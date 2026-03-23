Quartalsbericht: Ein Viertel des Jahres ist gleich schon wieder um, und die Welt ist immer noch vor allem Chaos. Es wird Zeit für Veränderungen, es wird Zeit, Ideen umzusetzen, es wird Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Ruhig erstmal im Kleinen.

Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 23. bis 29. März 2026

SKInnovation – The Innovation & Startup Festival on Skis | 2026

Innsbruck (AUT), 25. Bis 27. März 2026

Networking auf 2340 m und in Skischuhen beim vielleicht coolsten Startup-Event in Europa: In Innsbruck triffst du Innovation auf den Pisten.

Hoch hinaus

Ad Astra Summit 2026 | Darmstadt

Darmstadt, 26. März 2026

Konferenz mit der CESAH Innovationen aus und für die Raumfahrt ein neues Zuhause bietet.

Nach den Sternen greifen

Pitch Club Developer & IT Edition #240 – Stuttgart

Stuttgart, 26. März 2026

Unternehmen und Startups pitchen HR-Konzepte und offenen Jobs, dabei versuchen sie die Entwickler für sich zu gewinnen. Die Talente können die Jobs auf Herz und Nieren prüfen.

Entwickler gesucht

Sidepreneur Meetup Chemnitz

Chemnitz, 26. März 2026

Ein Abend für alle, die nebenberuflich an ihrer eigenen Idee arbeiten, ein Projekt starten wollen oder sich austauschen möchten.

Nebenbei und mittendrin

Unternehmerinnen-Stammtisch Bremerhaven | November 2025

Bremerhaven, 26. März 2026

Netzwerkveranstaltung mit Impulsreferat und offenem Austausch.

Erfolg darf kein Zufall sein

Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2026

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungsstipendium NRW | Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

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Münchener Businessplan Wettbewerb 2026 – Phase 2 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 24. März 2026

Der Münchener Businessplan Wettbewerb gehört zu den renommiertesten Auszeichnungen, die Startups für innovative Geschäftskonzepte in Deutschland erhalten können.

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Rising Digital Award 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. März 2026

Der mit 30.000 Euro dotierte Startup-Wettbewerb sucht die digitalen Durchstarter von morgen.

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ISC3 Innovation Challenge 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 4. Mai 2026

In diesem Jahr konzentriert sich der mit 25.000 Euro dotierte internationale Start-up-Wettbewerb auf den Bereich nachhaltige Chemie und Elektronik.

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24. Hessischer Gründerpreis | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 10. Mai 2026

Der Hessische Gründerpreis zeichnet seit 2003 Unternehmen aus, die besonders innovative Ideen auf den Markt gebracht haben. Die Bewerbung ist in vier Kategorien möglich.

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Investmentforum Pitch-Day Sachsen-Anhalt 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 14. Juni 2026

Präsentiere deine Innovation, knüpfe Kontakte und bring dein Projekt einen entscheidenden Schritt voran: Der Bewerbungsaufruf richtet sich an Startups, die ihren Kapitalbedarf mit Hilfe von Risikokapitalunternehmen, Business Angels oder privaten Investoren decken wollen.

Mehr Infos

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.