Eins ist sicher: Wirklich einfach wird auch 2026 nicht. Aber bange machen gilt nicht! Weiter geht’s also mit frischer Kraft. Das Gründerküchen-Team wünscht euch allen ein frohes und vielleicht dann doch mal etwas netteres Jahr. Bleibt stark, flexibel und zuversichtlich!

Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 12. bis 18. Januar 2026

Digitaler Kollege: KI im Büroalltag verstehen und nutzen

Online, 13. Januar 2026

Use Case, Workflows, Marktüberblick: Du wirst befähigt, KI-Tools für deinen Arbeitsalltag auszuwählen und Kosten zu sparen.

Gründerinnen*-Café – Kiel | Januar 2026

Kiel, 14. Januar 2026

Informeller Treffpunkt für Vernetzung, Austausch, neue Impulse und frische Ideen.

Live im Gespräch: Miteinander gestalten

Online, 14. Januar 2026

Was braucht es, um den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen – und warum gelingt Unternehmertum besonders dann, wenn wir es gemeinsam gestalten?

Infocall EXIST-Women 2026 im Januar

Online, 15. January 2026

Überblick über die Förderlinie EXIST-Women 2026 für gründungsinteressierte Frauen in Baden-Württemberg.

Digital Health Meetup | Bonn Januar 2026

Bonn, 15. Januar 2026

Meetup mit Keynote, Pitches, Networking.

Sozialversicherung: Fakten und Mythen rund um die Rente

Online, 16. Januar 2026

Hier erfährst du, welche Sozialversicherungen für dich relevant sind.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2026

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungsstipendium NRW | Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

Science4Life Startup-Wettbewerb: Konzeptphase 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 12. Januar 2026

Der Wettbewerb ist auf die Bedürfnisse von Gründern aus den Bereichen Life Sciences, Chemie und Energie zugeschnitten.

11. Deutscher IT-Sicherheitspreis 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 15. Januar 2026

Ob neuartiger Prototyp oder visionäres Konzept: Wenn dein Ansatz das Potenzial hat, die IT-Sicherheit von morgen zu prägen, bewirb dich für den Deutschen IT-Sicherheitspreis.

DGNB Sustaina­bility Challenge 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. Januar 2026

Mit dem Innovationswettbewerb rückt die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen zukunftsweisende Ansätze und Lösungen ins Rampenlicht.

NRW Female Innovation Award 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 8. Februar 2026

Der Gründerpreis richtet sich an von Frauen geführte Startups und ist branchenoffen.

Sächsischer Staatspreis für Gründen 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 25. Februar 2026

Der Sächsische Gründerpreis zeichnet innovative Geschäftsideen und -konzepte aus, die das Potenzial haben, die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Sachsen mitzugestalten. Der Wettbewerb ist branchen- und technologieoffen.

