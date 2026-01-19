Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 19. bis 25. Januar 2026
Bildung bildet – und ist wichtiger denn je. Erst recht in einer Zeit, in der es salonfähig geworden ist, sich seine eigenen Wahrheiten zu herbei zu fantasieren. Besser wäre es, zu wissen: Das kann auch man lernen. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche.
Online-Seminar: Gründerwissen „Marketing“
Online, 19. Januar 2026
Du hast eine tolle Gründungsidee und kannst es kaum erwarten, loszulegen? Nur: Wie gewinnst du eigentlich Kunden? Mit Marketing natürlich: Das kostenlose Online-Seminar zeigt dir mit praktischen Tipps und gelungenen Beispielen, wie du Marketing sinnvoll und strukturiert einsetzt, um deine Produkte und Dienstleistungen an die Kunden zu bringen.
Kunden gewinnen
Online-Seminar: Gründerwissen „Buchführung“
Online, 20. Januar 2026
Buchführung – das klingt nach viel Aufwand und komplizierten Vorgängen. Dabei ist Buchführung gar nicht schwer. Welche Arten von Buchführungen es gibt und worauf du als Gründer*in oder Selbstständige*r achten musst, erklären dir die Experten von merkur-start up in einem kostenlosen Online-Seminar mit vielen Tipps und praktischen Beispielen.
Keine Angst vor vielen Zahlen
Online-Seminar: Gründerwissen „Online Marketing“
Online, 21. Januar 2026
Online Marketing bietet vielfältige Möglichkeiten, die Zielgruppe zu erreichen und ist wegen geringer Streuverluste besonders für Selbstständige und Unternehmen geeignet. Das Online-Seminar vermittelt dir die Grundlagen des Online Marketings und erklärt dir, welche Maßnahmen für dich wirklich relevant sind.
Auf allen Kanälen
Online-Seminar: Gründerwissen „Social Media Marketing“
Online, 21. Januar 2026
Social Media und eine gut durchdachte Web-Präsenz bieten gerade für Gründende und Kleinunternehmer viele Chancen, sich kostengünstig und nachhaltig bekannt zu machen. Das Online-Seminar vermittelt dir mit praktischen Tipps die Grundlagen für einen erfolgreichen Social Media-Start.
Bekannt werden
Online-Seminar: Follow-up ohne Druck – wie du mit Leichtigkeit nachfasst
Online, 22. Januar 2026
So bleibst du im Kopf und im Gespräch – authentisch und ohne Druck.
Ruhig mal nerven
Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2026
Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …
Gründungsstipendium NRW | Bewerbung
Bewerbungen sind laufend möglich
Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.
DGNB Sustainability Challenge 2026 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 31. Januar 2026
Mit dem Innovationswettbewerb rückt die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen zukunftsweisende Ansätze und Lösungen ins Rampenlicht.
NRW Female Innovation Award 2026 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 8. Februar 2026
Der Gründerpreis richtet sich an von Frauen geführte Startups und ist branchenoffen.
Sächsischer Staatspreis für Gründen 2026 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 25. Februar 2026
Der Sächsische Gründerpreis zeichnet innovative Geschäftsideen und -konzepte aus, die das Potenzial haben, die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Sachsen mitzugestalten. Der Wettbewerb ist branchen- und technologieoffen.
MediaTech Hub Accelerator 2026 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 28. Februar 2026
Der MediaTech Hub Accelerator hilft Gründer:innen, erfolgreiche Startups aufzubauen – egal ob sie bootstrappen, seedstrappen oder Venture Capital raisen möchten.
Münchener Businessplan Wettbewerb 2026 – Phase 2 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 24. März 2026
Der Münchener Businessplan Wettbewerb gehört zu den renommiertesten Auszeichnungen, die Startups für innovative Geschäftskonzepte in Deutschland erhalten können.
ISC3 Innovation Challenge 2026 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 4. Mai 2026
In diesem Jahr konzentriert sich der mit 25.000 Euro dotierte internationale Start-up-Wettbewerb auf den Bereich nachhaltige Chemie und Elektronik.
