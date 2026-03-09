Termin-Highlights für Startups und Gründende vom 9. bis 15. März 2026

Mensch, jetzt wird es tatsächlich Frühling, und sogar die Eisdielen öffnen … A pro pos: Als Zeit des Aufbruchs hält der Frühling eine Menge Veranstaltungen parat. Da weiß man gar nicht, wo man zuerst hin soll. Egal, was du tust: Mach was daraus und genieße die Sonnenstrahlen.

Online-Seminar: Gründerwissen „Steuern für Existenzgründer“

Online, 9. März 2026

Im kostenfreien Experten-Seminar erfährst du, warum es sinnvoll ist, dich bereits vor dem Start in die Selbständigkeit mit dem Thema Steuern zu beschäftigen. Mit Fallbeispielen bekommst du im Online-Seminar erste Antworten auf Fragen etwa zu Umsatzsteuervoranmeldung, Kleinunternehmerregelung, KfZ-Nutzung und Steuererklärung.

Online-Seminar: Gründerwissen „Soziale Absicherung und Versicherungen“

Online, 9. März 2026

Welche Krankenversicherung und welche Altersvorsorge kommen für beruflich Selbstständige in Frage? Die Antworten gibt es im Online-Seminar.

Online-Seminar: Gründerwissen „Online Marketing“

Online, 11. März 2026

Online Marketing bietet vielfältige Möglichkeiten, die Zielgruppe zu erreichen und ist wegen geringer Streuverluste besonders für Selbstständige und Unternehmen geeignet. Das Online-Seminar vermittelt dir die Grundlagen des Online Marketings und erklärt dir, welche Maßnahmen für dich wirklich relevant sind.

Online-Seminar: Gründerwissen „Social Media Marketing“

Online, 11. März 2026

Social Media und eine gut durchdachte Web-Präsenz bieten gerade für Gründende und Kleinunternehmer viele Chancen, sich kostengünstig und nachhaltig bekannt zu machen. Das Online-Seminar vermittelt dir mit praktischen Tipps die Grundlagen für einen erfolgreichen Social Media-Start.

Online-Seminar: Gründerwissen „Kaufmännisches Know-How“

Online, 12. März 2026

Ohne geht es einfach nicht: Kaufmännisches Wissen ist für den Erfolg eines Unternehmens, einer Gründung oder einer Selbstständigkeit ganz entscheidend. Im Online-Seminar führen dich Experten in die Grundlagen betriebswirtschaftlicher Zusammenhänge ein.

Pitch Club Developer & IT Edition #238 – München

München, 12. März 2026

Unternehmen und Startups pitchen HR-Konzepte und offenen Jobs, dabei versuchen sie die Entwickler für sich zu gewinnen. Die Talente können die Jobs auf Herz und Nieren prüfen.

Einsendeschluss für Pitches, Accelerators, Wettbewerbe & Awards 2026

Bewerbungen brauchen Zeit, deswegen findet Ihr hier eine Liste von bald ablaufenden Wettbewerben & Awards. Also ran an den Schreibtisch und toi toi toi von Gründerküche …

Gründungsstipendium NRW | Bewerbung

Bewerbungen sind laufend möglich

Klasse Geschäftsidee, aber keinen Plan für die Umsetzung? Mit dem Gründungsstipendium NRW unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen alle, die in die Startup-Szene einsteigen wollen, mit einem monatlichen Stipendium und einem individuellen Coaching.

Münchener Businessplan Wettbewerb 2026 – Phase 2 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 24. März 2026

Der Münchener Businessplan Wettbewerb gehört zu den renommiertesten Auszeichnungen, die Startups für innovative Geschäftskonzepte in Deutschland erhalten können.

Rising Digital Award 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. März 2026

Der mit 30.000 Euro dotierte Startup-Wettbewerb sucht die digitalen Durchstarter von morgen.

ISC3 Innovation Challenge 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 4. Mai 2026

In diesem Jahr konzentriert sich der mit 25.000 Euro dotierte internationale Start-up-Wettbewerb auf den Bereich nachhaltige Chemie und Elektronik.

24. Hessischer Gründerpreis | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 10. Mai 2026

Der Hessische Gründerpreis zeichnet seit 2003 Unternehmen aus, die besonders innovative Ideen auf den Markt gebracht haben. Die Bewerbung ist in vier Kategorien möglich.

Investmentforum Pitch-Day Sachsen-Anhalt 2026 | Bewerbung

Bewerbungsschluss: 14. Juni 2026

Präsentiere deine Innovation, knüpfe Kontakte und bring dein Projekt einen entscheidenden Schritt voran: Der Bewerbungsaufruf richtet sich an Startups, die ihren Kapitalbedarf mit Hilfe von Risikokapitalunternehmen, Business Angels oder privaten Investoren decken wollen.

