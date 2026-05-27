Mehr Lebensmittelsicherheit durch DeepTech: Würzburger Startup NanoStruct sichert sich 2,6 Mio. Euro Seed-Finanzierung

Das Würzburger Startup NanoStruct will den Nachweis gefährlicher Bakterien in Lebensmitteln von mehreren Tagen auf wenige Stunden verkürzen – dafür gibt es eine Seed-Finanzierung.

Das Würzburger DeepTech-Startup NanoStruct entwickelt eine Analyseplattform, die den Nachweis gefährlicher Bakterien in Lebensmitteln wie Salmonellen oder Listerien von mehreren Tagen auf wenige Stunden verkürzt. Dafür kombiniert das Unternehmen optische Messtechnik mit Nanotechnologie, Biotechnologie und KI-gestützter Datenauswertung.

Nun sichert sich NanoStruct eine Seed-Finanzierung über 2,6 Millionen Euro. Die Runde wird angeführt vom HTGF, Bayern Kapital und dem AUXXO Female Catalyst Fund. Ergänzt wird das Investment durch drei Business Angels aus dem BayStartUP-Investorennetzwerk.

Klassische mikrobiologische Verfahren benötigen häufig mehrere Tage bis zum Ergebnis – insbesondere bei frischen Lebensmitteln ein erhebliches Risiko. NanoStruct adressiert dieses Problem mit einer technologischen Plattform für deutlich schnellere und effizientere Analysen.

BayStartUP unterstützte NanoStruct bei der Vorbereitung der Finanzierungsrunde sowie beim Zugang zu relevanten Investoren. „NanoStruct steht exemplarisch für eine starke Generation technologiegetriebener Startups aus Nordbayern: wissenschaftlich exzellent, mit klarem Marktbedarf und international skalierbar“, sagt Carsten Rudolph, Geschäftsführer von BayStartUP.

„Die Fähigkeit, bakterielle Belastungen in Lebensmitteln innerhalb weniger Stunden statt erst nach Tagen nachzuweisen, kann entlang der gesamten Lieferkette enorme Auswirkungen haben – wirtschaftlich wie gesellschaftlich. Besonders freut uns, dass aus ersten Kontakten im Businessplan Wettbewerb nun eine starke Investorengruppe entstanden ist. Genau dafür bauen wir bei BayStartUP Brücken zwischen Forschung, Gründung und Wachstumskapital.“

Mit dem frischen Kapital will NanoStruct seine Technologie weiter industrialisieren und den Eintritt in den Lebensmittelanalysemarkt beschleunigen. Geplant sind Pilotprojekte mit Kunden, der Ausbau des Vertriebs sowie die Erweiterung des Teams.

Dr. Henriette Maaß, CEO von NanoStruct, sagt: „Mit dem HTGF, Bayern Kapital und AUXXO haben wir sehr starke Partner gewonnen. Sie ergänzen optimal unser bestehendes Netzwerk. Dazu gehört auch BayStartUP, die uns bei der Investorensuche unterstützt haben. Mit dem starken Konsortium sind wir nun bestens gerüstet und in den Startlöchern, um mit unserem System zur schnellen Bakterienidentifikation unseren ersten Zielmarkt, die Lebensmittelindustrie, zu erobern.“