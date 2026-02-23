Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 23. Februar bis 1. März 2026
Wärmer wird’s, der Winter sagt ade (hoffentlich nicht für immer). Und wie im Frühling die Blüten sprießen, sollen es die Ideen tun. Inspirierende Veranstaltungen gibt es zur Genüge: In diesem Sinne wünschen wir eine fleißige Gründerwoche.
Der Start in die nebenberufliche Selbstständigkeit | Bremen
Bremen, 24. Februar 2026
Die Gründung im Nebenerwerb bedarf einer genau durchdachten Planung, bei der viele Fragen zu klären und Besonderheiten zu beachten sind.
Gut vorbereitet
Online: Tutorial: Pitchen vor Investoren – deine Startup-Story
Online, 25. Februar 2026
Du bekommst Einblicke und Anregungen zur Entwicklung deiner Startup-Story sowie zu den Fragen, mit denen du beim Pitch rechnen musst.
Locker bleiben
Online-Seminar: Gründerwissen „Buchführung“
Online, 26. Februar 2026
Buchführung – das klingt nach viel Aufwand und komplizierten Vorgängen. Dabei ist Buchführung gar nicht schwer. Welche Arten von Buchführungen es gibt und worauf du als Gründer*in oder Selbstständige*r achten musst, erklären dir die Experten von merkur-start up in einem kostenlosen Online-Seminar mit vielen Tipps und praktischen Beispielen.
Keine Angst vor vielen Zahlen
Pitch Club Developer & IT Edition #237 – Karlsruhe
Karlsruhe, 26. Februar 2026
Unternehmen und Startups pitchen HR-Konzepte und offenen Jobs, dabei versuchen sie die Entwickler für sich zu gewinnen. Die Talente können die Jobs auf Herz und Nieren prüfen.
Entwickler gesucht
Poker Night für Gründer:innen, Investor:innen und Startup-Begeisterte
Freiberg, 26. Februar 2026
Spiele an Live Poker-Tischen, knüpfe neue Kontakte und tausche dich bei Snacks und Getränken aus: Ob Poker-Profi oder Neuling – alle sind willkommen.
Dein Einsatz bitte
Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.
Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2026
Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …
Gründungsstipendium NRW | Bewerbung
Bewerbungen sind laufend möglich
Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.
Mehr Infos
Innovator’s Pitch 2026 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 23. Februar 2026
Der Innovators‘ Pitch sucht disruptive early-stage Startups mit innovativen Ideen in den Bereichen „Future Technologies in Logistics“ und „Future Technologies in Education“. Gefragt sind Ideen, Prototypen und Produkte, zu gewinnen gibt es unter anderem 5000 Euro Preisgeld.
Mehr Infos
Sächsischer Staatspreis für Gründen 2026 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 25. Februar 2026
Der Sächsische Gründerpreis zeichnet innovative Geschäftsideen und -konzepte aus, die das Potenzial haben, die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Sachsen mitzugestalten. Der Wettbewerb ist branchen- und technologieoffen.
Mehr Infos
MediaTech Hub Accelerator 2026 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 28. Februar 2026
Der MediaTech Hub Accelerator hilft Gründer:innen, erfolgreiche Startups aufzubauen – egal ob sie bootstrappen, seedstrappen oder Venture Capital raisen möchten.
Mehr Infos
Münchener Businessplan Wettbewerb 2026 – Phase 2 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 24. März 2026
Der Münchener Businessplan Wettbewerb gehört zu den renommiertesten Auszeichnungen, die Startups für innovative Geschäftskonzepte in Deutschland erhalten können.
Mehr Infos
Rising Digital Award 2026 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 31. März 2026
Der mit 30.000 Euro dotierte Startup-Wettbewerb sucht die digitalen Durchstarter von morgen.
Mehr Infos
ISC3 Innovation Challenge 2026 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 4. Mai 2026
In diesem Jahr konzentriert sich der mit 25.000 Euro dotierte internationale Start-up-Wettbewerb auf den Bereich nachhaltige Chemie und Elektronik.
Mehr Infos
24. Hessischer Gründerpreis | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 10. Mai 2026
Der Hessische Gründerpreis zeichnet seit 2003 Unternehmen aus, die besonders innovative Ideen auf den Markt gebracht haben. Die Bewerbung ist in vier Kategorien möglich.
Mehr Infos
Investmentforum Pitch-Day Sachsen-Anhalt 2026 | Bewerbung
Bewerbungsschluss: 14. Juni 2026
Präsentiere deine Innovation, knüpfe Kontakte und bring dein Projekt einen entscheidenden Schritt voran: Der Bewerbungsaufruf richtet sich an Startups, die ihren Kapitalbedarf mit Hilfe von Risikokapitalunternehmen, Business Angels oder privaten Investoren decken wollen.
Mehr Infos
Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.