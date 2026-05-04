Termin-Highlights für Start-ups und Gründende vom 4. bis 10. Mai 2026
Da leben wir also munter weiter über unsere Verhältnisse: Wären alle Menschen auf der Welt so verschwenderisch wie die Deutschen, dann wären die nachhaltigen Ressourcen schon am 10. Mai verbraucht. Der Earth Overshoot Day für Deutschland ist viel früher, als die Erde verkraftet. Dabei brauchen wir doch unseren Planeten. Sehr sogar. Es gibt also viel zu tun, damit wir als Spezies vielleicht doch eine etwas längere Zukunft haben.
Online-Seminar: Grundlagen der Vereinsbuchhaltung
Online, 5. Mai 2026
Starthilfe und Leitfaden: In diesem Webinar geht es um grundsätzliche Themen der Vereinsbuchhaltung, die mit Beispielen veranschaulicht werden.
Die Basics kennen
Online-Seminar: Gründerwissen „Marketing“
Online, 6. Mai 2026
Du hast eine tolle Gründungsidee und kannst es kaum erwarten, loszulegen? Nur: Wie gewinnst du eigentlich Kunden? Mit Marketing natürlich: Das kostenlose Online-Seminar zeigt dir mit praktischen Tipps und gelungenen Beispielen, wie du Marketing sinnvoll und strukturiert einsetzt, um deine Produkte und Dienstleistungen an die Kunden zu bringen.
Kunden gewinnen
Unternehmerinnenforum RheinMain: Fragen kostet nichts!
Frankfurt am Main, 6. Mai 2026
Vor, während und auch nach der Gründung eines Unternehmens ist guter Rat entscheidend. Nutze die Gelegenheit, dir einen Überblick zu verschaffen und wertvolle Tipps zu erhalten.
Der erste Schritt
Online-Seminar: Gründerwissen „Websiteerstellung“
Online, 6. Mai 2026
Deine Homepage ist deine digitale Visitenkarte: Im Online-Seminar lernst du die Grundlagen für den Aufbau deiner Internetpräsenz, mit dem Ziel deine eigene Website zu erstellen.
Neuland erobern
Online-Seminar: Gründerwissen „Kaufmännisches Know-How“
Online, 7. Mai 2026
Ohne geht es einfach nicht: Kaufmännisches Wissen ist für den Erfolg eines Unternehmens, einer Gründung oder einer Selbstständigkeit ganz entscheidend. Im Online-Seminar führen dich Experten in die Grundlagen betriebswirtschaftlicher Zusammenhänge ein.
Alles eingerechnet
Pitch Club Developer & IT Edition #243 – Köln
Stuttgart, 7. Mai 2026
Unternehmen und Startups pitchen HR-Konzepte und offenen Jobs, dabei versuchen sie die Entwickler für sich zu gewinnen. Die Talente können die Jobs auf Herz und Nieren prüfen.
Entwickler gesucht
Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.
Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2026
Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …
Gründungsstipendium NRW | Bewerbung
Bewerbungen sind laufend möglich
Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.
Mehr Infos
ISC3 Innovation Challenge 2026 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 4. Mai 2026
In diesem Jahr konzentriert sich der mit 25.000 Euro dotierte internationale Start-up-Wettbewerb auf den Bereich nachhaltige Chemie und Elektronik.
Mehr Infos
24. Hessischer Gründerpreis | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 10. Mai 2026
Der Hessische Gründerpreis zeichnet seit 2003 Unternehmen aus, die besonders innovative Ideen auf den Markt gebracht haben. Die Bewerbung ist in vier Kategorien möglich.
Mehr Infos
Gründer-Wettbewerb „Loop the Tyre“ | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 15. Mai 2026
Der Gründerwettbewerb bietet Start-ups, Studierenden, und Forschenden eine einzigartige Bühne, um nachhaltige Innovationen für die Reifenwelt von morgen zu entwickeln.
Mehr Infos
Smart City Challenge Leipzig 2026 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 4. Juni 2026
WANTED: Digitale Innovationen für die Stadt von morgen! Die Smart City Challenge Leipzig 2026 sucht nach kreativen digitalen Lösungen für kommunale und zivilgesellschaftliche Fragestellungen.
Mehr Infos
Investmentforum Pitch-Day Sachsen-Anhalt 2026 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 14. Juni 2026
Präsentiere deine Innovation, knüpfe Kontakte und bring dein Projekt einen entscheidenden Schritt voran: Der Bewerbungsaufruf richtet sich an Startups, die ihren Kapitalbedarf mithilfe von Risikokapitalunternehmen, Business Angels oder privaten Investoren decken wollen.
Mehr Infos
KfW Award Gründen 2026 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 1. Juli 2026
Der KfW Award Gründen 2026 sucht junge Erfolgsbeispiele mit innovativen und kreativen Ideen.
Mehr Infos
Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.