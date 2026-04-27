Komm, lieber Mai und mache, die Bäume wieder grün: Es ist soweit, die Natur erwacht, der Winterschlaf ist vorbei. Ab sofort gibt es keine Ausreden mehr. Mach was. Gründet. Bringe dein Business voran. In unseren Termin-Highlights gibt’s ein paar Anregungen, wo du dir noch mehr Anregungen holen kannst.

Termin-Highlights für Start-ups und Gründende vom 27. April bis 3. Mai 2026

Online-Gründungsseminar „Start up Now!“

Online, 29. April 2026

Auf der kostenfreien Veranstaltung werden deine individuellen Fragen zur Existenzgründung beantwortet.

Das Wichtigste zuerst

Online-Seminar: Gründerwissen „SEO – Search Engine Optimization“

Online, 29. April 2026

Du erfährst, wie du durch Suchmaschinenoptimierung (Search Engine Optimization) die Sichtbarkeit deines Unternehmens im Internet steigern kannst, um mehr Kunden anzusprechen.

Gefunden werden

Online, 29. April 2026

Als Gründer*in solltest du von Anfang an rechtssicher unterwegs sein. Was du dabei beachten musst, erfährst du hier.

Immer schön aufpassen

Gründergrillen Stuttgart April 2026

Stuttgart, 29. April 2026

Gut verpflegt, bestens vernetzt, und pitchen kannst du auch noch.

Es geht nicht nur um die Wurst

Pitch Club Developer & IT Edition #242 – Bielefeld

Stuttgart, 30. April 2026

Unternehmen und Startups pitchen HR-Konzepte und offenen Jobs, dabei versuchen sie die Entwickler für sich zu gewinnen. Die Talente können die Jobs auf Herz und Nieren prüfen.

Entwickler gesucht

Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2026

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungsstipendium NRW | Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

Mehr Infos

Investor Days Thüringen 2026: Startup Pitch | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 3. Mai 2026

Du bist Gründer:in eines Startups mit einer skalierbaren Innovation? Ein Pitch bei den Investor Days Thüringen ist die ideale Chance, VCs und KMU zu überzeugen.

Mehr Infos

ISC3 Innovation Challenge 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 4. Mai 2026

In diesem Jahr konzentriert sich der mit 25.000 Euro dotierte internationale Start-up-Wettbewerb auf den Bereich nachhaltige Chemie und Elektronik.

Mehr Infos

24. Hessischer Gründerpreis | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 10. Mai 2026

Der Hessische Gründerpreis zeichnet seit 2003 Unternehmen aus, die besonders innovative Ideen auf den Markt gebracht haben. Die Bewerbung ist in vier Kategorien möglich.

Mehr Infos

Gründer-Wettbewerb „Loop the Tyre“ | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. Mai 2026

Der Gründerwettbewerb bietet Start-ups, Studierenden, und Forschenden eine einzigartige Bühne, um nachhaltige Innovationen für die Reifenwelt von morgen zu entwickeln.

Mehr Infos

Smart City Challenge Leipzig 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 4. Juni 2026

WANTED: Digitale Innovationen für die Stadt von morgen! Die Smart City Challenge Leipzig 2026 sucht nach kreativen digitalen Lösungen für kommunale und zivilgesellschaftliche Fragestellungen.

Mehr Infos

Investmentforum Pitch-Day Sachsen-Anhalt 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 14. Juni 2026

Präsentiere deine Innovation, knüpfe Kontakte und bring dein Projekt einen entscheidenden Schritt voran: Der Bewerbungsaufruf richtet sich an Startups, die ihren Kapitalbedarf mithilfe von Risikokapitalunternehmen, Business Angels oder privaten Investoren decken wollen.

Mehr Infos

KfW Award Gründen 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 1. Juli 2026

Der KfW Award Gründen 2026 sucht junge Erfolgsbeispiele mit innovativen und kreativen Ideen.

Mehr Infos

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.