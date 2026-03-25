Kleine Unternehmen sind zu oft planlos in der Digitalisierung

Ein Fünftel der Unternehmen mit 20 bis 99 Beschäftigten hat noch keine Digitalstrategie. Das sollte sich schnell ändern.

Kleinen und mittelständischen Unternehmen fehlt immer noch häufig ein Plan für die Digitalisierung. Jedes fünfte Unternehmen (22 Prozent) mit 20 bis 99 Beschäftigten hat keine Digitalstrategie. 57 Prozent verfügen zwar über Strategien in einzelnen Unternehmensbereichen, aber nur 21 Prozent haben eine zentrale Strategie.

Selbst bei Unternehmen mit 100 bis 499 Beschäftigten hat jedes sechste (17 Prozent) gar keine Strategie, 59 Prozent Einzelstrategien und 23 Prozent eine Gesamtstrategie. Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Befragung von 604 Unternehmen ab 20 Beschäftigten in Deutschland im Auftrag des Digitalverbands Bitkom.

Die größeren Unternehmen ab 500 Beschäftigten sind schon weiter: Von ihnen haben nur 8 Prozent keine Digitalstrategie, 25 Prozent verfügen hingegen über eine Gesamtstrategie, 62 Prozent über Einzelstrategien.

„Digitalisierung ist eine Daueraufgabe für die Unternehmen. Und sie erfordert einen Plan, ganz unabhängig von der Größe, der Branche oder den zur Verfügung stehenden Mitteln“, sagt Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst. „Erfolgreiche Digitalisierung muss keine Frage der Größe sein. Der Einsatz von Technologien wie Künstlicher Intelligenz bietet gerade für kleine und mittlere Unternehmen riesige Chancen.“ Die Digitalisierung in Deutschland sei Teamarbeit – gerade kleine und mittlere Unternehmen benötigten dafür Räume für Austausch, Vernetzung und ganz praktisches voneinander Lernen.