Man muss jetzt echt mal eine Lanze brechen für all die selbstständig arbeitenden Menschen: Ohne Freelancer könnten viele Unternehmen die wachsenden Herausforderungen nicht mehr meistern. 1,5 Millionen Freiberuflerinnen gibt es in Deutschland. Ihnen gebührt Respekt (weil sie den Fachkräftemangel abfedern und flexibel sind) und außerdem sollen sie mal so richtig hochleben, nicht nur am 14. Mai, dem „Tag des Freelancers“.

Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 11. bis 17. Mai 2026

Female Founders Coffee Club #Vol. 59 | Bremen

Bremen, 12. Mai 2026

Der Female Founders Coffee Club bietet dir die Möglichkeit, in den Austausch zu kommen und alle Fragen rund ums Gründen und den Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens offen anzusprechen.

Erfolgreich starten

Workshop: „Strategisches Netzwerken – Gezielt verbinden mit mehr Wirkung!“

Frankfurt am Main, 12. Mai 2026

Der praxisnahe Workshop zeigt dir konkrete Werkzeuge, wie du Netzwerke strategisch für deinen unternehmerischen Erfolg nutzen und eigene Interessen sichtbar machen kannst.

Kollektiv stärker

KTUR Venture Capital Seminar 2026

Online, 12. und 13. Mai 2026

Verpasse nicht die Gelegenheit, mit Experten und Gleichgesinnten aus ganz Europa in Kontakt zu treten und deine Startup-Idee – oder einfach deine Neugier – einen Schritt weiterzubringen.

Auf dem Weg zum Kapital

Frauen gründen anders: Wie finde ich meine Businessidee?

Köln, 12. Mai 2026

Die Veranstaltungsreihe wendet sich an alle Frauen, die eine Gründung planen oder sich in der Gründungsphase befinden.

Ein Licht geht auf

Online-Seminar: „Gründungszuschuss beantragen“

Online, 12. Mai 2026

Mit dem Gründungszuschuss kannst du bis zu 18.000 Euro Förderung als Starthilfe vom Staat geschenkt bekommen. Doch die Hürden sind hoch: Wie du den Gründungszuschuss erfolgreich beantragst, erfährst du im kostenlosen Online-Seminar.

Aufbruch in die Selbstständigkeit

Online-Gründungsseminar „Start up Now!“

Online, 13. Mai 2026

Auf der kostenfreien Veranstaltung werden deine individuellen Fragen zur Existenzgründung beantwortet.

Das Wichtigste zuerst

Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2026

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungsstipendium NRW | Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

Mehr Infos

Gründer-Wettbewerb „Loop the Tyre“ | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. Mai 2026

Der Gründerwettbewerb bietet Start-ups, Studierenden, und Forschenden eine einzigartige Bühne, um nachhaltige Innovationen für die Reifenwelt von morgen zu entwickeln.

Mehr Infos

Smart City Challenge Leipzig 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 4. Juni 2026

WANTED: Digitale Innovationen für die Stadt von morgen! Die Smart City Challenge Leipzig 2026 sucht nach kreativen digitalen Lösungen für kommunale und zivilgesellschaftliche Fragestellungen.

Mehr Infos

Investmentforum Pitch-Day Sachsen-Anhalt 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 14. Juni 2026

Präsentiere deine Innovation, knüpfe Kontakte und bring dein Projekt einen entscheidenden Schritt voran: Der Bewerbungsaufruf richtet sich an Startups, die ihren Kapitalbedarf mithilfe von Risikokapitalunternehmen, Business Angels oder privaten Investoren decken wollen.

Mehr Infos

KfW Award Gründen 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 1. Juli 2026

Der KfW Award Gründen 2026 sucht junge Erfolgsbeispiele mit innovativen und kreativen Ideen.

Mehr Infos

Frankfurter Gründerpreis 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss:

Der neu aufgelegte Frankfurter Gründerpreis vergibt in den Kategorien „Local Founder“, „Innovation Founder“ und „Impact Founder“ jeweils 15.000 Euro Preisgeld,

Mehr Infos

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.