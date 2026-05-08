Deutsche Business Angels sind spitze in Europa

Das Business Angels Netzwerk Deutschland e.V. (BAND) ist beim diesjährigen Wolves Summit als „Top European Angel Network“ ausgezeichnet worden. Die Ehrung würdigt das besondere Engagement des Netzwerks für die Förderung des europäischen Startup-Ökosystems sowie den Ausbau grenzüberschreitender Angel-Investitionen.

Die Auszeichnung wurde im Rahmen der renommierten Startup- und Investorenkonferenz in Warschau verliehen. Nach Angaben von BAND spiegelt die Ehrung insbesondere die neue Dynamik wider, die Vorstand und Team in den vergangenen Monaten in die Arbeit des Netzwerks eingebracht haben

„Die Auswahl unter Europas führenden Angel-Netzwerken ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich“, erklärte BAND in einer Mitteilung. Das Netzwerk setzt sich nach eigenen Angaben dafür ein, das europäische Innovationsökosystem nachhaltig zu stärken und die Zusammenarbeit von Investoren über nationale Grenzen hinweg zu intensivieren. Die spannendsten Wachstumschancen entstünden zunehmend im internationalen Austausch und in europaweiten Kooperationen.

Die Auszeichnung soll das Netzwerk darin bestärken, bestehende Partnerschaften weiter auszubauen und neue Verbindungen zwischen Investoren, Märkten und innovativen Geschäftsideen zu schaffen. Ziel sei es, Europa als vernetzten und dynamischen Innovationsstandort weiter zu stärken und die nächste Generation von Startups aktiv zu unterstützen. Gemeinsam mit Partnern in ganz Europa wolle BAND diesen Weg künftig konsequent fortsetzen.