Der Monitor Digitalpolitik zieht Bilanz: Die Bundesregierung hat erst 9 Prozent ihrer digitalpolitischen Vorhaben abgeschlossen, aber immerhin bereits mehr als die Hälfte auf den Weg gebracht.

Bilanz nach einem Jahr: Das neue Digitalministerium hat weiterhin viel zu tun

Ein Jahr ist seit dem Start des Bundesministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) am 6. Mai 2025 vergangen – und der Digitalverband Bitkom zieht eine erste gemischte Zwischenbilanz. Demnach wurde in der Digitalpolitik vieles angestoßen, jedes dritte Vorhaben braucht aber noch den Startschuss. Von insgesamt 221 digitalpolitischen Vorhaben wurden ressortübergreifend 19 abgeschlossen und 118 begonnen. 84 Vorhaben müssen noch gestartet werden. Das zeigt der aktuelle „Monitor Digitalpolitik“ des Digitalverbands Bitkom.

„Die Bundesregierung hat in ihrem ersten Jahr wichtige digitalpolitische Vorhaben angeschoben. Jetzt muss sie noch stärker die Umsetzung fokussieren, und zwar quer durch alle Ressorts“, sagt Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst. „Gerade bei Vorhaben, die noch nicht begonnen wurden, drängt die Zeit.“ Würde die Bundesregierung ihre digitalpolitischen Vorhaben im bisherigen Tempo fortsetzen, wären zum Ende der Legislatur lediglich 95 Vorhaben vollständig umgesetzt – das entspräche 43 Prozent.

Das vor einem Jahr neu geschaffene Digitalministerium spielt hierbei eine zentrale Rolle: Dem BMDS sind 65 Digitalvorhaben zugeordnet, mehr als jedem anderen Ressort – und das BMDS legt Tempo vor: Knapp jedes zweite abgeschlossene Digitalvorhaben der Bundesregierung liegt in der Federführung des Digitalministeriums. Zu den bislang begonnenen Vorhaben zählen die Modernisierungsagenden, eine Beschleunigung des Netzausbaus, die Rechenzentrumsstrategie sowie mit dem Deutschland-Stack ein neuer Ansatz in der Verwaltungsdigitalisierung.

Entscheidend ist aus Bitkom-Sicht nun, die noch offenen Schlüsselprojekte prioritär voranzubringen. Dazu zählen insbesondere die Umsetzung der EUDI-Wallet, eine ambitionierte Startup-Strategie sowie deutlich stärkere Investitionen in KI und andere Schlüsseltechnologien.