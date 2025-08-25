Schöner kann das Ende des Sommerlochs nicht sein: Die Sonne scheint immer noch, die Temperaturen sind angenehm. Das ist gut, weil mit einem kühlen Kopf genügend geistige Ressource für spannende Events frei werden.

Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 25. bis 31. August 2025

GO Event x Sensory-Minds | Offenbach 2025

Offenbach, 25. August 2025

Was bedeutet es, internationale Teams erfolgreich aufzubauen?

Mit Networking und Sundowner

Startup Open Air 2025

Bonn, 27. August 2025

Du willst neue, relevante Kontakte knüpfen, dich mit den Ideen und von morgen beschäftigen und dabei jede Menge Spaß haben? Dann ist das Startup Open Air des Digitalhub.DE in Bonn genau das Richtige für dich.

Festival-Feeling

Phish & Chips: Cyber Security-Konferenz | Bonn 2025

Bonn, 27. August 2025

Bei Phish & Chips treffen sich in der Cyber Security-Hauptstadt Bonn die führenden Köpfe der Branche in Deutschland.

Sicher ist sicher

Online-Seminar: Gründerwissen „Steuern für Existenzgründer“

Online, 28. August 2025

Im kostenfreien Experten-Seminar erfährst du, warum es sinnvoll ist, dich bereits vor dem Start in die Selbständigkeit mit dem Thema Steuern zu beschäftigen. Mit Fallbeispielen bekommst du im Online-Seminar erste Antworten auf Fragen etwa zu Umsatzsteuervoranmeldung, Kleinunternehmerregelung, KfZ-Nutzung und Steuererklärung.

Zum Erfolg steuern

Online-Seminar: Gründerwissen „Soziale Absicherung und Versicherungen“

Online, 28. August 2025

Welche Krankenversicherung und welche Altersvorsorge kommen für beruflich Selbstständige in Frage? Die Antworten gibt es im Online-Seminar.

Sicher bleiben

24. Hessischer Unternehmerinnentag

Frankfurt am Main, 29. August 2025

„Standfest in bewegten Zeiten“ – in einer Welt im Wandel ist es entscheidend, die Resilienz von Menschen, Märkten und Wirtschaft zu stärken.

Konstanten finden

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2024

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungsstipendium NRW – Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

Jumpp Inspire Award 2025

Bewerbungsschluss: 28. September 2025

Der Jumpp Inspire Award bietet allen Frauen, die sich für das Thema Gründung und Selbständigkeit interessieren, die Möglichkeit, ihre Idee weiter zu formen und zu konkretisieren.

Leipziger Gründungsnacht 2025: Kategorie „Idee“ | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 30. September 2025

Regionaler Gründungswettbewerb mit Strahlkraft und attraktiven Preisen.

