Wärmer wird’s, der Winter sagt ade (hoffentlich nicht für immer). Und wie im Frühling die Blüten sprießen, sollen es die Ideen tun. Inspirierende Veranstaltungen gibt es zur Genüge: In diesem Sinne wünschen wir eine fleißige Gründerwoche.

Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 23. Februar bis 1. März 2026

Der Start in die nebenberufliche Selbstständigkeit | Bremen

Bremen, 24. Februar 2026

Die Gründung im Nebenerwerb bedarf einer genau durchdachten Planung, bei der viele Fragen zu klären und Besonderheiten zu beachten sind.

Gut vorbereitet

Online: Tutorial: Pitchen vor Investoren – deine Startup-Story

Online, 25. Februar 2026

Du bekommst Einblicke und Anregungen zur Entwicklung deiner Startup-Story sowie zu den Fragen, mit denen du beim Pitch rechnen musst.

Locker bleiben

Online-Seminar: Gründerwissen „Buchführung“

Online, 26. Februar 2026

Buchführung – das klingt nach viel Aufwand und komplizierten Vorgängen. Dabei ist Buchführung gar nicht schwer. Welche Arten von Buchführungen es gibt und worauf du als Gründer*in oder Selbstständige*r achten musst, erklären dir die Experten von merkur-start up in einem kostenlosen Online-Seminar mit vielen Tipps und praktischen Beispielen.

Keine Angst vor vielen Zahlen

Pitch Club Developer & IT Edition #237 – Karlsruhe

Karlsruhe, 26. Februar 2026

Unternehmen und Startups pitchen HR-Konzepte und offenen Jobs, dabei versuchen sie die Entwickler für sich zu gewinnen. Die Talente können die Jobs auf Herz und Nieren prüfen.

Entwickler gesucht

Poker Night für Gründer:innen, Investor:innen und Startup-Begeisterte

Freiberg, 26. Februar 2026

Spiele an Live Poker-Tischen, knüpfe neue Kontakte und tausche dich bei Snacks und Getränken aus: Ob Poker-Profi oder Neuling – alle sind willkommen.

Dein Einsatz bitte

Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2026

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungsstipendium NRW | Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

Mehr Infos

Innovator’s Pitch 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 23. Februar 2026

Der Innovators‘ Pitch sucht disruptive early-stage Startups mit innovativen Ideen in den Bereichen „Future Technologies in Logistics“ und „Future Technologies in Education“. Gefragt sind Ideen, Prototypen und Produkte, zu gewinnen gibt es unter anderem 5000 Euro Preisgeld.

Mehr Infos

Sächsischer Staatspreis für Gründen 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 25. Februar 2026

Der Sächsische Gründerpreis zeichnet innovative Geschäftsideen und -konzepte aus, die das Potenzial haben, die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Sachsen mitzugestalten. Der Wettbewerb ist branchen- und technologieoffen.

Mehr Infos

MediaTech Hub Accelerator 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 28. Februar 2026

Der MediaTech Hub Accelerator hilft Gründer:innen, erfolgreiche Startups aufzubauen – egal ob sie bootstrappen, seedstrappen oder Venture Capital raisen möchten.

Mehr Infos

Münchener Businessplan Wettbewerb 2026 – Phase 2 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 24. März 2026

Der Münchener Businessplan Wettbewerb gehört zu den renommiertesten Auszeichnungen, die Startups für innovative Geschäftskonzepte in Deutschland erhalten können.

Mehr Infos

Rising Digital Award 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. März 2026

Der mit 30.000 Euro dotierte Startup-Wettbewerb sucht die digitalen Durchstarter von morgen.

Mehr Infos

ISC3 Innovation Challenge 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 4. Mai 2026

In diesem Jahr konzentriert sich der mit 25.000 Euro dotierte internationale Start-up-Wettbewerb auf den Bereich nachhaltige Chemie und Elektronik.

Mehr Infos

24. Hessischer Gründerpreis | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 10. Mai 2026

Der Hessische Gründerpreis zeichnet seit 2003 Unternehmen aus, die besonders innovative Ideen auf den Markt gebracht haben. Die Bewerbung ist in vier Kategorien möglich.

Mehr Infos

Investmentforum Pitch-Day Sachsen-Anhalt 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 14. Juni 2026

Präsentiere deine Innovation, knüpfe Kontakte und bring dein Projekt einen entscheidenden Schritt voran: Der Bewerbungsaufruf richtet sich an Startups, die ihren Kapitalbedarf mit Hilfe von Risikokapitalunternehmen, Business Angels oder privaten Investoren decken wollen.

Mehr Infos

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.