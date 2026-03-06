UnternehmerTUM zum dritten Mal in Folge auf Platz eins: Europas führende Startup-Hubs kommen aus Bayern

Zum dritten Mal in Folge kürt die britische Wirtschaftszeitung Financial Times das Münchner Zentrum für Innovation und Gründung zur Nummer eins in ihrem Ranking „Europe’s Leading Startup Hubs“. Die deutschen Hubs stehen insgesamt exzellent da.

UnternehmerTUM ist erneut Europas führender Startup Hub. Zum dritten Mal in Folge kürt die britische Wirtschaftszeitung Financial Times das Münchner Zentrum für Innovation und Gründung zur Nummer eins in ihrem Ranking „Europe’s Leading Startup Hubs“. Auch die weiteren Podestplätze gehen nach Bayern. Insgesamt tummeln sich fünf deutsche Hubs in den Top Ten.

Das Ranking „Europe’s Leading Startup Hubs“, erstellt in Zusammenarbeit mit Statista, bewertet Gründungszentren mit mindestens einem physischen Standort in Europa, die Inkubator- und/oder Accelerator-Programme anbieten. Insgesamt wurden 180 Hubs in 39 Ländern bewertet. Grundlage sind Befragungen von Gründerinnen und Gründern, Investorinnen und Investoren, Unternehmerinnen und Unternehmern sowie Forschenden – ergänzt um eine Analyse der wirtschaftlichen Erfolge der geförderten Startups.

„Der europäische Spitzenplatz ist kein Zufall – er ist das Ergebnis einer jahrzehntelangen Kräftebündelung eines einzigartigen HighTech-Ökosystems“, sagt Prof. Dr. Helmut Schönenberger, Mitgründer und CEO von UnternehmerTUM sowie Vizepräsident für Entrepreneurship der Technischen Universität München (TUM). „Als leistungsstarke Startup-Factory begleiten wir Gründerinnen und Gründer auf ihrer gesamten unternehmerischen Reise – von der ersten Idee bis zur Skalierung zu internationalen Wachstumsunternehmen“, so Schönenberger.

Mit der Münchner Start2 Group auf Platz zwei und dem Start-up-Netzwerk BayStartUP auf Platz drei gehen auch die weiteren Podestplätze im Ranking der „Financial Times“ nach Bayern. Abgerundet wird das hervorragende deutsche Ergebnis durch den Stuttgarter Hub „Startup Autobahn“ und „Werk1“, ebenfalls aus München.