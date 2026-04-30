Investor Days Thüringen: Last Call für deinen Pitch auf der #IDT26 Stage
Die Bewerbungsphase für die @Investor Days Thüringen geht in die finale Phase. Am 11. Juni 2026 kannst du dein innovatives Early-Stage-Startup vor Investor:innen und Business Angels pitchen und dein Geschäftsmodell dorthin bringen, wo es hingehört: ins Gespräch.
Als Pitcher bekommst du:
- 3 Minuten Pitchzeit auf der Bühne & einen Booth in der Innovationsarena
- 1:1 Matchings mit Frühphasenfinanzier:innen
- Pitchtraining zur optimalen Vorbereitung
- Sichtbarkeit in der Startup- und Innovationscommunity
Achtung: Bewerbungen sind nur noch bis zum 3. Mai möglich.
Beim Pitch Day der Investor Days Thüringen präsentieren Startups ihre Geschäftsmodelle vor Investor:innen, Finanzierungspartnern und der Innovationscommunity auf der Bühne und in der Innovationsarena. Der Fokus liegt dabei klar auf Kapitalzugang, Bewertung und Anschlussgesprächen. In kleinen 1:1-Matchings können die Startups, genauso, wie die Investor:innen ihre potenziellen neuen Geschäftspartner genauer kennenlernen. In den Community-Sessions ist viel Raum für Austausch und Vernetzung.
Seit dem Start im Jahr 2016 haben über 400 Start-ups und Wachstumsunternehmen
aus ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien die Möglichkeit genutzt, ihre
Innovationen auf der Pitchbühne zu präsentieren: Die nächste Ausgabe der „Investor Days Thüringen“ (IDT) findet am 11. Juni 2026 im Kontor Erfurt statt.