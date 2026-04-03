Berliner Start-up Qdrant sammelt 50 Millionen Dollar für die Zukunft der KI-Suche ein

Qdrant will KI produktiver machen: Das Berliner Start-up hat sich für seine Pläne 50 Millionen US-Dollar frisches Kapital gesichert.

Das Berliner Startup Qdrant sichert sich in einer Series-B-Runde 50 Millionen US-Dollar. Angeführt wurde die Finanzierung von AVP, weitere Investoren sind unter anderem Bosch Ventures, Unusual Ventures, Spark Capital und 42CAP. Mit dem frischen Kapital will das Unternehmen seine Vision vorantreiben: Vektorsuche als zentrale Infrastruktur für produktive KI-Anwendungen zu etablieren.

Was zunächst wie ein Nischenthema klingt, entwickelt sich rasant zum Herzstück moderner KI-Systeme. Denn Anwendungen wie RAG, semantische Suche oder agentenbasierte Workflows sind auf leistungsfähige Retrieval-Systeme angewiesen. Klassische Ansätze stoßen hier zunehmend an ihre Grenzen – vor allem, wenn Daten dynamisch sind und tausende Suchanfragen in Echtzeit verarbeitet werden müssen.

Genau hier setzt Qdrant an. Die Open-Source-Engine verfolgt einen anderen Ansatz: sogenannte „Composable Vector Search“. Entwickler können dabei selbst steuern, wie Suchergebnisse zustande kommen – etwa durch die Kombination von dichten und sparsamen Vektoren, Metadatenfiltern oder individuellen Ranking-Algorithmen. Statt Blackbox liefert Qdrant maximale Kontrolle über Performance, Kosten und Genauigkeit.

Das zahlt sich aus: Unternehmen wie Tripadvisor, HubSpot oder Bosch setzen bereits auf die Technologie – auch unter hoher Last in produktiven Umgebungen. Besonders spannend: Qdrant lässt sich flexibel deployen, egal ob in der Cloud, on-premise oder am Edge. Damit trifft das Startup genau den Nerv von Unternehmen, die KI zunehmend in geschäftskritischen Prozessen einsetzen.

Mit über 250 Millionen Downloads und einer aktiven Entwickler-Community hat sich Qdrant bereits eine starke Basis aufgebaut. Die neue Finanzierung soll nun helfen, die Position im wachsenden Markt für KI-Infrastruktur weiter auszubauen.