Berliner Start-up Qdrant sammelt 50 Millionen Dollar für die Zukunft der KI-Suche ein

Qdrant will KI produktiver machen: Das Berliner Start-up hat sich für seine Pläne 50 Millionen US-Dollar frisches Kapital gesichert.

Finanzen
Von Gründerküche Redaktion
Die Qdrant-Gründer: Andrey Vasnetsov (CTO, links) und André Zayarni (CEO). © Qdrant

Das Berliner Startup Qdrant sichert sich in einer Series-B-Runde 50 Millionen US-Dollar. Angeführt wurde die Finanzierung von AVP, weitere Investoren sind unter anderem Bosch Ventures, Unusual Ventures, Spark Capital und 42CAP. Mit dem frischen Kapital will das Unternehmen seine Vision vorantreiben: Vektorsuche als zentrale Infrastruktur für produktive KI-Anwendungen zu etablieren.

Was zunächst wie ein Nischenthema klingt, entwickelt sich rasant zum Herzstück moderner KI-Systeme. Denn Anwendungen wie RAG, semantische Suche oder agentenbasierte Workflows sind auf leistungsfähige Retrieval-Systeme angewiesen. Klassische Ansätze stoßen hier zunehmend an ihre Grenzen – vor allem, wenn Daten dynamisch sind und tausende Suchanfragen in Echtzeit verarbeitet werden müssen.

Genau hier setzt Qdrant an. Die Open-Source-Engine verfolgt einen anderen Ansatz: sogenannte „Composable Vector Search“. Entwickler können dabei selbst steuern, wie Suchergebnisse zustande kommen – etwa durch die Kombination von dichten und sparsamen Vektoren, Metadatenfiltern oder individuellen Ranking-Algorithmen. Statt Blackbox liefert Qdrant maximale Kontrolle über Performance, Kosten und Genauigkeit.

Das zahlt sich aus: Unternehmen wie Tripadvisor, HubSpot oder Bosch setzen bereits auf die Technologie – auch unter hoher Last in produktiven Umgebungen. Besonders spannend: Qdrant lässt sich flexibel deployen, egal ob in der Cloud, on-premise oder am Edge. Damit trifft das Startup genau den Nerv von Unternehmen, die KI zunehmend in geschäftskritischen Prozessen einsetzen.

Mit über 250 Millionen Downloads und einer aktiven Entwickler-Community hat sich Qdrant bereits eine starke Basis aufgebaut. Die neue Finanzierung soll nun helfen, die Position im wachsenden Markt für KI-Infrastruktur weiter auszubauen.

Gründerküche Redaktion 2122 posts 0 comments

Küchenmeister wissen: Das Kochen muss man lieben und leben. Täglich. So versteht das Gründerküche Redaktion auch das Startup und Unternehmerdasein: als Lebensgefühl. Wir beobachten gespannt, was da so in den Unternehmerküchen zusammengebraut wird: welche Trends sich unter den Startups, Investoren, Business Angels und Gewerbetreibenden herausbilden. Wir suchen die besten Tipps zur Unternehmensführung, entdecken Erfolgsmodelle von klein bis groß, von lokal bis global und hinterfragen bewährte Rezepte.

X
X