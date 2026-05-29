Freelancer als Frühindikator: Projektmarkt signalisiert strukturelle Schwäche der deutschen Wirtschaft

Das Projektvolumen liegt seit drei Jahren unter Vor-Corona-Niveau, die Stundensätze sinken und die Zufriedenheit fällt: Freelancer zeigen, wie es der Wirtschaft geht.

Der Freelancer-Markt war und ist immer auch ein Seismograf für die Konjunktur. Denn wenn Unternehmen investieren, buchen sie externe Spezialist:innen. Und wenn sie sparen, streichen sie dort zuerst. Das macht den Freelancer-Markt zu einem der verlässlichsten Frühindikatoren für die wirtschaftliche Lage. Er reagiert schneller als offizielle Konjunkturdaten und zeigt Trends, bevor sie in der Breite sichtbar werden.

Plattformdaten von freelancermap, die erstmals in den Freelancer-Kompass 2026 eingeflossen sind, zeigen eine bemerkenswerte Entwicklung: Das Projektvolumen im Freelancing im deutschsprachigen Raum liegt seit drei Jahren unter dem Vor-Corona-Niveau. Eine wirtschaftliche Erholung, auf die viele gehofft hatten, ist ausgeblieben.

Die Plattformdaten von freelancermap umfassen den Zeitraum 2015 bis 2025. Von 2015 bis 2018 wuchs die Zahl der Projektausschreibungen kontinuierlich und erreichte 2018 mit knapp 15.000 Projekten in einem Monat ihren Höchststand. Der Corona-Einbruch 2020 markierte den stärksten Rückgang. Nach einer Erholung 2021 und erneuten Spitzen 2022 hat sich das Niveau dauerhaft auf einem niedrigeren Plateau eingependelt.

Das bedeutet, es werden weniger Projekte ausgeschrieben, weniger externe Expertise nachgefragt. Hier zeigt sich ein struktureller Niveauwechsel, der die Frage aufwirft, ob der Freelancer-Boom der 2010er-Jahre eine Ausnahme war oder ob Deutschland gerade seine flexible Workforce verliert.

Weniger Projekte, mehr Druck, stagnierende Preise

Die Folgen für Freelancer sind unmittelbar spürbar. Der durchschnittliche Stundensatz ist erstmals seit Beginn der Erhebung von 104 auf 103 Euro gesunken. 62 Prozent planen zudem keine Preiserhöhung, neun Prozent wollen ihre Sätze sogar senken. Die allgemeine Zufriedenheit unter Freelancern ist auf 73 Prozent gefallen. Das ist der niedrigste Wert seit 2018.

Was der Projektmarkt über den Standort Deutschland verrät

Freelancer sind das Flexibilitätsventil der Wirtschaft. Unternehmen setzen sie ein, wenn sie schnell spezialisiertes Know-how benötigen, wenn Innovationsprojekte anlaufen, wenn Transformation gefragt ist. Dass dieses Ventil weniger genutzt wird, ist ein Signal. Unternehmen investieren weniger in Neues. Sie fahren auf Sicht. Und das gilt auch für einst starke Branchen.

Laut Freelancer-Kompass gehören zu den Branchen, in denen der Einsatz von Freelancern spürbar zurückgegangen ist, Automotive sowie Maschinenbau. Das sind wichtige Bereiche, die als Rückgrat des Industriestandorts Deutschland gelten.

Dazu kommt ein politisches Vakuum. 62 Prozent der Freelancer nennen laut Freelancer-Kompass Scheinselbstständigkeit als größte rechtliche Unsicherheit. Die im Koalitionsvertrag angekündigte Reform des Statusfeststellungsverfahrens lässt auf sich warten. Solange diese Unsicherheit besteht, zögern Unternehmen, Freelancer einzusetzen.