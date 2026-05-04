Da leben wir also munter weiter über unsere Verhältnisse: Wären alle Menschen auf der Welt so verschwenderisch wie die Deutschen, dann wären die nachhaltigen Ressourcen schon am 10. Mai verbraucht. Der Earth Overshoot Day für Deutschland ist viel früher, als die Erde verkraftet. Dabei brauchen wir doch unseren Planeten. Sehr sogar. Es gibt also viel zu tun, damit wir als Spezies vielleicht doch eine etwas längere Zukunft haben.

Termin-Highlights für Start-ups und Gründende vom 4. bis 10. Mai 2026

Online-Seminar: Grundlagen der Vereinsbuchhaltung

Online, 5. Mai 2026

Starthilfe und Leitfaden: In diesem Webinar geht es um grundsätzliche Themen der Vereinsbuchhaltung, die mit Beispielen veranschaulicht werden.

Die Basics kennen

Online-Seminar: Gründerwissen „Marketing“

Online, 6. Mai 2026

Du hast eine tolle Gründungsidee und kannst es kaum erwarten, loszulegen? Nur: Wie gewinnst du eigentlich Kunden? Mit Marketing natürlich: Das kostenlose Online-Seminar zeigt dir mit praktischen Tipps und gelungenen Beispielen, wie du Marketing sinnvoll und strukturiert einsetzt, um deine Produkte und Dienstleistungen an die Kunden zu bringen.

Kunden gewinnen

Unternehmerinnenforum RheinMain: Fragen kostet nichts!

Frankfurt am Main, 6. Mai 2026

Vor, während und auch nach der Gründung eines Unternehmens ist guter Rat entscheidend. Nutze die Gelegenheit, dir einen Überblick zu verschaffen und wertvolle Tipps zu erhalten.

Der erste Schritt

Online-Seminar: Gründerwissen „Websiteerstellung“

Online, 6. Mai 2026

Deine Homepage ist deine digitale Visitenkarte: Im Online-Seminar lernst du die Grundlagen für den Aufbau deiner Internetpräsenz, mit dem Ziel deine eigene Website zu erstellen.

Neuland erobern

Online-Seminar: Gründerwissen „Kaufmännisches Know-How“

Online, 7. Mai 2026

Ohne geht es einfach nicht: Kaufmännisches Wissen ist für den Erfolg eines Unternehmens, einer Gründung oder einer Selbstständigkeit ganz entscheidend. Im Online-Seminar führen dich Experten in die Grundlagen betriebswirtschaftlicher Zusammenhänge ein.

Alles eingerechnet

Pitch Club Developer & IT Edition #243 – Köln

Stuttgart, 7. Mai 2026

Unternehmen und Startups pitchen HR-Konzepte und offenen Jobs, dabei versuchen sie die Entwickler für sich zu gewinnen. Die Talente können die Jobs auf Herz und Nieren prüfen.

Entwickler gesucht

Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2026

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungsstipendium NRW | Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

Mehr Infos

ISC3 Innovation Challenge 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 4. Mai 2026

In diesem Jahr konzentriert sich der mit 25.000 Euro dotierte internationale Start-up-Wettbewerb auf den Bereich nachhaltige Chemie und Elektronik.

Mehr Infos

24. Hessischer Gründerpreis | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 10. Mai 2026

Der Hessische Gründerpreis zeichnet seit 2003 Unternehmen aus, die besonders innovative Ideen auf den Markt gebracht haben. Die Bewerbung ist in vier Kategorien möglich.

Mehr Infos

Gründer-Wettbewerb „Loop the Tyre“ | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. Mai 2026

Der Gründerwettbewerb bietet Start-ups, Studierenden, und Forschenden eine einzigartige Bühne, um nachhaltige Innovationen für die Reifenwelt von morgen zu entwickeln.

Mehr Infos

Smart City Challenge Leipzig 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 4. Juni 2026

WANTED: Digitale Innovationen für die Stadt von morgen! Die Smart City Challenge Leipzig 2026 sucht nach kreativen digitalen Lösungen für kommunale und zivilgesellschaftliche Fragestellungen.

Mehr Infos

Investmentforum Pitch-Day Sachsen-Anhalt 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 14. Juni 2026

Präsentiere deine Innovation, knüpfe Kontakte und bring dein Projekt einen entscheidenden Schritt voran: Der Bewerbungsaufruf richtet sich an Startups, die ihren Kapitalbedarf mithilfe von Risikokapitalunternehmen, Business Angels oder privaten Investoren decken wollen.

Mehr Infos

KfW Award Gründen 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 1. Juli 2026

Der KfW Award Gründen 2026 sucht junge Erfolgsbeispiele mit innovativen und kreativen Ideen.

Mehr Infos

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.