Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 31. März bis 6. April 2025

Online-Seminar: Gründerwissen „Steuern für Existenzgründer“

Online, 31. März 2025

Im kostenfreien Experten-Seminar erfährst du, warum es sinnvoll ist, dich bereits vor dem Start in die Selbständigkeit mit dem Thema Steuern zu beschäftigen. Mit Fallbeispielen bekommst du im Online-Seminar erste Antworten auf Fragen etwa zu Umsatzsteuervoranmeldung, Kleinunternehmerregelung, KfZ-Nutzung und Steuererklärung.

Zum Erfolg steuern

Online-Seminar: Gründerwissen „Soziale Absicherung und Versicherungen“

Online, 31. März 2025

Welche Krankenversicherung und welche Altersvorsorge kommen für beruflich Selbstständige in Frage? Die Antworten gibt es im Online-Seminar.

Sicher bleiben

HGP x Kassel: From Campus to Company

Kassel, 1. April 2025

Im Mittelpunkt des Abends steht das Thema Gründen aus der Hochschule.

Mit Ideen gestalten

Online-Seminar: Gründerwissen „SEO – Search Engine Optimization“

Online, 2. April 2025

Du erfährst, wie du durch Suchmaschinenoptimierung (Search Engine Optimization) die Sichtbarkeit deines Unternehmens im Internet steigern kannst, um mehr Kunden anzusprechen.

Gefunden werden

Ad Astra Summit 2025

Darmstadt, 3. April 2025

Hochkarätige Veranstaltung zum Thema Raumfahrt und seine (wirtschaftlichen) Potentiale in Hessen.

Hoch hinaus

Online-Seminar: Gründerwissen „Buchführung“

Online, 3. April 2025

Buchführung – das klingt nach viel Aufwand und komplizierten Vorgängen. Dabei ist Buchführung gar nicht schwer. Welche Arten von Buchführungen es gibt und worauf du als Gründer*in oder Selbstständige*r achten musst, erklären dir die Experten von merkur-start up in einem kostenlosen Online-Seminar mit vielen Tipps und praktischen Beispielen.

Keine Angst vor vielen Zahlen

Generation N – Girls‘ Day 2025

Frankfurt am Main, 3. April 2025

Job, selbständig oder Nachfolgerin for future: Dir steht die Zukunft offen.

lerne deine Stärken kennen

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2024

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungsstipendium NRW – Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

Mehr Infos

Constructor Startup Accelerator | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. März 2025

Startups in der Frühphase können sich für das umfassende Online-Programm der Entrepreneurship and Innovation Center der Constructor University bewerben, um in der dynamischen Welt von B2B SaaS, DeepTech und EdTech erfolgreich zu sein.

Mehr Infos

Innovationswettbewerb Smart City Challenge Leipzig 2025 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 3. April 2025

WANTED: Digitale Innovationen für die Stadt von morgen! Bewirb dich für die Smart City Challenge Leipzig 2025 und gestaltet die Zukunft aktiv mit!

Mehr Infos

Science4Life Startup-Wettbewerb: Businessplanphase 2025 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 14. April 2025

Der Science4Life Businessplan-Wettbewerb bietet Startups Expertenwissen, Branchenkontakte und die Chance auf 25.000 Euro!

Mehr Infos

Gründungstipendium InnoStartWi 2025 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 22. April 2025

Das Stipendium InnoStartWi fördert Gründerinnen und Gründer bei der Umsetzung ihrer Geschäftsidee mit bis zu 1.000 Euro pro Monat für zwölf Monate.

Mehr Infos

Investor Days Thüringen Edition X 2025: Startup Pitch | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 27. April 2025

Du bist Gründer:in eines Startups mit einer skalierbaren Innovation? Ein Pitch bei den Investor Days Thüringen ist die ideale Chance, VCs und KMU zu überzeugen.

Mehr Infos

Hessischer Gründerpreis 2025 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 7. Mai 2025

Der Hessische Gründerpreis zeichnet seit 2003 Unternehmen aus, die besonders innovative Ideen auf den Markt gebracht haben. Die Bewerbung ist in vier Kategorien möglich.

Mehr Infos

