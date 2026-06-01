Die Termine häufen sich wieder. Wer Gründer ist oder werden will, könnte bei der Auswahl ins Schwitzen kommen. Das ist gut so, denn vor den Erfolg haben die Götter – auch die modernen – den Schweiß gesetzt. In diesem Sinne wünschen wir eine inspirierende Gründerwoche.

Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 1. bis 7. Juni 2026

Online-Seminar: Gründerwissen „Steuern für Existenzgründer“

Online, 1. Juni 2026

Im kostenfreien Experten-Seminar erfährst du, warum es sinnvoll ist, dich bereits vor dem Start in die Selbstständigkeit mit dem Thema Steuern zu beschäftigen. Mit Fallbeispielen bekommst du im Online-Seminar erste Antworten auf Fragen etwa zu Umsatzsteuervoranmeldung, Kleinunternehmerregelung, KfZ-Nutzung und Steuererklärung.

Zum Erfolg steuern

Online-Seminar: Gründerwissen „Soziale Absicherung und Versicherungen“

Online, 1. Juni 2026

Welche Krankenversicherung und welche Altersvorsorge kommen für beruflich Selbstständige in Frage? Die Antworten gibt es im Online-Seminar.

Sicher bleiben

Online-Seminar: Gründerwissen „Gründungsfinanzierung und Fördermittel“

Online, 1. Juni 2026

Egal, wie gut eure Geschäftsidee ist – ohne Kapital lässt sich kein eigenes Unternehmen auf die Beine stellen. Im Experten-Seminar bekommt ihr einen umfassenden Überblick über verschiedene Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten mit vielen praktischen Tipps.

Am Anfang ist das Geld

Online-Seminar: Gründerwissen „SEO – Search Engine Optimization“

Online, 2. Juni 2026

Du erfährst, wie du durch Suchmaschinenoptimierung (Search Engine Optimization) die Sichtbarkeit deines Unternehmens im Internet steigern kannst, um mehr Kunden anzusprechen.

Gefunden werden

StartUp Days Lübeck 2026

Lübeck, 3. und 4. Juni 2026

Seid dabei, wenn sich bei den StartUp Days Lübeck im Technikzentrum Lübeck bereits zum fünften Mal alles um die erfolgreiche Gründung innovativer Startups dreht.

Alle an Bord

Karrieretag Aachen 2026

Aachen, 3. Juni 2026

Ob Fach- und Führungskräfte, Existenzgründer, Quer- und Wiedereinsteiger, Young Professionals, Schüler oder Student, auf den Karrieretagen ergeben sich neue Jobchancen.

Vieles ist möglich

Online-Seminar: Gründerwissen „Online Marketing“

Online, 3. Juni 2026

Online Marketing bietet vielfältige Möglichkeiten, die Zielgruppe zu erreichen und ist wegen geringer Streuverluste besonders für Selbstständige und Unternehmen geeignet. Das Online-Seminar vermittelt dir die Grundlagen des Online Marketings und erklärt dir, welche Maßnahmen für dich wirklich relevant sind.

Auf allen Kanälen

Online-Seminar: Gründerwissen „Social Media Marketing“

Online, 3. Juni 2026

Social Media und eine gut durchdachte Web-Präsenz bieten gerade für Gründende und Kleinunternehmer viele Chancen, sich kostengünstig und nachhaltig bekannt zu machen. Das Online-Seminar vermittelt dir mit praktischen Tipps die Grundlagen für einen erfolgreichen Social Media-Start.

Bekannt werden

Online-Seminar: Gründen in der Gastronomie

Online, 9. Juni 2026

Mit der praxisnahen Einführung in die wichtigsten Grundlagen der Gründung in der Gastronomie startest du gut vorbereitet in dein Gastro-Abenteuer.

Erst den Wissensdurst stillen

Unternehmerinnenforum RheinMain: „Netzwerken unter Bildern: Frauen, die unternehmen wollen“

Frankfurt am Main, 10. Juni 2026

In kleinen Gesprächsrunden hast du die Gelegenheit, all deine Fragen zu stellen – egal, ob du erste Gedanken zur Selbstständigkeit hast oder einfach nur neugierig bist.

Perspektiven entdecken

Investor Days Thüringen

Erfurt, 11. Juni 2026

Bei den #IDT26 treffen ambitionierte Gründer:innen auf Investor:innen, Business Angels und Innovationsakteur:innen aus Thüringen und darüber hinaus.

Innovation trifft Kapital

Pitch Club Developer & IT Edition #245 – Nürnberg

Dortmund, 11. Juni 2026

Unternehmen und Start-ups pitchen HR-Konzepte und offene Jobs. Dabei versuchen sie, die Entwickler für sich zu gewinnen. Die Talente können die Jobs auf Herz und Nieren prüfen.

Entwickler gesucht

Meine Stimme als Fempreneur: „Öffentlichkeitsarbeit – sag, was zählt, und mach es sichtbar!“

Frankfurt am Main, 12. Juni 2026

Du möchtest dein Business bekannter machen, mehr Reichweite erzielen und gezielt Aufmerksamkeit für deine Angebote schaffen? Dann ist dieser Workshop genau das Richtige für dich!

Wahrgenommen werden

Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2026

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungsstipendium NRW | Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

Mehr Infos

Sächsischer Gründerinnenpreis 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 1. Juni 2026

Kreative und mutige Unternehmerinnen, die mit ihrer Vision und ihrem Engagement in der sächsischen Wirtschaft neue Maßstäbe setzen, sind aufgerufen, sich um den Sächsischen Gründerinnenpreis zu bewerben.

Mehr Infos

Smart City Challenge Leipzig 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 4. Juni 2026

WANTED: Digitale Innovationen für die Stadt von morgen! Die Smart City Challenge Leipzig 2026 sucht nach kreativen digitalen Lösungen für kommunale und zivilgesellschaftliche Fragestellungen.

Mehr Infos

Investmentforum Pitch-Day Sachsen-Anhalt 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 14. Juni 2026

Präsentiere deine Innovation, knüpfe Kontakte und bring dein Projekt einen entscheidenden Schritt voran: Der Bewerbungsaufruf richtet sich an Startups, die ihren Kapitalbedarf mithilfe von Risikokapitalunternehmen, Business Angels oder privaten Investoren decken wollen.

Mehr Infos

KfW Award Gründen 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 1. Juli 2026

Der KfW Award Gründen 2026 sucht junge Erfolgsbeispiele mit innovativen und kreativen Ideen.

Mehr Infos

Frankfurter Gründerpreis 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 12. Juli 2026

Der neu aufgelegte Frankfurter Gründerpreis vergibt in den Kategorien „Local Founder“, „Innovation Founder“ und „Impact Founder“ jeweils 15.000 Euro Preisgeld,

Mehr Infos

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.