufwand und komplizierten Vorgängen, ist aber gar nicht schwer. Worauf du als Gründer*in oder Selbstständige*r achten musst, erfährst du in einem kostenlosen Online-Seminar mit vielen Tipps und praktischen Beispielen.

Keine Angst vor vielen Zahlen

Unternehmerinnen-Stammtisch Bremerhaven | Mai 2026

Bremerhaven, 28. Mai 2026

Netzwerkveranstaltung mit Impulsreferat und offenem Austausch.

Erfolg darf kein Zufall sein

Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2026

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungsstipendium NRW | Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

Mehr Infos

Sächsischer Gründerinnenpreis 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 1. Juni 2026

Kreative und mutige Unternehmerinnen, die mit ihrer Vision und ihrem Engagement in der sächsischen Wirtschaft neue Maßstäbe setzen, sind aufgerufen, sich um den Sächsischen Gründerinnenpreis zu bewerben.

Mehr Infos

Smart City Challenge Leipzig 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 4. Juni 2026

WANTED: Digitale Innovationen für die Stadt von morgen! Die Smart City Challenge Leipzig 2026 sucht nach kreativen digitalen Lösungen für kommunale und zivilgesellschaftliche Fragestellungen.

Mehr Infos

Investmentforum Pitch-Day Sachsen-Anhalt 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 14. Juni 2026

Präsentiere deine Innovation, knüpfe Kontakte und bring dein Projekt einen entscheidenden Schritt voran: Der Bewerbungsaufruf richtet sich an Startups, die ihren Kapitalbedarf mithilfe von Risikokapitalunternehmen, Business Angels oder privaten Investoren decken wollen.

Mehr Infos

KfW Award Gründen 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 1. Juli 2026

Der KfW Award Gründen 2026 sucht junge Erfolgsbeispiele mit innovativen und kreativen Ideen.

Mehr Infos

Frankfurter Gründerpreis 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 12. Juli 2026

Der neu aufgelegte Frankfurter Gründerpreis vergibt in den Kategorien „Local Founder“, „Innovation Founder“ und „Impact Founder“ jeweils 15.000 Euro Preisgeld,

Mehr Infos

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.