Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 16. bis 22. Juni 2025

Unternehmerinnenforum RheinMain: „Starke Frauen. Starke Führung“ | Frankfurt 2025

Frankfurt am Main, 17. Juni 2025

Im Mittelpunkt des Abends stehen Gleichberechtigung in der Berufswelt und insbesondere die Repräsentanz von Frauen in Führungspositionen.

CityLAB Sommerkonferenz | Berlin 2025

Berlin, 18. Juni 2025

Im Umweltforum in Friedrichshain erwarten dich abwechslungsreiche Workshops, Keynotes, diskussionsreiche Panels und inspirierende Talks rund um die digitale Transformation Berlins.

MACHN Festival for Tech, Business & Art | Leipzig 2025

Leipzig, 18. und 19. Juni 2025

Weiterbildung, Networking und Festivalfeeling in der historischen Location der Leipziger Baumwollspinnerei, der interessantesten Produktions- und Ausstellungsstätte für zeitgenössische Kunst und Kultur in Europa.

Waterkant Festival | Kiel 2025

Kiel, 19. und 20. Juni 2025

Schleswig-Holsteins größtes Zukunfts- & Netzwerkfestival geht in die 10. RUNDE! Seid dabei, wenn die spannendsten Startups aus Nordeuropa, die Hidden Champions des lokalen Mittelstands und über 125 spannende Stimmen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik zusammen kommen. #waterkant25

Gründungsstipendium NRW – Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

Women Start-up Award 2025

Bewerbungsschluss: 25. Juni 2025

Bist du eine Gründerin mit einer bahnbrechenden Tech-Idee? Der Women Start-up Award 2025 ist deine Chance zu glänzen und deine Vision auf das nächste Level zu heben!

KfW Award Gründen 2025 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 1. Juli 2025

Der renommierte KfW Award Gründen 2025 sucht junge Erfolgsbeispiele mit innovativen und kreativen Ideen.

European Pitch Contest München 2025 – Bewerbung

Bewerbungsschluss: 6. Juli 2025

Der European Pitch Contest bringt Europas vielversprechendste Early-Stage-Start-ups auf die große Bühne der Bits & Pretzels. Gesucht werden ambitionierte Gründer:innen mit Substanz und Vision.

