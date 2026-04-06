Hoch hinaus zu wollen, darum geht es doch immer und jeden Tag. Man muss ja nicht gleich wie Juri Gargarin als erster Mensch ins Weltall fliegen, um nach den Sternen zu greifen. Das kann man auch ganz gut auf der guten alten Erde machen. In diesem Sinne wünschen wir eine erfolgreiche und visionäre Gründerwoche.

Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 6. bis 12. April 2026

Sales & Stories Leipzig

Leipzig, 7. April 2026

Hier kommen Gründer:innen, Agenturinhaber:innen und Techies zusammen, um ihre Vertriebsfragen offen zu besprechen.

Ehrlicher Austausch

Q-Summit 2026 an der Universität Mannheim

Mannheim, 9. und 10. April 2026

Der „Q-Summit“ bietet die Gelegenheit zum Networking und für Innovationen. Du bekommst Einblicke von Branchenführern und kannst Kontakte zu Fachleuten knüpfen, die mit dir die Zukunft gestalten wollen.

Einmal bitte alles

Online-Seminar: Gründerwissen „Businessplan“

Online, 9. April 2026

Im Online-Seminar wird sich dein Berater deiner Unternehmensplanung widmen und dich beim Erstellen des Businessplans unterstützen.

Fertig machen

Online-Seminar: Gründerwissen „Gründungsfinanzierung und Fördermittel“

Online, 10. April 2026

Egal, wie gut eure Geschäftsidee ist – ohne Kapital lässt sich kein eigenes Unternehmen auf die Beine stellen. Im Experten-Seminar bekommt ihr einen umfassenden Überblick über verschiedene Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten mit vielen praktischen Tipps.

Am Anfang ist das Geld

The Founder Summit 2026

Wiesbaden, 11. und 12. April 2026

The Founder Summit feiert 10-jähriges Jubiläum – mit 17.000 Machern, Gründern & Unternehmern an zwei Event-Tagen.

Noch einmal bitte alles

Hier könnt ihr eure eigenen Events und Wettbewerbe eintragen.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2026

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungsstipendium NRW | Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

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Gründungstipendium InnoStartWi 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 20. April 2026

Das Stipendium InnoStartWi fördert Gründerinnen und Gründer bei der Umsetzung ihrer Geschäftsidee mit bis zu 1.000 Euro pro Monat für zwölf Monate.

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Investor Days Thüringen 2026: Startup Pitch | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 3. Mai 2026

Du bist Gründer:in eines Startups mit einer skalierbaren Innovation? Ein Pitch bei den Investor Days Thüringen ist die ideale Chance, VCs und KMU zu überzeugen.

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ISC3 Innovation Challenge 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 4. Mai 2026

In diesem Jahr konzentriert sich der mit 25.000 Euro dotierte internationale Start-up-Wettbewerb auf den Bereich nachhaltige Chemie und Elektronik.

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24. Hessischer Gründerpreis | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 10. Mai 2026

Der Hessische Gründerpreis zeichnet seit 2003 Unternehmen aus, die besonders innovative Ideen auf den Markt gebracht haben. Die Bewerbung ist in vier Kategorien möglich.

Mehr Infos

Investmentforum Pitch-Day Sachsen-Anhalt 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 14. Juni 2026

Präsentiere deine Innovation, knüpfe Kontakte und bring dein Projekt einen entscheidenden Schritt voran: Der Bewerbungsaufruf richtet sich an Startups, die ihren Kapitalbedarf mit Hilfe von Risikokapitalunternehmen, Business Angels oder privaten Investoren decken wollen.

Mehr Infos

Alle weiteren Events und Wettbewerbe gibt es hier.