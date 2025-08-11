Die Sonne scheint wieder, die Temperaturen sind sommerlich, und nachts kann man ohne Decke schlafen. Lasst euch von der Hitze aber bloß nicht die geistigen Ressourcen wegbrutzeln. Auf Trab bleibt ihr mit unseren Terminhighlights vom 11. bis 17. August.

„Nicht der Krieg, der Frieden ist der Vater aller Dinge.“ (Willy Brandt) //

Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 11. bis 17. August 2025

Online-Seminar: „Gründungszuschuss beantragen“

Online, 11. August 2025

Mit dem Gründungszuschuss kannst du bis zu 18.000 Euro Förderung als Starthilfe vom Staat geschenkt bekommen. Doch die Hürden sind hoch: Wie du den Gründungszuschuss erfolgreich beantragst, erfährst du im kostenlosen Online-Seminar.

Aufbruch in die Selbstständigkeit

Online-Seminar: Gründerwissen „Businessplan“

Online, 11. August 2025

Im Online-Seminar wird sich dein Berater deiner Unternehmensplanung widmen und dich beim Erstellen des Businessplans unterstützen.

Fertig machen

Gründerinnen-Summit | Kaiserslautern 2025

Kaiserslautern, 13. August 2025

Power-Frauen-Treffen: Networking, Knowhow und Vorbereitung auf den Pitch beim Gründerinnenpreis Rheinland-Pfalz.

Alles gewinnen

Online-Seminar: Gründerwissen „Online Marketing“

Online, 13. August 2025

Online Marketing bietet vielfältige Möglichkeiten, die Zielgruppe zu erreichen und ist wegen geringer Streuverluste besonders für Selbstständige und Unternehmen geeignet. Das Online-Seminar vermittelt dir die Grundlagen des Online Marketings und erklärt dir, welche Maßnahmen für dich wirklich relevant sind.

Auf allen Kanälen

Online-Seminar: Gründerwissen „Social Media Marketing“

Online, 13. August 2025

Social Media und eine gut durchdachte Web-Präsenz bieten gerade für Gründende und Kleinunternehmer viele Chancen, sich kostengünstig und nachhaltig bekannt zu machen. Das Online-Seminar vermittelt dir mit praktischen Tipps die Grundlagen für einen erfolgreichen Social Media-Start.

Bekannt werden

Online-Sprechstunde: „Unternehmerpersönlichkeit“ | August 2025

Online, 14. August 2025

Unternehmerpersönlichkeit – Was macht dich als Gründer:in aus?

Lerne dich kennen

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2024

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungsstipendium NRW – Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

Mehr Infos

Leipziger Gründungsnacht 2025: Kategorie StartUp | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. August 2025

Regionaler Gründungswettbewerb mit Strahlkraft und attraktiven Preisen.

Mehr Infos

ZEBRA Accelerator Batch #5 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 17. August 2025

Workshops, Einzeltrainings, Netzwerk – der ZEBRA Accelerator hilft dir, dein Startup auf das nächste Level zu bringen.

Mehr Infos

Jumpp Inspire Award 2025

Bewerbungsschluss: 28. September 2025

Der Jumpp Inspire Award bietet allen Frauen, die sich für das Thema Gründung und Selbständigkeit interessieren, die Möglichkeit, ihre Idee weiter zu formen und zu konkretisieren.

Mehr Infos

Leipziger Gründungsnacht 2025: Kategorie „Idee“ | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. September 2025

Regionaler Gründungswettbewerb mit Strahlkraft und attraktiven Preisen.

Mehr Infos

