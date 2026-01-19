Bildung bildet – und ist wichtiger denn je. Erst recht in einer Zeit, in der es salonfähig geworden ist, sich seine eigenen Wahrheiten zu herbei zu fantasieren. Besser wäre es, zu wissen: Das kann auch man lernen. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche.

Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 19. bis 25. Januar 2026

Online-Seminar: Gründerwissen „Marketing“

Online, 19. Januar 2026

Du hast eine tolle Gründungsidee und kannst es kaum erwarten, loszulegen? Nur: Wie gewinnst du eigentlich Kunden? Mit Marketing natürlich: Das kostenlose Online-Seminar zeigt dir mit praktischen Tipps und gelungenen Beispielen, wie du Marketing sinnvoll und strukturiert einsetzt, um deine Produkte und Dienstleistungen an die Kunden zu bringen.

Online-Seminar: Gründerwissen „Buchführung“

Online, 20. Januar 2026

Buchführung – das klingt nach viel Aufwand und komplizierten Vorgängen. Dabei ist Buchführung gar nicht schwer. Welche Arten von Buchführungen es gibt und worauf du als Gründer*in oder Selbstständige*r achten musst, erklären dir die Experten von merkur-start up in einem kostenlosen Online-Seminar mit vielen Tipps und praktischen Beispielen.

Online-Seminar: Gründerwissen „Online Marketing“

Online, 21. Januar 2026

Online Marketing bietet vielfältige Möglichkeiten, die Zielgruppe zu erreichen und ist wegen geringer Streuverluste besonders für Selbstständige und Unternehmen geeignet. Das Online-Seminar vermittelt dir die Grundlagen des Online Marketings und erklärt dir, welche Maßnahmen für dich wirklich relevant sind.

Online-Seminar: Gründerwissen „Social Media Marketing“

Online, 21. Januar 2026

Social Media und eine gut durchdachte Web-Präsenz bieten gerade für Gründende und Kleinunternehmer viele Chancen, sich kostengünstig und nachhaltig bekannt zu machen. Das Online-Seminar vermittelt dir mit praktischen Tipps die Grundlagen für einen erfolgreichen Social Media-Start.

Online-Seminar: Follow-up ohne Druck – wie du mit Leichtigkeit nachfasst

Online, 22. Januar 2026

So bleibst du im Kopf und im Gespräch – authentisch und ohne Druck.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2026

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungsstipendium NRW | Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

DGNB Sustaina­bility Challenge 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. Januar 2026

Mit dem Innovationswettbewerb rückt die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen zukunftsweisende Ansätze und Lösungen ins Rampenlicht.

NRW Female Innovation Award 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 8. Februar 2026

Der Gründerpreis richtet sich an von Frauen geführte Startups und ist branchenoffen.

Sächsischer Staatspreis für Gründen 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 25. Februar 2026

Der Sächsische Gründerpreis zeichnet innovative Geschäftsideen und -konzepte aus, die das Potenzial haben, die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Sachsen mitzugestalten. Der Wettbewerb ist branchen- und technologieoffen.

MediaTech Hub Accelerator 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 28. Februar 2026

Der MediaTech Hub Accelerator hilft Gründer:innen, erfolgreiche Startups aufzubauen – egal ob sie bootstrappen, seedstrappen oder Venture Capital raisen möchten.

Münchener Businessplan Wettbewerb 2026 – Phase 2 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 24. März 2026

Der Münchener Businessplan Wettbewerb gehört zu den renommiertesten Auszeichnungen, die Startups für innovative Geschäftskonzepte in Deutschland erhalten können.

ISC3 Innovation Challenge 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 4. Mai 2026

In diesem Jahr konzentriert sich der mit 25.000 Euro dotierte internationale Start-up-Wettbewerb auf den Bereich nachhaltige Chemie und Elektronik.

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.