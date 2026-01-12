Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 12. bis 18. Januar 2026
Eins ist sicher: Wirklich einfach wird auch 2026 nicht. Aber bange machen gilt nicht! Weiter geht’s also mit frischer Kraft. Das Gründerküchen-Team wünscht euch allen ein frohes und vielleicht dann doch mal etwas netteres Jahr. Bleibt stark, flexibel und zuversichtlich!
Digitaler Kollege: KI im Büroalltag verstehen und nutzen
Online, 13. Januar 2026
Use Case, Workflows, Marktüberblick: Du wirst befähigt, KI-Tools für deinen Arbeitsalltag auszuwählen und Kosten zu sparen.
Gründerinnen*-Café – Kiel | Januar 2026
Kiel, 14. Januar 2026
Informeller Treffpunkt für Vernetzung, Austausch, neue Impulse und frische Ideen.
Live im Gespräch: Miteinander gestalten
Online, 14. Januar 2026
Was braucht es, um den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen – und warum gelingt Unternehmertum besonders dann, wenn wir es gemeinsam gestalten?
Infocall EXIST-Women 2026 im Januar
Online, 15. January 2026
Überblick über die Förderlinie EXIST-Women 2026 für gründungsinteressierte Frauen in Baden-Württemberg.
Digital Health Meetup | Bonn Januar 2026
Bonn, 15. Januar 2026
Meetup mit Keynote, Pitches, Networking.
Sozialversicherung: Fakten und Mythen rund um die Rente
Online, 16. Januar 2026
Hier erfährst du, welche Sozialversicherungen für dich relevant sind.
Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2026
Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …
Gründungsstipendium NRW | Bewerbung
Bewerbungen sind laufend möglich
Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.
Science4Life Startup-Wettbewerb: Konzeptphase 2026 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 12. Januar 2026
Der Wettbewerb ist auf die Bedürfnisse von Gründern aus den Bereichen Life Sciences, Chemie und Energie zugeschnitten.
11. Deutscher IT-Sicherheitspreis 2026 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 15. Januar 2026
Ob neuartiger Prototyp oder visionäres Konzept: Wenn dein Ansatz das Potenzial hat, die IT-Sicherheit von morgen zu prägen, bewirb dich für den Deutschen IT-Sicherheitspreis.
DGNB Sustainability Challenge 2026 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 31. Januar 2026
Mit dem Innovationswettbewerb rückt die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen zukunftsweisende Ansätze und Lösungen ins Rampenlicht.
NRW Female Innovation Award 2026 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 8. Februar 2026
Der Gründerpreis richtet sich an von Frauen geführte Startups und ist branchenoffen.
Sächsischer Staatspreis für Gründen 2026 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 25. Februar 2026
Der Sächsische Gründerpreis zeichnet innovative Geschäftsideen und -konzepte aus, die das Potenzial haben, die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Sachsen mitzugestalten. Der Wettbewerb ist branchen- und technologieoffen.
